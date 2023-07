Una Comic-Con atípica tratará de minimizar el impacto de la huelga de actores y guionistas

Los Ángeles (EE.UU.), 19 jul (EFE).- La Comic-Con, la mayor fiesta de la cultura pop a nivel mundial, tratar de limitar el impacto de las huelgas simultáneas convocadas por el Sindicato de Actores de Hollywood (SAG-AFTRA) y el gremio de guionistas de EE.UU. (WGA) antes de inaugurar su 54 edición en San Diego.

La nueva entrega, que se celebra desde este jueves al domingo, debía suponer la consolidación de esta prestigiosa convención internacional tras una temporada pospandémica de transición el año pasado, pero la ausencia de los rostros más conocidos de la industria del cine y la televisión amenaza con poner en jaque este objetivo.

Y es que una de las prioridades del propio Sindicato de Actores al estallar la huelga fue recalcar que sus miembros tenían prohibido formar parte de giras promocionales, dar entrevistas, intervenir en convenciones, exposiciones o festivales, e incluso prodigarse en espacios como los pódcast.

Así, los aproximadamente 45 mil fans que cada día se darán cita en la ciudad fronteriza de San Diego (limítrofe al sur con Tijuana, México) tendrán que rebajar sus expectativas sobre esos formatos protagonizados por superhéroes, series icónicas o películas de culto a las que tantos años llevan admirando.

Un escenario que se ha venido fraguando en los últimos meses y que ya provocó, antes de que se oficiliazaran los paros de SAG-AFTRA, que grandes sagas como Marvel; franquicias de la talla de Lucasfilm; plataformas como Netflix o HBO; y estudios del peso de Sony Pictures y Universal renunciaran a su participación.

El exitoso desarrollo de convenciones pensadas para seguidores sedientos de novedades de universos específicos como Star Wars Celebration (Lucasfilm) o Tudum (Netflix), también ha contribuido a que algunas de las empresas más importantes de Hollywood hayan decidido no formar parte de la Comic-Con más atípica desde su fundación, en 1969.

Además, en la última semana se han cancelado más de una veintena de eventos homenaje, adelantos y conferencias exclusivas relativas a títulos como "The White Lotus", "Cobra Kai", "The '70s Show", "Abbott Elementary" o "Anne Rice's Interview with the Vampire", entre muchos otros.

"Esto (las huelgas de Hollywood) tendrá su impacto porque a la gente le encanta ver en personas a las estrellas de cine pero realmente creo que será mínimo. Hay muchísimas actividades que siguen vigentes", dijo el director de Comunicación y Estrategia de la Comic-Con, David Glanzer, tratando de restarle importancia al problema en declaraciones a EFE.

Hasta el momento, según el directivo, no han experimentado una "devolución inusual" de las entradas para esta convención más allá de la gente que anula a última hora por "cambio de planes o enfermedades".

De hecho, Glanzer hizo hincapié en que los pases para el evento -que en la reventa pueden alcanzar precios de hasta 1500 dólares- están agotados por las vías oficiales desde hace más de 8 meses.

LOS DIRECTORES Y CREADORES DE HOLLYWOOD, MÁS EN EL FOCO QUE NUNCA

El vacío provocado por los piquetes de actores y guionistas, según las estadísticas facilitadas por la convención celebrada en San Diego, apenas suponen "un 3 % del total de la programación", pero podría hacer descender significativamente el foco mediático con respecto a anteriores entregas.

Ahora, la Comic-Con 2023 cuenta como principales atractivos con paneles y actividades liderados por el colectivo de directores -que no están en huelga-, así como por personalidades de diversos departamentos creativos y, por supuesto, autores del mundo del cómic y la novela gráfica.

Entre los platos fuertes figuran la presentación de imágenes inéditas de la apuesta animada de Paramount Pictures, "Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem"; novedades respecto a "Haunted Mansion" (Disney); o un debate sobre el futuro del oficio de cineasta con David Leitch ("Bullet Train") y Gareth Edwards ("Godzilla").

Habrá también un espacio dedicado a los más fervientes seguidores de "Rick and Morty", que celebra su décimo aniversario; y una sala reservada para la saga "The Walking Dead", con piezas de coleccionista y la proyección de varios fragmentos inéditos de los últimos seis episodios de "Fear the Walking Dead's".

Además, la convención celebrará una nueva edición de los premios Eisner, conocidos como los "Óscar" del cómic, y la aclamada actriz Jamie Lee Curtis -esta vez en calidad de escritora- acudirá para presentar en primicia mundial "Mother Nature", una novela gráfica que se vale del género de terror para retratar un drama medioambiental.

A expensas de que la organización pueda conseguir alguna sorpresa más que sirva para avivar la atención mediática, la Comic-Con -y la ciudad de San Diego- aspira a que los efectos de la huelga no hagan mella en los aproximadamente 165 millones de dólares de impacto económico que pretenden generar.

Guillermo Azábal