Bruselas decidirá en septiembre si extiende veto al grano ucraniano hasta finales de año

La Comisión Europea estudiará durante el mes de agosto y decidirá en septiembre si extiende del veto al grano ucraniano hasta finales de año, como piden los países vecinos con Polonia a la cabeza, una iniciativa que ha generado diferencias en el seno de los Veintisiete al entender que la medida beneficia a Rusia. En rueda de prensa después de la reunión de ministros de Agricultura de la UE, el ministro español del ramo, Luis Planas, ha explicado que la propuesta ha generado "sentimientos encontrados" entre los Estados miembros, que quedarán en todo caso a expensas del análisis que haga Bruselas en agosto sobre el impacto de esta medida, adoptada el pasado mayo y prorrogada hasta el 15 de septiembre. Bulgaria, Polonia, Hungría, Rumanía y Eslovaquia han pedido por carta una extensión del veto al grano ucraniano al menos hasta finales de año para proteger sus mercados una vez expire el bloqueo actual. En contra se posicionado Alemania, cuyo titular de Agricultura, Cem Özdemir, ha denunciado el "electoralismo" de la iniciativa y ha lamentado que Europa no debe tomar medidas que "hagan feliz a Vladimir Putin". "Una revisión está en marcha y seguirá en agosto y la decisión eventualmente será en septiembre. Seguiremos el asunto muy de cerca", ha indicado el titular español de Agricultura, Pesca y Alimentación en funciones. Antes, el comisario europeo de Agricultura Janusz Wojciechowski, ha asegurado que en septiembre presentará un resumen de todas las circunstancias que influyen en la situación del grano ucraniano, cuya caída en el precio desde el inicio de la guerra ha propiciado una mayor importación a los países vecinos. "Solo cuando ha caído el precio del grano ucraniano ha surgido el interés de importar a estos países, antes no existía", ha recalcado. Por todo ello, el comisario polaco ha defendido "analizar bien la situación" y se ha marcado el plazo de septiembre, antes de que expire el plazo, para tomar una decisión con todos los elementos sobre la mesa. Sobre las críticas por parte de Kiev a que la importación de sus cereales se bloquee en estos cuatro Estados miembros, Wojciechowski ha subrayado que se buscan soluciones que tengan en cuenta los intereses de Ucrania y de la UE y ha insistido en que las tensiones en el seno de la UE solo benefician a Rusia. En este sentido, ha defendido que el veto temporal es una solución "que funciona" y ha garantizado que no afecta a la circulación de las exportaciones ucranianas al resto del bloque. REFORZAR LOS CORREDORES PARA SACAR GRANO UCRANIANO Otro de los asuntos sobre la mesa de los ministros de Agricultura de la UE ha sido las consecuencias del fin del acuerdo entre Ucrania y Rusia para permitir las exportaciones a través del mar Negro, una situación ante la que Bruselas considera clave reforzar los corredores puestos en marcha en los primeros compases de la guerra, con la intención de exportar todos los productos agrarios ucranianos por esta vía. Para ello, Wojciechowski ha asegurado que llevará a la Comisión Europea una propuesta para subvencionar el coste del transporte, lo que a la postre hace menos atractivo el grano ucraniano con respecto al ruso. "Trasladaré esta posición a la Comisión para apoyar el transporte usando fondos europeos", ha incidido. Según ha explicado, estas medidas se pueden llevar a cabo en el marco nacional pero ha dicho preferir una "solución a escala europea" que genere una "igualdad de condiciones para todos". "Es la única forma de que funcionen realmente los corredores", ha subrayado.