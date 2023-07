Directora de ente anticorrupción hondureño dice que volvió para ver presos a los corruptos

Tegucigalpa, 20 jul (EFE).- La directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), quien el 18 de junio salió del país por amenazas a ella y su familia, regresó este jueves a Tegucigalpa y dijo que lo ha hecho para ver a los corruptos en prisión.

"Nuestro regreso es para ver a los corruptos en la cárcel", enfatizó Castellanos en una rueda de prensa, acompañada por representantes de la Unión Europea, Naciones Unidas y de varias organizaciones de la sociedad civil hondureña.

Las amenazas contra Castellanos surgieron después de que el 24 de mayo presentó un informe denominado "Concentración de poder", en el que el CNA señaló que "los puestos estratégicos y de los que se requiere un contrapeso, están dirigidos por miembros de la misma estructura política y por miembros de su misma familia, ocasionando el acaparamiento institucional por una minoría".

"El nepotismo que ha surgido con la instauración del nuevo Gobierno ha dado el espacio para visualizar la inminente concentración de poder que está operando en el Gobierno actual de la presidenta Xiomara Castro", señaló entonces el CNA.

A su regreso a la capital hondureña, al parecer de Estados Unidos, Castellanos subrayó que "aunque el peligro sigue latente y el Estado indiferente, soy de las que se quedan, soy de las que acuden a la convocatoria popular de una sociedad civil que no está dispuesta a ver cómo desde el poder imitan las prácticas antidemocráticas de cerrar espacios cívicos".

Añadió que ahora en Honduras el oficialismo busca resolver en las calles "lo que no han podido contrarrestar desde el poder".

"La calle es del pueblo y no es el Gobierno el que nos va a decir si tenemos o no derecho a protestar, si podemos o no llamarnos sociedad civil. Les guste o no, su tiempo en la calle ya pasó, no vamos a ceder nuestro espacio, nuestros derechos a la libre asociación, circulación, manifestación y expresión de quienes acuden desesperadamente a medidas populistas ante el temor de una latente caída en picada", recalcó la directora del CNA.

En su opinión, quienes gobiernan ahora "deben hacerse a un lado" porque "ya no les toca protestar sino escuchar y, por supuesto, resolver", lo que dijo en alusión a una manifestación de seguidores y activistas del partido gobernante Libertad y Refundación (Libre), en apoyo a la presidenta Xiomara Castro, el pasado martes en Tegucigalpa.

La manifestación de Libre fue anunciada luego de que en principio el Centro de Estudio para la Democracia (Cespad), convocó a una protesta contra la corrupción en la capital hondureña para el mismo martes, la que terminó suspendiendo ante la movilización para la que convocó el coordinador general del partido gobernante, el expresidente Manuel Zelaya, esposo de Xiomara Castro.

"Seguiremos trabajando, seguiremos resistiendo Honduras, volver aquí es volver por justicia y por verdad", apostilló Castellanos.

Luego del informe "Concentración de poder" que el CNA difundió en mayo, la presidenta hondureña lo rechazó y dijo que su gobierno y su familia sufrieron "tendenciosos ataques" por parte del ente anticorrupción. EFE

gr/enb