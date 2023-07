Petro nombra al jefe paramilitar colombiano Salvatore Mancuso "gestor de paz"

Bogotá, 23 jul (EFE).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este domingo que ha decidido nombrar al exjefe de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) Salvatore Mancuso "gestor de paz" para terminar el proceso de paz que considera que quedó inconcluso con los paramilitares.

"El proceso de paz entre el gobierno de Uribe y los paramilitares aún no ha terminado, aún no se sabe toda la verdad las haciendas entregadas en parte se han perdido en manos del Estado recicladas a nuevos grupos que heredan el paramilitarismo, muchos cuerpos de víctimas aún no han sido encontrados (sic)", anunció Petro en su cuenta de Twitter.

Por ello, "para terminar el proceso y lograr la completa paz he decidido nombrar a Salvatore Mancuso como gestor de paz", alegó.

Las AUC, el grupo que más homicidios cometió durante el conflicto armado según la Comisión de la Verdad, se desmovilizaron en 2006 tras un proceso de negociación con el Gobierno de Uribe.

Como parte del acuerdo, los exparamilitares se acogieron a la Ley de Justicia y Paz, que contemplaba penas de máximo ocho años de cárcel a cambio de colaboración para esclarecer crímenes, pero algunos de los líderes perdieron esos beneficios y muchos, incluido Mancuso, acabaron extraditados por penas relacionadas con el narcotráfico a Estados Unidos.

Hubo muchos otros paramilitares que volvieron a las armas formando nuevos grupos como el Clan del Golfo.

Mancuso declaró en mayo ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en una audiencia con la que intenta que le acojan ante esta justicia especial que contempla penas no privativas de libertad a cambio de aportación de verdad.

Ahí, durante los cuatro días de audiencias, reconoció hechos que eran de conocimiento como los vínculos entre paramilitares, políticos y empresas, crímenes que se cometieron y también dio datos que no se conocían como la existencia de desaparecidos en Venezuela, donde llevaban los cuerpos de los asesinados para que no los encontraran.

Petro reconoció su labor para dar información sobre los atroces hechos que cometieron las AUC y ahora obra para que el exjefe paramilitar, que se encuentra en una cárcel de Atlanta a la espera de ser repatriado a Colombia, pueda interceder para mejorar un proceso de paz que el presidente considera que no se realizó correctamente.

Ya se ha pedido su colaboración para ir a la zona de Venezuela donde supuestamente las AUC desaparecieron a las personas, pero el presidente considera que también podría ayudar con el proceso de negociación con el Clan del Golfo, a pesar de que este nuevo grupo paramilitar niega que Mancuso tenga ningún poder de mando. EFE

