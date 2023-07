Acusan de racismo al expresidente mexicano Vicente Fox por críticas contra presidenciables

Ciudad de México, 21 jul (EFE).- El expresidente mexicano Vicente Fox (2000-2006) despertó acusaciones de racismo este viernes después de que publicase en su cuenta de Twitter comentarios sobre la procedencia de los aspirantes del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a la presidencia.

"Sheinbaum es judía búlgara, Ebrard fifí (pijo) francés, Noroña es extraterrestre y Adán Augusto de Transilvania. ¡La única mexicana es Xóchitl!", se podía leer en una foto que subió a las redes sociales.

Los usuarios de Twitter le señalaron por antisemitismo y xenofobia, lo que ha llevado al expresidente del ahora opositor Partido Acción Nacional (PAN) a eliminar la publicación.

Respecto a la exjefa de Gobierno de Ciudad de México Claudia Sheinbaum se refirió a al origen búlgaro de sus abuelos maternos, que también eran judíos sefardís.

Referente al excanciller Marcelo Ebrard, podría estar refiriéndose al origen francés de sus abuelos.

Al hacer referencia al exsecretario de Gobernación Adán Augusto López y al diputado con licencia del Partido del Trabajo (PT) Gerardo Fernández Noroña, Fox buscó hacer una referencia humorística, pues ni uno procede de Transilvania ni el otro es extraterrestre.

"No se enojen con Vicente Fox: con su actitud nos ayuda hasta sin darse cuenta", contestó López en su cuenta de Twitter.

Los cuatro aspirantes del oficialismo a la presidencia mencionados por Fox son, precisamente, los mejores posicionados en las encuestas, mientras no hizo alusión al exlíder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, y el senador con licencia del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Manuel Velasco.

El polémico mensaje del expresidente termina con un mensaje de apoyo a la principal aspirante para representar a la coalición opositora Va por México en los comicios de junio de 2024, Xóchitl Gálvez.

"Por el bien de Xóchitl, de la oposición y de México, por favor quítenle el celular a Vicente Fox y no lo dejen salir de casa hasta que pasen las elecciones", expuso en Twiter Jorge Garcés, consejero político nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), también miembro de la coalición opositora.

"Muy preocupante que opositores reclaman a Fox que sus comentarios 'no ayudan'. Para ellos el problema es la sinceridad antisemita y xenófoba, no que ese sea su pensamiento. En pocas palabras le sugieren pensarlo pero no decirlo", replicó en la misma red social el presidente de Morena en la capital, Sebastián Ramírez. EFE

llo/ppc/bdp