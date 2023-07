EEUU niega haber obtenido respuesta de Corea del Norte sobre la liberación del soldado que cruzó la frontera

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha negado este lunes haber obtenido respuesta por parte de Corea del Norte en el intento por recuperar al soldado estadounidense Travis King, que hace una semana cruzó sin autorización la frontera. "He visto los informes sobre contactos entre el Mando de Naciones Unidas y Corea del Norte. Según tengo entendido, no ha habido nuevas comunicaciones en los últimos días (...) Desconozco nuevas consultas más allá de aquellas que tuvieron lugar en las primeras horas desde que cruzó la frontera", ha explicado el portavoz del departamento, Matthew Miller, en una rueda de prensa. Miller ha precisado que el Mando de la ONU tiene constancia de que Pyongyang ha recibido el mensaje: "Os dejo decidir si eso constituye una respuesta de verdad o no. Nosotros hemos enviado mensajes a Corea del Norte pero no hemos recibido todavía ninguna respuesta", ha manifestado, antes de añadir que les "encantaría recibir una respuesta lo antes posible". El portavoz ha indicado que los intentos de Washington por comunicarse con las autoridades norcoreanas se enmarcan en la intención de averiguar el paradero del soldado y de recibir información sobre su seguridad. "Queremos que vuelva lo antes posible, por lo que continuaremos trabajando en este caso", ha remarcado Miller. Horas antes, el comandante adjunto del Mando de Naciones Unidas, el general Andrew Harrison, informó de que habían comenzado conversaciones dentro del Área de Seguridad Conjunta con el Gobierno norcoreano, aunque no ofreció más detalles, según declaró en un encuentro con periodistas en Seúl, la capital surcoreana, según recogió la cadena CNN. King cruzó la Línea de Demarcación Militar como civil un día antes de su regreso previsto a Estados Unidos, donde debía enfrentarse a medidas disciplinarias debido a su mal comportamiento durante el tiempo que estuvo desplegado en Corea del Sur, en donde llegó a estar detenido durante varios días. El Mando de Naciones Unidas es una fuerza militar multinacional liderada por Estados Unidos que luchó del lado de Corea del Sur durante la Guerra de Corea de (1950-1953) Controla el lado surcoreano del Área de Seguridad Conjunta, el único lugar donde Pyongyang y Seúl pueden reunirse para negociar. MISILES BALÍSTICOS Y TENSIONES EN LA REGIÓN Desde Washington, el portavoz ha tratado de romper una lanza a favor de la diplomacia con Pyongyang, tanto en referencia al caso del soldado estadounidense como al ser preguntado por el reciente lanzamiento de misiles balísticos. "Una vez más, instamos a la República Popular Democrática de Corea (RPDC) a que se abstenga de intensificar las acciones. Seguimos comprometidos con la diplomacia y reiteramos nuestro interés en dialogar con Corea del Norte sin condiciones previas", ha sostenido, al tiempo que ha recordado que el lanzamiento de misiles viola "múltiples" resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. En este sentido, Miller ha insistido en que la Administración Biden continuará trabajando con sus socios en la región, como es el caso de Corea del Sur y Japón, para que Pyongyang ponga fin a la escalada de tensiones en la zona. "Ciertamente daríamos la bienvenida a que China participe como una fuerza positiva en este sentido", ha agregado. En cuanto a las pruebas de lanzamiento de misiles norcoreanos también se ha pronunciado la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, que ha subrayado que tales acciones suponen una amenaza para los vecinos de Corea del Norte y para la comunidad internacional; y el portavoz adjunto de la Secretaría General de la ONU, Farhan Haq, que ha reiterado su "preocupación sobre el aumento de las tensiones en la península de Corea".