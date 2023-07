Empresario de bienes raíces condenado a seis años por sobornar a concejal de Los Ángeles

Los Ángeles, 21 jul (EFE).- Dae Yong Lee, un desarrollador inmobiliario de Los Ángeles, fue sentenciado este viernes a 6 años de prisión federal por pagar un soborno de medio millón de dólares a un concejal de Los Ángeles para que le ayudara con la aprobación de un proyecto en el centro de la ciudad.

En 2017, Lee pagó 500.000 dólares en efectivo al entonces concejal José Huizar, que presidía el Comité de Planificación y Gestión del Uso del Suelo de Los Ángeles, un organismo que supervisa la mayoría de proyectos comerciales y residenciales de la ciudad.

El trato, que se hizo a través del asistente del concejal George Esparza, suponía la intervención de Huizar a favor del proyecto que incluía la construcción de 200 unidades residenciales, según explicó el Departamento de Justicia de EE.UU. en un comunicado.

Esparza se declaró culpable en julio de 2020 de un cargo de conspiración para extorsionar y testificó contra Lee en su juicio.

El juez federal John F. Walter dijo hoy en la audiencia que las condenas significativas son importantes para advertir sobre los delitos de cuello blanco. “(Los corruptos) no creen que los atraparán, no creen que los acusarán y no creen que enfrentarán penas significativas de prisión”, subrayó el magistrado.

Lee, de 58 años, también fue condenado a pagar 750.000 dólares de multa, la mayor permitida por la ley para esta clase de delitos.

Por este caso, Huizar se declaró culpable el pasado 20 de enero de un cargo de corrupción al violar la ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Extorsión (RICO) y un cargo de evasión de impuestos. Su audiencia está programada para el 15 de diciembre.

Huizar era uno de los concejales latinos más influyentes en el Ayuntamiento de Los Ángeles y el caso salpicó a uno de sus hermanos. EFE

