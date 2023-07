Jueves, 20 de Julio de 2023 (18.00 GMT)

===============

UCRANIA GUERRA

===============

Rusia intenta imponer un bloqueo naval a Ucrania mientras sigue bombardeando sus puertos

Moscú/Kiev, 20 jul (EFE).- Rusia bombardeó hoy por tercer día consecutivo la ciudad portuaria de Odesa, al tiempo que intenta imponer un bloqueo naval para que Ucrania no pueda seguir exportando grano, al considerar objetivos militares desde este jueves a todos los barcos que se dirijan a puertos ucranianos del mar Negro. Las fuerzas rusas lanzaron 38 misiles de crucero y drones 'suicidas' contra las regiones de Odesa y Mikoláyiv, de los que Ucrania sólo logró destruir 18, ya que los cohetes supersónicos antibuque Onyx todavía consiguen burlar las defensas antiaéreas.

El OIEA sigue sin acceso a los techos de la planta atómica de Zaporiyia

Viena (EFE).- El director general del OIEA, Rafael Grossi, informó este jueves de que los expertos del organismo que se encuentran en la planta atómica ucraniana de Zaporiyia (ZNNP) siguen sin acceso a los techos de la instalación para verificar que no haya allí explosivos. Los miembros de la misión que el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) mantiene desde hace meses en Zaporiyia "todavía están esperando el acceso a los techos de los edificios de los reactores", dijo Grossi, citado en un comunicado de la agencia nuclear de la ONU que dirige.

Ryanair invertirá más de 3.000 millones de dólares en reconstruir la aviación en Ucrania

Dublín (EFE).- La aerolínea irlandesa de bajo coste Ryanair anunció este jueves que invertirá más de 3.000 millones de dólares (unos 2.700 millones de euros) en un plan de reconstrucción del sector de la aviación en Ucrania "una vez que termine" la guerra con Rusia. La compañía efectuó ese anuncio después de una reunión que mantuvieron hoy en Kiev su consejero delegado, Michael O'Leary, y el ministro ucraniano de Desarrollo de Comunidades, Territorios e Infraestructuras, Oleksandr Kubrakov.

------------------

RUSIA NAVALNI

UE exige a Rusia liberación inmediata de Navalni, que se enfrenta a 20 años de cárcel más

Bruselas (EFE).- La Unión Europea (UE) exigió hoy a Rusia la liberación "inmediata e incondicional" del encarcelado líder opositor Alexéi Navalni, para quien la Fiscalía rusa pidió hoy una pena adicional de 20 años de prisión. "Audiencia a puerta cerrada en otro juicio por motivos políticos contra Navalni, que afronta ahora 20 años más en prisión por actividades políticas y en contra de la corrupción legítimas", escribió Peter Stano, portavoz del jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, en su perfil de Twitter.

EEUU JUSTICIA

"El Pollo" Carvajal comparece ante el juez en Nueva York y se declara no culpable

Nueva York (EFE).- El exgeneral venezolano Hugo "El Pollo" Carvajal compareció hoy por vez primera ante un juez de Nueva York tras su extradición ayer desde España y se declaró no culpable, informaron a EFE testigos en la sala. El juez, que se limitó a leerle los cargos, fijó una nueva fecha para una próxima comparecencia el próximo 25 de julio.

IRAK SUECIA

Influyente clérigo iraquí pide "apoyar al cielo" si se quema el Corán nuevamente en Suecia

Bagdad (EFE).- El influyente clérigo chií iraquí Muqtada al Sadr pidió hoy a los musulmanes mostrar su "apoyo al cielo" si ejemplares del Corán son quemados nuevamente en Suecia, e instó al Gobierno iraquí a no limitarse a la "condena y la denuncia" en respuesta a la "enemistad" contra el país árabe y el libro sagrado musulmán en el país europeo. En un comunicado, el clérigo, que cuenta con cientos de miles de simpatizantes en Irak, acusó a Suecia de "dar permiso para la quema de la bandera de Irak", tras autorizar una nueva quema de ejemplares del Corán, sin referirse al incendio la pasada madrugada por centenares de iraquíes de la sede de la embajada del país nórdico en Bagdad.

PERÚ CRISIS

Boluarte reitera su llammiento al diálogo tras la primera jornada de protestas en Perú

Lima (EFE).- La presidenta de Perú, Dina Boluarte, reiteró este jueves su llamamiento al diálogo a las organizaciones y ciudadanos opositores que retomaron este miércoles las protestas antigubernamentales y reunieron en Lima a cerca de 21.000 personas, según datos oficiales. "Extiendo esta amplia invitación de diálogo a todos y todas, que podamos llegar a ese diálogo natural como personas que nos respetamos", señaló Boluarte en el Palacio de Gobierno de Lima, durante la promulgación que la ley que crea la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN).

INTELIGENICIA ARTIFICIAL GOOGLE

Google presenta a principales medios de EEUU su IA capaz de escribir artículos de noticias

Nueva York (EFE).- El gigante tecnológico de Google ha presentado a algunos de los principales medios de EE. UU. -como The New York Times (NYT), The Washington Post y la compañía propietaria de The Wall Street Journal- una herramienta que utiliza tecnología de inteligencia artificial (IA) para producir noticias llamada Genesis, según NYT. Esta nueva herramienta de IA generativa, que aún no ha sido presentada oficialmente por Google, según el rotativo, tiene el título provisional de Génesis, y puede tomar información -como datos de eventos actuales- y generar contenido de noticias.

COLOMBIA CONGRESO

Petro buscará la aprobación de sus reformas en nuevo periodo legislativo que arranca hoy

Bogotá (EFE).- El presidente colombiano, Gustavo Petro, abrirá este jueves, Día de la Independencia, el nuevo periodo de sesiones ordinarias del Congreso Nacional, en el que su Gobierno buscará la aprobación de las reformas sociales que no prosperaron en la anterior legislatura. Petro dará un discurso ante las dos cámaras del Congreso después de encabezar en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina una celebración patriótica centrada en el reciente fallo de la Corte Internacional de Justicia que sentenció que Nicaragua no puede extender su plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas que delimitan su frontera con Colombia.

FRANCIA GOBIERNO

Macron cambia 8 ministros con perfiles más políticos en Educación y Sanidad

París, 20 jul (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, remodeló este jueves su Gobierno para intentar darle un nuevo impulso después de la crisis de las pensiones y de la de los disturbios, con ocho nuevos miembros y, sobre todo, perfiles más políticos en Educación y Sanidad. En un comunicado, el Elíseo presentó la nueva composición del Ejecutivo, en el que no cambian los titulares de los departamentos más políticos, ni la primera ministra, Élisabeth Borne, y que celebrará el viernes su primer Consejo de Ministros.

CENTROAMÉRICA CORRUPCIÓN

Estados Unidos pone el foco en la corrupción en Centroamérica

Ciudad de Panamá (EFE).- Estados Unidos puso el foco esta semana sobre la corrupción en Centroamérica, una lacra que debilita las instituciones democráticas, al añadir en su lista de actores corruptos y antidemocráticos a 39 políticos, altos funcionarios y jueces de El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. La denominada "Lista Engel", divulgada recurrentemente en el mes de julio como las dos anteriores (2021, 2022), incluye este año, entre otros, a dos expresidentes de El Salvador, o a una fiscal guatemalteca acusada de presentar cargos sin fundamento contra periodistas o formaciones políticas.

BOLIVIA LITIO

Bolivia presume de tener la primera reserva mundial de litio, con 23 millones de toneladas

La Paz (EFE).- El Gobierno de Bolivia sostuvo este jueves que el país posee la "primera" reserva mundial de liti" al haber pasado de 21 a 23 millones de toneladas verificadas mediante un estudio para cuantificar estos recursos. El presidente del país, Luis Arce, presentó los resultados de la cuantificación realizada en los salares de Pastos Grandes, en la región andina de Potosí, y de Coipasa, cuya mayor parte se encuentra en el departamento boliviano de Oruro y una pequeña porción está en territorio chileno. EFE

int-pddp