La eurodiputada independentista catalana Ponsatí queda libre tras ser detenida en España

Barcelona (España), 24 jul (EFE).- La eurodiputada independentista catalana Clara Ponsatí quedó en libertad tras ser detenida este lunes en Barcelona por orden de un juez del Tribunal Supremo español para notificarle su procesamiento por desobediencia en relación a la declaración unilateral de independencia en la región de Cataluña en 2017.

La Policía regional catalana detuvo a Ponsatí después de que ella misma anunciara en redes sociales su presencia en esa ciudad española.

Una vez trasladada a los juzgados de Barcelona, el propio magistrado acordó que el juzgado de guardia practicara la declaración indagatoria, trámite indispensable para poder proseguir con la causa judicial por su papel en el intento secesionista catalán del 1 de octubre de 2017, y que posteriormente la detención quedara sin efecto y fuese puesta en libertad.

"No he contestado a ninguna pregunta porque es lo que me ha recomendado mi abogado y soy muy obediente", se limitó a señalar Ponsetí al salir del juzgado.

El juez del Supremo Pablo Llarena dictó el pasado 21 de junio una orden nacional de detención contra Ponsatí, porque la eurodiputada no compareció ante el tribunal cuando fue citada para notificarle su procesamiento por un delito de desobediencia.

La eurodiputada ya fue detenida en Barcelona el pasado 28 de marzo en virtud de la orden de detención que tenía pendiente por facilitar el referéndum independentista del 1 de octubre de 2017, ilegal según la Constitución española.

En esa ocasión, Ponsatí quedó en libertad con la obligación de comparecer ante el Supremo el 24 de abril. Ante el incumplimiento de esa decisión judicial, el juez Llarena emitió una orden de detención para notificarle el procesamiento, trámite obligatorio para seguir adelante con la causa por desobediencia contra ella.

La europarlamentaria llevaba desde 2017 fuera de España, con estancias en Bélgica y el Reino Unido, sin que fructificaran varias órdenes europeas de detención emitidas por la Justicia española, en medio además de una disputa sobre si tenía o no inmunidad como eurodiputada.

El pasado 5 de julio, el Tribunal General de la Unión Europea le retiró la inmunidad parlamentaria a Ponsatí y otros dos eurodiputados de su partido.

La detención de Ponsatí tiene lugar un día después de las elecciones celebradas en España, en las que ninguna formación política ganó con mayoría suficiente y su partido puede tener la llave para la continuidad en el Gobierno de la coalición liderada por el socialista Pedro Sánchez. EFE

