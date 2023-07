Lunes, 24 de julio de 2023 (22.00 GMT)

UCRANIA GUERRA

Ministro del Interior bielorruso trata con Wagner la instrucción de sus fuerzas especiales

Moscú (EFE).- El ministro del Interior de Bielorrusia, Iván Kubrakov, se reunió con representantes del Grupo Wagner para abordar la instrucción de las fuerzas especiales bielorrusas por parte de los mercenarios rusos. "Hemos preparado un claro plan de acción e intercambiamos opiniones sobre el uso de diferentes tipos de equipos", informó la fuente en su canal de Telegram. Durante la reunión que tuvo lugar en el centro de entrenamiento de las tropas de Interior también se trató la "coordinación" entre el ministerio y "la compañía militar privada".

GUATEMALA ELECCIONES

El Gobierno de Biden quiere reunirse con los dos candidatos a la Presidencia en Guatemala

Washington, 24 jul (EFE).- El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quiere reunirse con los dos candidatos a la Presidencia en Guatemala, la ex primera dama Sandra Torres y Bernardo Arévalo de León, dijo a EFE una fuente familiarizada con los planes del Ejecutivo estadounidense. Según esa fuente, no hay una fecha concreta para el encuentro, aunque el objetivo es que se produzca en las próximas semanas. A la cita acudirían los dos candidatos a la Presidencia en Guatemala y funcionarios de la Administración estadounidense, detalló esa fuente, quien rechazó especificar exactamente qué miembros del Ejecutivo de Biden tienen previsto participar.

Estudiantes de Guatemala protestan contra intervención del proceso electoral

Ciudad de Guatemala (EFE).- Estudiantes de la universidad estatal se manifestaron este lunes, en el centro de Ciudad de Guatemala, para exigir que se respete el proceso electoral y se garantice el balotaje por la presidencia el próximo 20 de agosto. "Estamos pasando una de las peores crisis de nuestra historia y tenemos que estar unidos para salir adelante", gritó por un altavoz uno de los manifestantes, frente a la sede del Ministerio Público (MP, Fiscalía), en la capital guatemalteca.

ESPAÑA ELECCIONES

EE.UU. dice que trabajará con cualquier Gobierno que se forme en España

Washington (EFE).- Estados Unidos anunció este lunes que trabajará estrechamente con "cualquier Gobierno" que se forme en España tras las elecciones generales, porque considera a ese país como un "aliado, socio y amigo indispensable". Preguntada por EFE en una rueda de prensa, la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, señaló: "Felicitamos al pueblo de España en las elecciones celebradas ayer, Estados Unidos seguirá trabajando de cerca con cualquier Gobierno que surja del proceso electoral, como ya hemos hecho con anteriores gobiernos españoles en el pasado para avanzar nuestros intereses y objetivos compartidos".

ECUADOR SEGURIDAD

Ecuador declara nuevo estado de excepción y toque de queda en dos provincias y una ciudad

Quito (EFE).- El Comité de Seguridad de Ecuador acordó este lunes declarar, por 60 días, el estado de excepción y un toque de queda nocturno en las provincias de Manabí y de Los Ríos y en el municipio de Durán, un día después de que el alcalde de Manta, Agustín Intriago, fue asesinado. El anuncio del nuevo estado de excepción fue realizado por el presidente de Ecuador, el conservador Guillermo Lasso, durante una reunión del Comité de Seguridad celebrado en Durán, municipio que forma parte del área metropolitana de Guayaquil y que registra uno de los índices más altos de violencia e inseguridad del país.

ARGENTINA DIVISAS

Precio informal del dólar en Argentina se dispara tras medidas cambiarias e impositivas

Buenos Aires (EFE).- El precio del dólar estadounidense en el mercado informal de Argentina se disparó este lunes, hasta un nuevo valor récord, tras las medidas cambiarias e impositivas adoptadas por el Gobierno argentino en las últimas horas y que implican una devaluación parcial del peso argentino para ciertas operaciones. La divisa estadounidense subió 21 pesos (3,9 %) en el mercado paralelo, hasta un nuevo máximo de 550 pesos por unidad.

CANADÁ INUNDACIONES

Dos muertos y dos desaparecidos por lluvias torrenciales en el este de Canadá

Toronto (Canadá) (EFE).- Las autoridades canadienses anunciaron que las lluvias torrenciales que sufrió el este del país durante el fin de semana han causado la muerte a dos personas y que otras dos están desaparecidas. La Policía Montada de Canadá informó este lunes en una rueda de prensa del hallazgo de los restos de las dos víctimas que fallecieron cuando lluvias torrenciales arrastraron su vehículo. Las autoridades también confirmaron que otras dos personas siguen desaparecidas.

EL SALVADOR PRENSA

La Asociación de Periodistas advierte retroceso en la libertad de prensa en El Salvador

San Salvador (EFE).- La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) advirtió que el país ha sufrido retrocesos en la libertad de expresión y de prensa en el contexto del régimen de excepción, aprobado en marzo de 2022 tras una escalada de asesinatos atribuida a las pandillas. La presidenta de la APES, Angélica Cárcamo, en la presentación de un informe, indicó que, desde la aprobación del régimen, la APES ha registrado 385 agresiones contra periodistas y medios de comunicación.

EEUU INMIGRACIÓN

EEUU demanda a Texas por colocar boyas en el Río Grande para frenar a los migrantes

Washington (EFE).- El Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó este lunes al estado de Texas por haber instalado sin autorización federal una barrera de boyas en el Río Grande, frontera natural con México, con el objetivo de frenar el paso de los migrantes. La Fiscalía estadounidense había dado al gobernador de Texas, el republicano Gregg Abbott, un plazo que concluyó hoy para que retirara las boyas por los riesgos ambientales y humanitarios para los migrantes que supone dicha barrera.

CANADÁ CINE

Viggo Mortensen y Michael Keaton estrenarán sus nuevos filmes en el festival de Toronto

Toronto (Canadá) (EFE).- El Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) anunció que las nuevas películas de Viggo Mortenesen, "The Dead Don't Hurt", Michael Keaton, "Knox Goes Away", y Ethan Hawk, "Wildcat", serán estrenadas en la 48 edición de la muestra, que se celebra este año del 7 al 17 de septiembre. El festival canadiense, uno de los más importantes del mundo, reveló un total de 60 películas que formarán parte del los programas de Galas y Presentaciones Especiales de la 48 edición.

