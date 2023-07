España espera el fallo favorable sobre el acuerdo de pesca con Marruecos y que Bruselas negocie cuanto antes

El ministro español de Agricultura, Pesca y Alimentación en funciones, Luis Planas, ha señalado este lunes que espera un fallo favorable de la Justicia europea sobre el acuerdo pesquero con Marruecos y que la Comisión Europea negocie cuanto antes su renovación una vez se conozca la sentencia del Tribunal de Justicia Europea (TJUE), que no se espera hasta principios de 2024. A la espera de que la justicia europea se pronuncie sobre la legalidad del acuerdo, tras el recurso presentado por la Comisión Europea y el Consejo de la UE a la anulación por no tener en cuenta al Sáhara Occidental, Planas ha asegurado que espera un fallo positivo del TJUE, asegurando que esa es la línea de los servicios jurídicos de Bruselas. "En mi opinión en cuanto se dicte sentencia, que espero y deseo que nos dé la razón, podamos proseguir para que lo antes sea posible la Comisión negocie un acuerdo con Marruecos", ha asegurado el ministro en declaraciones desde la capital comunitaria, donde preside la reunión de los ministros europeos del ramo. En todo caso, ha reconocido que el calendario para lanzar negociaciones es "difícil de predecir" porque todo está a expensas de la sentencia del tribunal de Luxemburgo aunque, de sus contactos con las autoridades marroquíes, ha indicado que ve "voluntad" por parte de Rabat de continuar con el acuerdo. España logró 92 licencias de las 128 que se otorgaron para pescar en aguas marroquíes, pero solo 21 barcos solicitaron licencia para 2021 y 2022, o 2023, por lo que, unido a las condiciones que establece Bruselas, hace que las ayudas europeas lleguen solo a los armadores y tripulantes de 11 barcos. En este sentido, el ministro ha reiterado que el Gobierno habilitará ayudas de Estado para los buques que hayan agotado las ayudas europeas y no ha ofrecido datos todavía de las embarcaciones que se han acogido a esta ayuda puesto que la convocatoria sigue abierta.