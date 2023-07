El ex primer ministro israelí Ehud Olmert advierte de que el país está "entrando en una guerra civil"

El ex primer ministro de Israel Ehud Olmert (2006-2009) ha advertido este martes de que las tensiones generadas por la reforma judicial del actual Gobierno de Benjamin Netanyahu provoca que el país esté "entrando en una guerra civil". "Hay una amenaza. Esta es una amenaza grave (...) Nunca había sucedido antes y ahora estamos entrando en una guerra civil", ha alertado el exmandatario israelí durante una entrevista para la británica Channel 4 y recogida por 'The Jerusalem Post'. Olmert ha advertido de que, si la reforma judicial sigue adelante, se desatará "desobediencia civil con todas las ramificaciones posibles para la estabilidad del Estado y la capacidad del gobierno para actuar", todo esto sumado a la desobediencia ciudadana. Según el ex primer ministro, parte de la población considera al Gobierno de Netanyahu "como ilegítimo". "El Gobierno ha decidido amenaza los cimientos de la democracia israelí. Y esto no es algo que podamos aceptar o podamos tolerar", ha zanjado. La propuesta de reforma judicial, parte de la cual ya ha sido aprobada esta misma semana en el Parlamento israelí, no cuenta con el respaldo de parte de la sociedad, que a lo largo de las últimas semanas y meses ha protagonizado varias multitudinarias manifestaciones. Miles de reservistas de las Fuerzas de Defensa de Israel han amenazado con abandonar el servicio voluntario, y tras la aprobación el lunes de un proyecto de ley que restringe el uso del estándar de razonabilidad, los médicos también se han decantado por la huelga.