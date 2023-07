El Rey Felipe VI y la Reina Letizia inaugurarán hoy la Galería de las Colecciones Reales

Sus Majestades los Reyes de España inaugurarán este martes 25 de julio la Galería de las Colecciones Reales, situada junto al Palacio Real de Madrid, y que acoge piezas de las Colecciones Reales firmadas por artistas como Goya, Velázquez o Caravaggio. La inauguración del espacio estaba prevista para el pasado 28 de junio --coincidiendo con el inicio de la presidencia española de la Unión Europea-- pero se pospuso por las elecciones generales de este domingo 23 de julio. En cualquier caso, la Galería se ha podido visitar desde el 28 de junio y ha tenido cuatro jornadas de puertas abiertas --29 de junio y 5, 6 y 7 de julio-- en las que agotaron las casi 10.000 entradas gratuitas que se habían habilitado. Posteriormente, el 8 y 9 de julio, alrededor de 5.000 personas visitaron el lugar en el primer fin de semana de apertura ordinaria. Desde entonces, Patrimonio Nacional no dispone de cifras actualizadas, como han precisado a Europa Press. La Galería está abierta todos los días de la semana de 10 a 20 horas (domingos y festivos hasta las 19 horas). El precio de la entrada, que para mayor comodidad se puede adquirir en la web, es de 14 euros (7 euros la entrada reducida). El horario gratuito es de lunes a jueves desde las 18 horas. De los 40.000 metros cuadrados que cuenta la galería, 6.000 metros cuadrados se reparten para los espacios expositivos (a razón de 2.000 metros cuadrados para las tres salas: Austrias, Borbones y temporales). Además, se cuenta con un almacén en el edificio para guardar una gran parte de las 170.000 piezas de la colección --"es casi tan importante preservar como exhibir", ha matizado Tuñón-- y un tercio de las piezas que se muestran --en total hay más de 650 obras-- rotarán para Reales Sitios y monasterios. Esta primera 'versión' de la Galería muestra la variedad de las colecciones (pinturas, esculturas, armaduras, libros, fotografías o tapices) y artistas (Velázquez, Goya, Caravaggio, Tiziano o El Greco), con una inclusión en el recorrido cronológico en torno a los monarcas de espacios dedicados a la música o al mundo femenino. UN ESPACIO SIN RETRATOS DE LA FAMILIA REAL La Galería de las Colecciones Reales abrió sin retratos pictóricos de la Familia Real actual. Una de las obras que estaba destinado en principio a este museo y que ya se explicó que no estaría es el cuadro de la Familia Real del pintor Antonio López. "Uno cuando transita por el montaje va a ver que no tiene mucho sentido", explicaba el pasado 28 de junio la directora de Colecciones Reales, Leticia Ruiz, quien recordó que la museografía se cerraba con Isabel II y la nacionalización de las colecciones reales. En este sentido, Ruiz afirmaba que la Familia Real actual estaban "presentísimos" en el último espacio mediante audiovisuales. "Están presentes en el ultimo espacio, en audiovisuales, donde están tanto el Rey Juan Carlos y doña Sofía como los reyes actuales, con una presencia más moderna y dinámica a través de todas las imágenes", destacaba Leticia Ruiz.