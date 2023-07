Jorge Vilda: "No nos tiene que llevar a engaño lo que vimos de Zambia contra Japón"

El seleccionador nacional femenino de fútbol, Jorge Vilda, pidió no dejarse llevar "a engaño" por la goleada que encajó Zambia ante Japón en su estreno en el Mundial y recordó que para el combinado africano, su rival este miércoles, es un encuentro "a todo o nada", mientras que resaltó que "a igualdad física el fútbol se impone" y no desveló nada de su posible once, reiterando que Alexia Putellas están "con muy buenas sensaciones y ganando ritmo". "Creo que es algo de responsabilidad del cuerpo técnico el saber qué nos podemos encontrar y por eso no nos tiene que llevar a engaño lo que vimos de Zambia el otro día contra Japón. Pienso que lo que vimos es más por mérito de Japón que demérito de Zambia", indicó Vilda este martes en rueda de prensa. El técnico no olvida tampoco que "al tener todavía cero puntos", el combinado africano "se juega en el poder estar en octavos". "Está claro que es un partido para ellas prácticamente a todo nada, así que me espero una Zambia muy peligrosa, que se va a defender bien y que sobre todo va a ser muy, muy, muy peligroso contraatacando. Ni mucho menos me espero un partido fácil", recalcó. El madrileño recordó que Zambia fue capaz de "ganar a Alemania en la preparación". "Si perdió el otro día fue porque Japón le planteó un partido muy inteligente, pero es una selección muy peligrosa y con un mínimo fallo son capaces de plantarse delante de tu portería al contragolpe. Tenemos nuestros armas para contrarrestarlas", afirmó. Y tras el 0-5 que logró el combinado japonés, el aspecto de los goles se ha convertido en importante de cara a un empate en la primera plaza, pero Vilda dejó claro que "el primer objetivo es ganar el partido". "Teniendo los seis puntos te garantizas la clasificación para octavos y luego por supuesto que está el tema del 'goal-average'. Cuántos más goles hagas, mejor, pero no pensaremos cuántos tenemos que meter", expresó. El seleccionador admitió que Alexia Putellas "está bien". "Ya comenté el otro día las buenas sensaciones en los minutos que jugó. Las cuatro sesiones de entrenamiento las ha completado realmente también, con muy buenas sensaciones y ganando ritmo", detalló. Sin embargo, no dio ninguna pista sobre el once que dispondrá en Eden Park. "Todavía nos queda el entrenamiento de esta tarde, que sí que nos da información válida para acabar de perfilar ese once. Esta noche tenemos la reunión el 'staff' y es ahí donde se toman las decisiones", comentó. "No puedo desvelar quién va a jugar o quién no va a jugar. Ellas no lo saben y tampoco vamos a dar ventajas al rival. Lamentablemente, nunca voy a anticipar nada del once titular", añadió Vilda sobre su equipo para su segundo partido en un Mundial que está viendo "más físico y, sobre todo, más equilibrado todo físicamente". El preparador del combinado nacional cree que se está comprobando que "las selecciones cada vez trabajan mejor y tienen mejores medios" y que eso está provocando que se vean "resultados más ajustados, incluso con selecciones que piensas que son muy favoritas". "Al final el tono físico del rival y el darlo todo les está dando conseguir empates. Creo que el futuro es así, pero que también pienso, y además es uno de los principios de nuestra esencia, que a igualdad física el fútbol se impone", manifestó. Vilda también confirmó que han entrenado "acciones a balón parado" tras el poco rédito sacado ante Costa Rica y que "la presión tras pérdida" será "determinante". "Debemos mostrarnos como un equipo con confianza y con las cosas claras. Vamos implementando nuevos recursos para el equipo y adelantándonos a lo que puede ofrecernos el rival", puntualizó. IRENE GUERRERO, FELIZ DE TENER CERCA A SUS SERES QUERIDOS Junto a Jorge Vilda compareció la centrocampista Irene Guerrero, que confesó el "privilegio" de estar en una Copa del Mundo, sobre todo por tener cerca a sus seres queridos. "Me siento una privilegiada, primero, por poder estar aquí, pero también por poder compartirlo con la familia", remarcó. "Esa ayuda y ese apoyo que hemos recibido por parte de la federación para que podamos tener aquí a esas personas que desde el principio nos han acompañado en esta andadura que puedan acompañarnos en poder cumplir un sueño juntos es algo muy bonito e inolvidable que siempre se va a quedar en el recuerdo para una misma", subrayó. La jugadora del Atlético de Madrid también reconoció que el presidente de la RFEF, Luis Rubiales está siendo "bastante cercano en el día a día". "Es una persona a la que le gusta estar cerca de nosotras, de ser conscientes de lo que ocurre, de lo que se vive dentro para poder en este caso ayudar o mejorar desde su labor y la verdad que estamos contentas de que esté aquí, de que esté con nosotras y nos esté acompañando en esta andadura", sentenció.