Agenda informativa de EFE internacional del 25 al 31 de julio

Martes 25 de julio

Washington - Rueda de prensa sobre la guerra de Ucrania del embajador de EE.UU. ante la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), Michael Carpenter, en el Washington Foreign Press Center.



Washington - El Fondo Monetario Internacional publica la revisión de sus perspectivas económicas globales.

Nueva York (EE.UU.) - El exgeneral venezolano Hugo “El Pollo" Carvajal, acusado de narcotráfico, comparece por segunda ocasión ante el juzgado del Distrito Sur de Nueva York.



Naciones Unidas - El Consejo de Seguridad de la ONU debate la situación en África Occidental y el Sahel.

Miami (EE.UU.) - La NASA y Space X ofrecen una teleconferencia sobre la Crew 7, la próxima misión tripulada a la Estación Espacial Internacional (EEI) que despegará el próximo 15 de agosto desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida (EE.UU.).

Quito - Organizaciones sociales presentan el informe "China en el Yasuní ITT", en el marco de la consulta en Ecuador sobre el cese de la extracción de crudo en uno yacimientos en el Parque Nacional Yasuní.

Bogotá - El “Encuentro Internacional de Mujeres Afrodescendientes, Tejiendo desde la Raíz” reunirá en Bogotá a grandes personalidades internacionales que con su trabajo han dignificado y visibilizado el rol de las mujeres afro en la política, en la cultura y como articuladoras de una sociedad más justa.

Ciudad de México - El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) rinde un último informe sobre los 43 estudiantes mexicanos desaparecidos de Ayotzinapa, un caso en el que ha denunciado la obstrucción del Ejército para conseguir justicia y esclarecer la verdad.



Buenos Aires - Prosigue en Argentina la 135ª edición de la Expo Rural, la feria agropecuaria más importante y tradicional del país suramericano, con la presencia de más de 4.500 expositores de animales y 400 puestos comerciales. (Hasta el 30 de julio).

Medellín (Colombia) - Segunda jornada de la feria Colombiamoda con la presentación de colecciones de las marcas Arturo Calle, Freedom, Koaj, Studio F, Ela, Totto y Primavera. (Hasta el 27 de julio).

Moscú - El Tribunal Militar del Distrito Sur de Rusia inicia la vista de un caso penal contra dieciocho integrantes del batallón nacionalista ucraniano Aidar.

Ankara - El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abas, realiza una visita oficial a Turquía, donde se reunirá con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

Trípoli - El Comité Militar Conjunto libio 5+5, que reagrupa poderes enfrentados, se reúne en la ciudad de Bengasi, en el este de Libia.

Túnez - Protesta del PDL (nostálgicos del antiguo régimen) en el segundo aniversario de Kais Said como presidente de Túnez, tras arrogarse plenos poderes hace dos años.

París - La Agencia Internacional de la Energía (AIE) presenta un informe sobre el acceso a una energía limpia.

París - Ceremonia de reintegración de Estados Unidos a la Unesco, en presencia de la primera dama estadounidense, Jill Biden.

Venecia (Italia) - El Festival de Cine de Venecia anuncia las películas que competirán por el León de Oro y el resto de la programación de su 80ª edición, que comenzará el próximo 30 de agosto.

Dili - El primer ministro de Portugal, António Costa, visita Timor Oriental, donde se reunirá con su homólogo, Xanana Gusmao, y otros dirigentes de la antigua colonia. (Hasta el 26 de julio).

Aviñón (Francia) - Termina la 77ª edición del Festival de Aviñón, una de las citas de teatro más importantes del mundo.

Bayreuth (Alemania) - El Festival Richard Wagner de Ópera de Bayreuth abre su temporada con el estreno de un nuevo "Parsifal" con el español Pablo Heras-Casado a la batuta.

El Cairo - La alianza opositora civil sudanesa Fuerzas de la Libertad y el Cambio concluye en El Cairo sus primeras reuniones con las autoridades egipcias sobre la situación en Sudán y las formas de detener la guerra iniciada en abril entre el Ejército y los paramilitares.

Washington - Los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal inician su reunión de julio, en la que decidirán si aprueban una nueva subida de los tipos de interés. (Hasta el 26 de julio).



Nueva York (EE.UU.) - El gigante tecnológico Microsoft; la tecnológica Alphabet, matriz de Google; la operadora de telefonía móvil Verizon y la empresa de tarjetas de crédito Visa anuncian sus resultados trimestrales.



Washington - General Motors (GM) da a conocer los resultados financieros del segundo trimestre del año.



Sao Paulo (Brasil) - La eléctrica brasileña Neoenergia, filial del grupo español Iberdrola en el país suramericano, divulga sus resultados referentes al primer semestre de 2023.



Ciudad de México - El Instituto Nacional de Estadística de México reporta el indicador global de la actividad económica (IGAE) de mayo.



Ciudad de México - El grupo mexicano Bimbo, la panificadora más grande del mundo.

Miércoles 26 de julio

Washington - El candidato presidencial guatemalteco Bernardo Arévalo, quien dio la sorpresa en la primera vuelta, participa de manera virtual en una conferencia en el centro de ideas Atlantic Council de Washington.

Washington - El secretario de Seguridad Nacional estadounidense, Alejandro Mayorkas, comparece ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, que lo interroga sobre la gestión de la frontera con México y las políticas migratorias.

Washington - El fiscal general ucraniano, Andriy Kostin, comparece ante la Comisión sobre Cooperación y Seguridad en Europa de la Cámara de Representantes estadounidense.

Santiago de Chile - El Colegio de Profesores de Chile, el gremio educativo más grande del país, convoca un paro nacional de 24 horas para pedirle al Gobierno respuestas "más contundentes" a sus demandas laborales.



La Habana - Acto de conmemoración en Cuba por el aniversario del frustrado asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes en 1953 por parte de un grupo de jóvenes, encabezados por Fidel Castro y contrarios al entonces presidente cubano, Fulgencio Batista.



Brasilia - El Consejo Indigenista Misionero (Cimi), un organismo vinculado al Episcopado de la Iglesia católica, publica un informe sobre la violencia sufrida por las comunidades indígenas del país en 2022, último año de mandato del ex presidente Jair Bolsonaro (2019-2022).

Lima - El Congreso de Perú elige a su mesa directiva para el periodo 2023-2024, en reemplazo de la que presidió durante el último año el conservador José Williams.

Washington - El Gobierno estadounidense celebra la cumbre nacional sobre igualdad de oportunidades en la educación superior, para ver cómo ampliar el acceso a la educación después de que el Tribunal Supremo acabara con la discriminación positiva por temas raciales.

Santo Domingo - Conmemoración del Día Internacional de Conservación del Ecosistema de Manglares.



Nueva York (EE.UU.) - Subasta de dos esqueletos excepcionales de dinosaurios: un ptreranodon (volador), valorado en entre cuatro y seis millones de dólares, y un plesiosaurio (reptil) que se cree que inspiró la leyenda del monstruo del Lago Ness.



Moscú - El Tribunal Municipal de Moscú dicta sentencia en el caso por alta traición contra el fundador de la compañía de ciberseguridad Group-ID, Iliá Sachkov, que lleva detenido desde septiembre de 2021 y para el que la fiscalía ha pedido 18 años de prisión.

Bangkok - El Parlamento bicameral de Tailandia tiene programada una nueva sesión para votar a candidato a primer ministro.

Nuku'alofa - El secretario de Estado de EE.UU., Anthony Blinken, visita Tonga para reforzar la presencia de su país en el Pacífico

Port Moresby - El secretario de Defensa de EE.UU., Lloyd Austin, visita Papúa Nueva Guinea para abordar el polémico acuerdo de defensa con el Gobierno de James Marape.

Roma - Concluye la Cumbre de las Naciones Unidas sobre Sistemas Alimentarios.

Wellington - Visita oficial del primer ministro australiano, Anthony Albanese, a Nueva Zelanda para participar en la reunión anual bilateral de líderes junto a su homólogo neozelandés, Chris Hipkins. (Hasta el 27 de julio).

Madrid - Sesión solemne de Apertura de la Decimoquinta sesión plenaria de la Asamblea Euro-Latinoamericana (EuroLat).

Roma - La superintendencia cultural de Roma anuncia un nuevo descubrimiento arqueológico relacionado con el emperador Nerón.

Río de Janeiro (Brasil) - El Banco Central divulga el resultado de la balanza de cuenta corriente y la inversión extranjera directa en Brasil en junio.



Sao Paulo (Brasil) - Telefónica Brasil divulga los resultados financieros del segundo trimestre, después del cierre del mercado.



Sao Paulo (Brasil) - El presidente de la filial brasileña del Santander, Mario Leão, comenta en una rueda de prensa los resultados del banco correspondientes al segundo trimestre de 2023.



Ciudad de México - El Instituto Nacional de Estadística de México presenta la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) de 2022.

Jueves 27 de julio

Washington - El presidente estadounidense, Joe Biden, recibe a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, con quien mantendrá un encuentro centrado en el apoyo a Ucrania.

Brasilia - El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, recibe al mandatario electo paraguayo, Santiago Peña, para conversar sobre temas de la agenda bilateral y regional.

Miami (EE.UU.) El dirigente del exilio cubano Ramón Saúl Sánchez comparece ante el juez de inmigración de Miami que debe decidir si se procede a su deportación a pesar de que lleva refugiado en EEUU desde 1967.



Naciones Unidas - El Consejo de Seguridad de la ONU celebra un debate sobre el conflicto palestino-israelí.

Miami (EEUU) - Una exposición en Miami rinde homenaje a la "Guarachera de Cuba", Celia Cruz, al cumplirse el vigésimo aniversario de su muerte.

Seúl - Las dos Coreas conmemoran el 70º aniversario del fin de su guerra (1950-1953), en un momento de renovadas tensiones y para el que Pionyang prepara un gran desfile militar.

Fráncfort (Alemania) - Reunión del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) y rueda de prensa de su presidenta, Christine Lagarde.

Moscú - El presidente ruso, Vladímir Putin, preside la segunda cumbre Rusia-África, en la que participan los líderes de la mayoría de los países del continente africano.

Viena - La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, se reúne en Salzburgo, con el canciller federal austríaco, Karl Nehammer, y con el presidente federal austríaco, Alexander Van der Bellen.

Port Vila - El presidente francés, Enmanuel Macron, visita Vanuatu, en la primera visita a este país del Pacífico en el marco de su estrategia para reafirmar el papel de Francia en la región.

Washington - La Oficina de Estadísticas Laborales (BEA) publica los datos del Producto Interior Bruto (PIB) de Estados Unidos, correspondientes al segundo trimestre de 2023.



Washington - Ford da a conocer los resultados de los seis primeros meses del año.



Nueva York (EE.UU.) - La petrolera Chevron, el fabricante de microchips y equipamiento electrónico Intel y la franquicia de restaurantes de comida rápida McDonald’s anuncian sus últimos resultados trimestrales.



Sao Paulo (Brasil) - El gigante minero Vale, uno de los mayores productores y exportadores de hierro del mundo, y la aerolínea Gol, empresa líder en el mercado de vuelos domésticos de Brasil, divulga sus resultados del primer semestre.



Ciudad de México - El consorcio mexicano Cemex, uno de los mayores productores de cemento del mundo, reporta sus resultados financieros del segundo trimestre.



Ciudad de México - El Instituto Nacional de Estadística de México presenta la tasa de desempleo de junio.



Ciudad de México - El Instituto Nacional de Estadística de México presenta la balanza comercial de la primera mitad de 2023.

Viernes 28 de julio

Lima - La presidenta peruana, Dina Boluarte, ofrece su primer discurso a la nación como mandataria durante el aniversario de la independencia de Perú.

Asunción - Paraguay acoge la Reunión Regional de Alto Nivel para la Revisión del Programa de Acción de Viena sobre los mecanismos de derechos humanos en el mundo.

San Juan - El artista urbano puertorriqueño Darell lanza su nueva producción, "Everybody go to the Discotek", que incluye colaboraciones con sus colegas Nicky Jam, Wisin, Ozuna, Myke Towers, Sech y Omar Courtz, entre otros.



Brisbane (Australia) - El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, asiste en la localidad australiana de Brisbane a la reunión de consultas ministeriales EE.UU.-Australia. (Hasta el 29 de julio).

Singapur - Está prevista la primera ejecución de una mujer en casi dos décadas, Saridewi Djamani, de 45 años, condenada a muerte por traficar alrededor de treinta gramos de heroína.

Yakarta - El ministro de Relaciones Exteriores de Portugal, João Gomes Cravinho, visita Filipinas, donde se reunirá con su homólogo filipino, Enrique Manalo.

Chennai (India) - Se celebra la reunión de ministros de Medio Ambiente y Sostenibilidad Climática del G20 en la ciudad de Chennai, en el sur de India.

Port Moresby - El presidente francés, Enmanuel Macron, visita Papúa Nueva Guinea en el marco de su estrategia para reafirmar el papel de Francia en la región.

Moscú - El presidente ruso, Vladímir Putin, clausura la segunda cumbre Rusia-África, en la que participan los líderes de la mayoría de los países del continente africano.

Nueva York (EE.UU.) - Apple, Amazon, Coca-Cola y Procter & Gamble anuncian sus últimos resultados trimestrales.



Río de Janeiro (Brasil) - El Gobierno brasileño divulga la tasa promedio de desempleo en el trimestre concluido en junio.



Río de Janeiro (Brasil) - El Banco Central divulga el resultado de las cuentas públicas de Brasil y la relación entre deuda y producto interior bruto (PIB) en junio.



Sao Paulo (Brasil) - La siderúrgica brasileña Usiminas divulga sus resultados del primer semestre.



Santiago de Chile - El Banco Central de Chile toma una decisión sobre los tipos de interés, que se encuentran en el 11,25 % desde octubre pasado, su nivel más alto en más de dos décadas.



Santiago de Chile - El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de Chile publica los datos del desempleo nacional correspondientes a junio.



Ciudad de México - Grupo Televisa, la empresa de medios de comunicación más grande de América Latina, reporta sus resultados financieros del segundo trimestre.



Ciudad de México - El Instituto Nacional de Estadística de México publica los indicadores de la actividad turística.

Sábado 29 de julio

Washington - El expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021), candidato de nuevo para los comicios de 2024, celebra un mitin electoral en Erie (Pensilvania).

Ciudad de Guatemala - El periodista guatemalteco José Rubén Zamora Marroquín, principal crítico del Gobierno de Alejandro Giammattei, cumple un año en prisión tras ser detenido y condenado por un supuesto caso de lavado de dinero.

Londres - Cerca de 20.000 trabajadores del sector ferroviario del Reino Unido se declaran en huelga para pedir mejoras salariales.

Domingo 30 de julio

Asunción - La coordinadora de víctimas del incendio del supermercado Ycuá Bolaños, en el que en 2004 murieron 364 personas, analiza el problema de la salud mental en Paraguay, con ocasión de los actos de conmemoración de aquella esa tragedia.

Lunes 31 de julio

Bruselas - La oficina de estadística comunitaria Eurostat publica su primera estimación preliminar del PIB del segundo trimestre de 2023 en la UE y la eurozona.

Bogotá - El Gobierno colombiano divulga el dato de desempleo y mercado laboral de junio.



Sao Paulo (Brasil) - La eléctrica brasileña ISA CTEEP, controlada por la colombiana ISA, divulga sus resultados referentes al primer semestre. EFE

