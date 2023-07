Agenda informativa de EFE internacional del 22 al 28 de julio

Kiev/Moscú/Otras capitales - Seguimiento de la guerra en Ucrania y sus repercusiones (cobertura diaria).

Sábado 22 de julio

Ciudad de Guatemala - Cientos de integrantes de la diversidad sexual participan en una marcha que recorre las principales calles de la Ciudad de Guatemala para exigir fin a la homofobia y respeto a sus derechos en el país centroamericano.

Quito - La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) en Ecuador celebra una conferencia sobre los perfiles digitales más exitosos en el mercado laboral del país andino.

San Diego (EE.UU.) - Continúa la Comic Con de San Diego, California, que acoge los reputados premios Eisner, conocidos como los "Óscar" del cómic. (Hasta el 23 de julio).

Buenos Aires - Prosigue en Argentina la 135a. edición de la Expo Rural, la feria agropecuaria más importante y tradicional del país suramericano, con la presencia de más de 4.500 expositores de animales y 400 puestos comerciales. (Hasta el 30 de julio).

Bogotá - Inauguración de la primera edición de la feria Expoartesano, que presenta en Miami la oferta de más de 50 artesanos de Colombia. (Hasta el 23 de julio).

Lima - Nueva manifestación convocada por organizaciones sociales y sindicales para pedir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y el cierre del Congreso.

Redacción América - Más de un millón de españoles residentes en países de América como Argentina, Estados Unidos, Cuba y México, están llamados a votar en las elecciones generales del próximo domingo.

Moscú/Kiev -Un año después, el mar Negro vuelve a ser zona de guerra tras el cierre por Rusia del corredor marítimo que garantizaba la seguridad de la navegación y el trasiego de los barcos con el grano ucraniano.

Goa (India)- La India celebra la reunión de ministros de Energía del G20 en la ciudad costera de Goa

Londres- Cerca de 20.000 trabajadores del sector ferroviario en el Reino Unido van a la huelga para pedir mejoras salariales.

Jerusalén- Protesta frente al Knéset (Parlamento) contra la polémica reforma judicial impulsada por el Gobierno ultraconservador de Benjamín Netanyahu.

Domingo 23 de julio

Ciudad de Panamá - El Partido Panameñista, el tercero más importante de Panamá, realiza elecciones primarias para escoger su candidato presidencial de cara a los comicios generales de 2024.

Caracas - Concluye el plazo para que el partido antichavista Un Nuevo Tiempo decida si postulará a un candidato a las primarias opositoras del próximo 22 de octubre o si apoyará a alguno de los 13 aspirantes inscritos.

Sao Paulo - El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, participa en la toma de posesión de la nueva directiva del Sindicato de los Metalúrgicos de Sao Bernardo do Campo, en Sao Paulo, su cuna política, en un momento en el que la industria automotriz pasa por grandes dificultades.

Jerusalén -La Knéset (Parlamento israelí) vota de forma definitiva la polémica reforma judicial del gobierno ultraconservador de Benjamin Netanyahu.

Nom Pen - Camboya celebra elecciones generales en las que el Partido Popular de Camboya (CCP, en sus siglas en inglés), liderado por el primer ministro Hun Sen, parte como favorito.

Tailandia - Protesta convocada por las agrupaciones del movimiento prodemocrático estudiantil de Tailandia contra el bloqueo del Senado no electo a la elección como primer ministro del ganador de las elecciones de mayo.

Ciudad del Vaticano - El papa Francisco celebra una misa en la basílica de San Pedro en ocasión de la Jornada Mundial de los abuelos y ancianos.

Lunes 24 de julio

Nueva York (EE.UU.) - La agencia de promoción de turismo de Nueva York anuncia el lanzamiento de la llamada semana estival del restaurante de la ciudad, que empieza el 24 de julio y termina el 20 de agosto y que ofrece menús en medio millar de restaurantes a un precio fijo de 30, 45 o 60 dólares. (Hasta el 20 de agosto)

Washington - Nasser Haqparast pasó de ayudar a estadounidenses en Afganistán trabajando como traductor a apoyar a compatriotas a instalarse en Estados Unidos. Es uno de los 97.000 afganos que Estados Unidos ha acogido y que siguen llegando al país dos años después de la toma de los talibanes.

Ciudad de México - El Instituto Nacional de Estadística de México reporta la inflación general de la primera quincena de julio.

Tegucigalpa - Más de 20.000 niñas y jóvenes de entre 10 y 19 años son madres en Honduras cada año, la mayoría de esas gestaciones tienen su origen en violaciones, una realidad que se ha normalizado en el país y que perpetúa la pobreza en la que se encuentran las menores, según defensores de derechos humanos.

San Salvador - Miembros de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) presentan un informe sobre afectaciones a la libertad de prensa y de expresión en el contexto de un régimen de excepción, implementado por el Gobierno del presidente Nayib Bukele para acabar con las pandillas.

Asunción - La Dirección Nacional de Migraciones de Paraguay presenta el Manual para los servidores públicos de frontera, elaborado con el apoyo del programa Eurofront y financiado por la Unión Europea (UE).

Ciudad de México - El Instituto Nacional de Estadística de México reporta la inflación general de la primera quincena de julio después de que la tasa bajó al 5,06 % en junio, su menor nivel desde marzo de 2021.

Madrid - Primera jornada de la décimoquinta sesión plenaria ordinaria de la Asamblea Europarlamentaria Euro-Latinoameriana (EuroLat).

Roma - Cumbre de las Naciones Unidas sobre Sistemas Alimentarios +2º Momento de balance (UNFSS+2), en colaboración con varios organismos de Naciones Unidas.

Manila - El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos, pronuncia el discurso anual sobre el Estado de la Nación.

Moscú - El presidente de la autoproclamada república de Nagorno Karabaj (Artsaj), Araik Harutiunián, ofrece una rueda de prensa sobre la grave situación humanitaria en el enclave.

Berlín. -Bayreuth ofrece un concierto, al aire libre y gratuito, previo a la apertura de la temporada del festival wagneriano, que este año inaugurará una producción de "Parsifal" dirigida por el español Pablo Heras-Casado.

Martes 25 de julio

Miami (EE.UU.) - La NASA y Space X ofrecen una teleconferencia sobre la Crew 7, la próxima misión tripulada a la Estación Espacial Internacional (EEI) que despegará el próximo 15 de agosto desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida (EE.UU.).

Washington - Rueda de prensa sobre la guerra de Ucrania del embajador de EE.UU. ante la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), Michael Carpenter, en el Washington Foreign Press Center.

Nueva York - El exgeneral venezolano "El Pollo" Carvajal, acusado de narcotráfico, comparece por segunda ocasión ante el juzgado del Distrito Sur de Nueva York.

Comayagua (Honduras) - La Escuela Taller de Comayagua, en el centro de Honduras, creada en 1996 con apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), le ha cambiado la vida a centenares de jóvenes hondureños a través de diversos oficios.

Bogotá - “Encuentro Internacional de Mujeres Afrodescendientes, Tejiendo desde la Raíz” reunirá en Bogotá a grandes personalidades internacionales que con su trabajo han dignificado y visibilizado el rol de las mujeres afro en la política, en la cultura y como articuladoras de una sociedad más justa.

México -El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) rinde un último informe sobre los 43 estudiantes mexicanos desaparecidos de Ayotzinapa, un caso en el que ha denunciado la obstrucción del Ejército para conseguir justicia y esclarecer la verdad.

Santo Domingo - El Día Internacional de Conservación del Ecosistema de Manglares, que se celebra cada 26 de julio, busca concienciar sobre la necesidad de proteger estos humedales boscosos en peligro y con un importante rol medioambiental.

Moscú - El Tribunal Militar del Distrito Sur de Rusia inicia la vista de un caso penal contra 18 integrantes del batallón nacionalista ucraniano Aidar.

Ankara - El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abas, realiza una visita oficial a Turquía, donde se reunirá con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

Trípoli - El Comité Militar Conjunto libio 5+5, que reagrupa poderes enfrentados, se reúne en la ciudad de Bengasi, este de Libia.

Túnez - Protesta del PDL (nostálgicos del antiguo régimen) en el segundo aniversario de Kais Said como presidente de Túnez, tras arrogarse plenos poderes hace dos años.

París - La Agencia Internacional de la Energía (AIE) presenta un informe sobre el acceso a una energía limpia.

París - Ceremonia de reintegración de Estados Unidos a la Unesco, en presencia de la primera dama estadounidense, Jill Biden.

Venecia - El Festival de Cine de Venecia anuncia las películas que competirán por el León de Oro y el resto de la programación de su 80 edición, que comenzará el próximo 30 de agosto.

Aviñón (Francia) - Termina la edición número 77 del Festival de Aviñón, una de las citas de teatro más importantes del mundo.

Bayreuth (Alemania) - El Festival Richard Wagner de Ópera de Bayreuth abre su temporada con el estreno de un nuevo "Parsifal" con el español Pablo Heras-Casado a la batuta.

Washington - El Fondo Monetario Internacional publica la revisión de sus perspectivas económicas globales.

Washington - Los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal inician su reunión de julio, en la que decidirán si aprueban una nueva subida de los tipos de interés. (Hasta el 26 de julio).

Nueva York (EE.UU.) - El gigante tecnológico Microsoft; la tecnológica Alphabet, matriz de Google; la operadora de telefonía móvil Verizon y la empresa de tarjetas de crédito Visa anuncian sus resultados trimestrales.

Washington - General Motors (GM) da a conocer los resultados financieros del segundo trimestre del año.

Sao Paulo (Brasil) - La eléctrica brasileña Neoenergia, filial del grupo español Iberdrola en el país suramericano, divulga sus resultados referentes al primer semestre de 2023.

Ciudad de México - El Instituto Nacional de Estadística de México reporta el indicador global de la actividad económica (IGAE) de mayo.

Ciudad de México - El grupo mexicano Bimbo, la panificadora más grande del mundo.

Miércoles 26 de julio

Washington - El candidato presidencial guatemalteco Bernardo Arévalo, quien dio la sorpresa en la primera vuelta, ofrece una charla en el centro de ideas Atlantic Council de Washington.

Washington - El secretario de Seguridad Nacional estadounidense, Alejandro Mayorkas, comparece ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, que lo interroga sobre la gestión de la frontera con México y las políticas migratorias.

La Habana - Acto de conmemoración en Cuba por el aniversario del frustrado asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes en 1953 por parte de un grupo de jóvenes, encabezados por Fidel Castro y contrarios al entonces presidente cubano, Fulgencio Batista.

Lima - El Congreso de Perú elige a su mesa directiva para el periodo 2023-2024, en reemplazo de la que presidió durante el último año el conservador José Williams.

Santo Domingo - Conmemoración del Día Internacional de Conservación del Ecosistema de Manglares.

Nueva York (EE.UU.) - Subasta de dos esqueletos excepcionales de dinosaurios: un ptreranodon (volador), valorado entre 4 y 6 millones de dólares, y un plesiosaurio (reptil) que se cree inspiró la leyenda del monstruo del Lago Ness.

Tokio.- El Banco de Japón celebra su reunión sobre política monetaria.

Bangkok - El Parlamento bicameral de Tailandia tiene programada una nueva sesión para votar a candidato a primer ministro.

Nuku'alofa - El secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, visita Tonga para reforzar la presencia de Washington en el Pacífico

Roma - Concluye la Cumbre de las Naciones Unidas sobre Sistemas Alimentarios.

Wellington - Visita oficial del primer ministro australiano, Anthony Albanese, a Nueva Zelanda para participar en la reunión anual bilateral de líderes junto a su homólogo neozelandés, Chris Hipkins (hasta el día 27)

Washington - El fiscal general ucraniano, Andriy Kostin, comparece ante la Comisión sobre Cooperación y Seguridad en Europa de la Cámara de Representantes estadounidense.

Madrid - Sesión solemne de Apertura de la Decimoquinta sesión plenaria de la Asamblea Euro-Latinoamericana (EuroLat).

Roma - La superintendencia cultural de Roma anuncia un nuevo descubrimiento arqueológico relacionado con el emperador Nerón.

Washington -La Reserva Federal anuncia si sube los tipos de interés tras concluir la reunión de dos días de los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto.

Nueva York (EE.UU.) - La tecnológica Meta, el grupo de medios y telecomunicaciones AT&T, la fabricante de aeronaves Boeing y la empresa de tarjetas de crédito Mastercard anuncian sus últimos resultados trimestrales.

Río de Janeiro (Brasil) - El Banco Central divulga el resultado de la balanza de cuenta corriente y la inversión extranjera directa en Brasil en junio.

Sao Paulo (Brasil) - Telefónica Brasil divulga los resultados financieros del segundo trimestre, después del cierre del mercado.

Sao Paulo (Brasil) - El presidente de la filial brasileña del Santander, Mario Leão, comenta en una rueda de prensa los resultados del banco correspondientes al segundo trimestre de 2023.

Ciudad de México - El Instituto Nacional de Estadística de México presenta la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) de 2022.

Jueves 27 de julio

Washington - El presidente estadounidense, Joe Biden, recibe a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, con quien mantendrá un encuentro bilateral centrado en el apoyo a Ucrania.

Miami - Una exposición en Miami rinde homenaje a la "Guarachera de Cuba", Celia Cruz, al cumplirse el 20 aniversario de su muerte.

Miami - El dirigente del exilio cubano Ramón Saúl Sánchez comparece ante el juez de inmigración de Miami que debe decidir si se procede a su deportación a pesar de que lleva refugiado en EEUU desde 1967.

Fráncfort Alemania) -Reunión del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) y rueda de prensa de su presidenta, Christine Lagarde.

Moscú - El presidente ruso, Vladímir Putin, preside la segunda cumbre Rusia-África, en la que participan los líderes de la mayoría de los países del continente africano.

Seúl - Se cumplen 70 años del fin de la Guerra de Corea (1950-1953) con un gran desfile militar en Pionyang.

Wellington - El secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, concluye su visita a Wellington.

Viena.- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, se reúne en Salzburgo, con el canciller federal austríaco, Karl Nehammer, y con el presidente federal austríaco, Alexander Van der Bellen.

Washington - La Oficina de Estadísticas Laborales (BEA) publica los datos del Producto Interior Bruto (PIB) de Estados Unidos, correspondientes al segundo trimestre de 2023.

Washington - Ford da a conocer los resultados de los seis primeros meses del año.

Nueva York (EE.UU.) - La petrolera Chevron, el fabricante de microchips y equipamiento electrónico Intel y la franquicia de restaurantes de comida rápida McDonald’s anuncian sus últimos resultados trimestrales.

Sao Paulo (Brasil) - El gigante minero Vale, uno de los mayores productores y exportadores de hierro del mundo, y la aerolínea Gol, empresa líder en el mercado de vuelos domésticos de Brasil, divulga sus resultados del primer semestre.

Ciudad de México - El consorcio mexicano Cemex, uno de los mayores productores de cemento del mundo, reporta sus resultados financieros del segundo trimestre.

Ciudad de México - El Instituto Nacional de Estadística de México presenta la tasa de desempleo de junio.

Ciudad de México - El Instituto Nacional de Estadística de México presenta la balanza comercial de la primera mitad de 2023.

Viernes 28 de julio

Asunción - Paraguay acoge la Reunión Regional de Alto Nivel para la Revisión del Programa de Acción de Viena sobre los mecanismos de derechos humanos en el mundo.

San Juan - El artista urbano puertorriqueño Darell lanza su nueva producción, "Everybody go to the Discotek", que incluye colaboraciones con sus colegas Nicky Jam, Wisin, Ozuna, Myke Towers, Sech y Omar Courtz, entre otros.

Nueva York (EE.UU.) - Apple, Amazon, Coca-Cola y Procter & Gamble anuncian sus últimos resultados trimestrales.

Río de Janeiro (Brasil) - El Gobierno brasileño divulga la tasa promedio de desempleo en el trimestre concluido en junio.

Río de Janeiro (Brasil) - El Banco Central divulga el resultado de las cuentas públicas de Brasil y la relación entre deuda y producto interior bruto (PIB) en junio.

Sao Paulo (Brasil) - La siderúrgica brasileña Usiminas divulga sus resultados del primer semestre.

Santiago de Chile - El Banco Central de Chile toma una decisión sobre los tipos de interés, que se encuentran en el 11,25 % desde octubre pasado, su nivel más alto en más de dos décadas.

Santiago de Chile - El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) de Chile publica los datos del desempleo nacional correspondientes a junio.

Ciudad de México - Grupo Televisa, la empresa de medios de comunicación más grande de América Latina, reporta sus resultados financieros del segundo trimestre.

Ciudad de México - El Instituto Nacional de Estadística de México publica los indicadores de la actividad turística. EFE

