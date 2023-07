El estadounidense Gootenberg presentará sus "Ensayos históricos sobre la cocaína" en Lima

Lima, 21 jul (EFE).- El historiador estadounidense Paul Gootenberg presentará el próximo lunes en la Feria Internacional del Libro de Lima el libro "Hecho en el Perú. Ensayos históricos sobre la cocaína", que ha sido editado por el Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).

En la presentación en la FIL Lima, Gootenberg estará acompañado por el especialista en política de drogas Ricardo Soberón y por el politólogo e investigador Alberto Vergara.

La obra reúne ocho trabajos y ensayos históricos escritos por el investigador estadounidense entre 2003 y 2012, que exploran "una amplia variedad de temas aportando una compleja perspectiva histórica sobre la coca y cocaína peruanas", señalaron sus editores a EFE.

Además, analiza las condiciones locales de Perú y de sus actores que "se entrecruzan activamente con fuerzas globales y políticas en la elaboración de la cocaína moderna".

Gootenberg, quien se formó como historiador económico en Oxford y obtuvo su doctorado en la Universidad de Chicago, en 1985, ha publicado anteriormente sobre este tema "La invención de la cocaína: la historia olvidada de Alfredo Bignon y la ciencia Nacional Peruana (1884-1890)" y "Cocaína Andina.El proceso de una droga global".

Sus primeros libros se centraron en la historia económica del Perú republicano, pero durante la década de 1990 dio un giro hacia la historia latinoamericana de las drogas, un campo de investigación considerado por entonces "emergente".

Acaba de publicar, como editor general, "The Oxford Handbook of Global Drug History" (2022) y ocupa la presidencia de la Alcohol and Drug History Society (2021-2023).

Participa, además, en investigaciones sobre reformas de política de drogas y en programas auspiciados por el Social Science Research Council, Open Society Foundations y Beckley Foundation (RU).

La FIL Lima fue inaugurada este jueves con la presencia de autoridades políticas, empresarios y personajes relacionados con la literatura y el mundo de los libros en el país andino.

La feria se desarrollará hasta el próximo 6 de agosto y contará entre sus invitados con el ganador del Premio Pulitzer de Ficción 2023, el argentino Hernán Diaz, la ensayista mexicana Fernanda Melchor y el escritor chileno Alejandro Zambra, entre otras figuras. EFE

dub/jrh