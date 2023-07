"La sociedad de la nieve", de J.A. Bayona, clausurará el 80º Festival de Venecia

Roma, 22 jul (EFE).- "La sociedad de la nieve", del cineasta español Juan Antonio García Bayona -más conocido como J.A. Bayona - es la película elegida para clausurar el 80º Festival de Venecia, que transcurrirá entre el 30 de agosto y el 9 de septiembre.

El especialista en filmes de desastre y supervivencia ha basado su nuevo largometraje en el libro homónimo de Pablo Vierci, que documenta los relatos de los supervivientes al accidente del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, que se estrelló en los Andes en 1972.

Se trata de la quinta película para el director de "Lo Imposible" (2012) y "Un Monstruo Viene a Verme" (2016), pero además el regreso de Bayona a la producción en español tras su debut en 2007 con "El Orfanato".

"Muchas gracias a la Biennale de Venezia y a su director Alberto Barbera. Es un orgullo firmar la primera producción española que clausurará el festival de Venecia y estoy emocionado de que sea con un proyecto tan especial, en mi idioma, acompañado de un equipo artístico y técnico que ha hecho un trabajo sensacional", afirmó el cineasta en sus redes sociales.

Galardonado con siete premios Goya, J.A. Bayona fue elegido por Steven Spielberg para dirigir "Jurassic World: Fallen Kingdom" (2018) y también dirigió los primeros dos episodios de "The Lord of the Rings: The Rings of Power", la serie más cara de la historia.

El reparto está formado por Enzo Vogrincic, Matías Recalt, Agustín Pardella, Esteban Kukuriczka y Tomas Wolf y su distribución internacional correrá a cargo de Netflix.

Por su parte, el Festival de Venecia anunció ayer que la película inaugural de su 80ª edición será la italiana "Comandante", del cineasta Edoardo De Angelis, en lugar de "Challengers", el esperado nuevo filme de Luca Guadagnino que cuenta con Zendaya, Josh O'Connor y Mike Faist como protagonistas.

Aunque el escrito no atribuyó el cambio a la huelga de guionistas y actores de Hollywood, la decisión se confirmó en un momento en el que otros festivales como Toronto, Telluride (EE.UU.) y San Sebastián (España) tratan de entender cómo la huelga en Estados Unidos afectará a su programación si se alarga en los próximos meses.

Según las indicaciones del Sindicato de Actores de EE.UU. (SAG-AFTRA), los actores no deben trabajar en rodajes pero tampoco participar en eventos de promoción, por lo que su aparición en alfombras rojas y coloquios sería imposible. EFE

