Oposición israelí apelará ante el Supremo la primera ley aprobada de la reforma judicial

Jerusalén, 24 jul (EFE).- El jefe de la oposición israelí, Yair Lapid, adelantó hoy que apelarán ante el Tribunal Supremo la ley aprobada hoy por el Gobierno, que limita la capacidad de la máxima instancia judicial de revisar decisiones gubernamentales y representa el primer gran logro de la reforma judicial impulsada por el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu.

"Mañana por la mañana recurriremos ante el Tribunal Supremo esta legislación, la cancelación unilateral del carácter democrático del Estado de Israel y la forma antidemocrática y depredadora en que se llevaron a cabo las discusiones en el comité constitucional de la Knéset", indicó Lapid en su cuenta de Twitter.

"No han ganado, porque la batalla no ha terminado, sino que apenas comienza", agregó Lapid en un discurso televisado, en el que dijo que la ley aprobada hoy "viola las reglas del juego" e instó a los participantes de las protestas contra el Gobierno que no se rindan y que esperen al fallo del Supremo.

Estas declaraciones llegan poco después de que el Parlamento aprobara, con 64 votos a favor y cero en contra -toda la oposición se ausentó de la votación en el pleno- la ley que anula la doctrina de razonabilidad, que permitía al Supremo revisar y revocar decisiones gubernamentales basándose en si éstas son razonables o no.

Tras la votación, grandes grupos de manifestantes se han trasladado al edificio del Supremo en Jerusalén, tras protestar durante varias horas frente al Parlamento. Otros han bloqueado importantes arterias de esa ciudad, obstaculizando el tráfico en la ciudad.

"Esta es la crisis más grave que hemos enfrentado y no fue causada por nuestros enemigos sino por un gobierno extremista y radical", denunció Lapid, quien acusó además a Netanyahu de haberse convertido en "un títere de un grupo de extremistas y mesiánicos".

Por otra parte, el Movimiento para un Gobierno de Calidad en Israel, una importante ONG local, anunció que ya recurrió la ley ante el Supremo y advirtió de que se trata de "una ley inconstitucional porque cambia fundamentalmente la estructura básica de la democracia parlamentaria israelí y la naturaleza del régimen".

La ONG argumentó además que, en la práctica, la ley "deroga el poder judicial y daña gravemente el delicado tejido de la separación de poderes y el sistema de contrapesos en el Estado de Israel" y "da poder ilimitado al poder Ejecutivo".

Tras la votación de hoy, la principal central sindical de Israel, la Histadrut, anunció que su presidente, Arnon Bar-David, convocó una reunión con la cúpula de la organización con el fin de convocar una huelga general en protesta por la medida.

Además, los organizadores de las manifestaciones contra la reforma, que no han cesado en más de siete meses, convocaron nuevas "protestas de emergencia" en distintos puntos del país, que podrían prolongarse hasta la noche o incluso durar varios días. EFE

