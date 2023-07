New York City Ballet y Ballet Hispánico unidos por primera vez por coreógrafo Pedro Ruiz

Ruth E. Hernández Beltrán

Nueva York, 21 jul (EFE).- Las cinco principales compañías de danza de Nueva York participarán por tercer año consecutivo en un festival organizado por el Lincoln Center, que pidió al bailarín y coreógrafo cubano Pedro Ruiz crear una pieza para este evento que por vez primera unirá en el escenario a bailarines del New York City Ballet y de Ballet Hispánico.

El BAAND Together Dance Festival, que nació después de la pandemia del covid para atraer nuevamente al público y celebrar los distintos estilos de baile, llevará de nuevo al escenario del Lincoln (entre el 25 y el 29 de julio) a las compañías New York City Ballet, Ballet Hispánico, American Ballet Theatre, Alvin Ailey y Dance Theatre of Harlem y cada noche cada grupo presentará su espectáculo distinto.

A ellos se suma la coreografía realizada por Ruiz, de Ballet Hispánico, que reunirá a bailarines de esa compañía -la organización cultural latina más grande de EE.UU- con los de New York City Ballet para el estreno mundial de "Pas de O'Farrill", con el que rinde tributo al pianista y compositor Arturo O'Farrill.

Ruiz -el segundo latino elegido por el Lincoln para este proyecto, que el año pasado recayó en Annabelle López- asegura que "es un honor" haber recibido el encargo que le ha llevado a trabajar con el New York City Ballet "una compañía que tiene un nivel muy elevado".

Fue idea de Ruiz y del director artístico de Ballet Hispánico, el también bailarín y coreógrafo cubano Eduardo Vilaró, proponer una pieza dedicada a O'Farrill, un colaborador de ese grupo latino de danza para el que ha tocado en vivo con su grupo, The Afro Latin Jazz Ochestra.

"Su música es fantástica y creo que es la perfecta para esta ocasión y al mismo tiempo tenemos la oportunidad de honrarlo", dijo Ruiz a EFE.

Ruiz, formado en ballet clásico en su natal Cuba y que durante 21 años fue el principal bailarín de Ballet Hispánico, eligió para esta coreografía el tema "Tanguango" de Astor Piazolla y que O'Farrill grabó para su álbum "40 Acres and a Burrito", en el que combina el jazz con el tango argentino al que llamó "Pas de O'Farrill" para el festival de danza.

"Me interesa mucho el trabajo que él ha hecho con el jazz. A veces utiliza en su música lo clásico y lo mezcla con el jazz afrocubano o jazz tradicional con el jazz latino", comenta el bailarín, que ha recurrido a este género para otros proyectos.

Ruiz, que llegó a Nueva York a los 19 años, destaca que para él es importante que una pieza llegue a todo tipo de público, desde el amante de lo clásico hasta a los que prefieren lo popular.

Asegura que trabajar en este proyecto "ha sido fantástico" y "un reto" porque le permite juntar una compañía como la New York City Ballet, con su estilo clásico, y a Ballet Hispánico, un grupo "multifacético", y hacer lo que hace O'Farrill cuando une el jazz latino y el tradicional.

"Esta pieza une el jazz latino con el ballet y es difícil para los dos grupos. La hice con estructura de ballet clásico, con variaciones, pero también es súper divertida, sexy, creo que al público le va a encantar", sostiene.

El conocido bailarín asegura que para él también es importante mantener el vínculo con sus raíces a través de su trabajo porque "hay que mantener nuestra cultura viva a diferentes niveles, no sólo con los latinos, quiénes somos, lo que me identifica".

El BAAND Together Dance Festival abre con Ballet Hispánico y la pieza "Línea Recta" de la coreógrafa Annabelle López Ochoa, que gira en torno al flamenco. EFE

rh/fjo

(foto)