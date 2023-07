Miércoles, 19 de julio de 2023 (08.00 GMT)

UCRANIA GUERRA

Rusia ataca de nuevo infraestructura crítica y militar en Odesa con 14 misiles

Kiev (EFE).- Rusia lanzó anoche contra la región de Odesa 14 misiles de crucero Kh-22 y Onyx que tenían como objetivo infraestructuras críticas y militares, informó hoy la Fuerza Aérea ucraniana en un comunicado, en lo que es la segunda noche de bombardeos contra este puerto clave en la exportación de grano ucraniano. Misiles rusos lanzados contra el puerto alcanzaron una terminal dedicada a la exportación de cereales y otra infraestructura portuaria a través de la que se exporta combustible, según el balance de daños ofrecido por la Administración Militar de la región de Odesa. El parte añade que varios depósitos de combustible y equipamiento de carga resultaron dañados. El ataque provocó además un incendio en la zona portuaria. Varios edificios sufrieron asimismo daños en otra zona de Odesa al caer los restos de un misil interceptado. Tres civiles resultaron heridos.

RUSIA REBELIÓN

Entre 2.000 y 2.500 wagneritas han llegado a Bielorrusia, según portal opositor bielorruso

Moscú (EFE).- Entre 2.000 y 2.500 mercenarios del Grupo Wagner, que el 23 y 24 de junio protagonizó una rebelión armada en Rusia, han llegado a Bielorrusia de manera organizada desde el pasado día 11, según estimaciones del portal opositor bielorruso MotolkoPomogui. "Disponemos de datos de que desde el 11 de julio a Bielorrusia han llegado como mínimo 5 columnas de mercenarios de (Yegueni) Prigozhin", afirmó el medio opositor. Según MotolkoPomogui, los wagneritas llegaron en cerca de 400 vehículos. El equipo de investigación bielorruso Gayun, que monitorea la actividad militar en territorio bielorruso, informó a su vez de que el avión privado de Prigozhin abandonó hoy Bielorrusia.

TAILANDIA POLÍTICA

El Constitucional de Tailandia suspende al ganador de las elecciones mientras le investiga

Bangkok (EFE).- El Tribunal Constitucional de Tailandia anunció este miércoles que acepta a trámite una denuncia contra Pita Limjaroenrat, líder del partido que se impuso en las elecciones del 14 de mayo, y le suspendió como diputado mientras dure la investigación. La decisión del Constitucional fue anunciada en plena sesión de Parlamento bicameral que tiene previsto votar a lo largo de la jornada de hoy sobre la candidatura de Pita a primer ministro. A pesar de la suspensión, Pita puede ser nominado al cargo debido a que según las leyes tailandesas el mandatario no tiene la obligación de formar parte del Legislativo.

COREA CONFLICTO

Estadounidense detenido en Corea del Norte fue multado por destrozos en Seúl

Seúl (EFE).- El soldado estadounidense que cruzó la frontera hacia Corea del Norte el martes fue multado en el Sur por patear y dañar un coche de policía el pasado febrero, según fuentes anónimas citadas por la agencia Yonhap. El hombre, que ha sido identificado como el soldado de segunda clase Travis T. King, de 23 años, parece estar bajo custodia de las autoridades norcoreanas, según informó en la víspera después del suceso el Mando de Naciones Unidas, que hoy, por el momento, no se ha pronunciado sobre la situación. Medios estadounidenses reportaron el martes que King estaba en proceso de retornar a EEUU como medida disciplinaria en relación con unas acusaciones por agresión.

COREA DEL NORTE MISILES

Pionyang lanza dos misiles de corto alcance en aparente respuesta a llegada de submarino

Seúl (EFE).- Corea del Norte disparó este miércoles dos misiles balísticos de corto alcance al mar de Japón en aparente respuesta a la llegada a Corea del Sur de un submarino estadounidense cargado con armas atómicas y a la celebración de la primera reunión del llamado Consejo de Consulta Nuclear (NCG) entre Seúl y Washington. "Los misiles balísticos de Corea del Norte aterrizaron en el mar del Este (nombre que recibe el mar de Japón en las dos Coreas) tras volar unos 550 kilómetros cada uno, y las especificaciones detalladas de estos misiles están siendo evaluadas exhaustivamente por las autoridades de inteligencia de la República de Corea (nombre oficial del Sur) y EEUU", explicó el Estado Mayor Conjunto (JCS) surcoreano en una nota.

EEUU TRUMP

Trump sugiere que el Congreso debe iniciar un juicio político contra Biden

Washington (EFE).- El expresidente de Estados Unidos Donald Trump (2017-2021) sugirió este martes que el Congreso de su país debería iniciar un proceso de juicio político contra el actual mandatario Joe Biden. En una entrevista en la cadena Fox News, el republicano, quien busca llegar de nuevo a la Casa Blanca en las elecciones de 2024, se hizo eco de un documento publicado por miembros de su partido en el Congreso que señala que la familia de Biden presuntamente recibió fondos de una empresa energética china.

GUATEMALA ELECCIONES

El Tribunal electoral de Guatemala reitera a la Fiscalía que no suspenderá al partido Semilla

Ciudad de Guatemala (EFE).- El Tribunal Supremo Electoral de Guatemala reiteró este martes al Ministerio Público (Fiscalía) que no suspenderá a la agrupación política socialdemócrata Semilla, del candidato presidencial, Bernardo Arévalo de León. La decisión fue informada en un documento entregado por el Tribunal Supremo Electoral al Ministerio Público, en respuesta a una nueva solicitud este martes por parte de la Fiscalía para que se suspenda al partido político.

PANAMÁ CORRUPCIÓN

Condena por blanqueo a exgobernante y candidato presidencial Martinelli enciende debate en Panamá

Ciudad de Panamá (EFE).- El exgobernante de Panamá Ricardo Martinelli (2009-2014) fue condenado a 10 años y 6 meses de cárcel por blanqueo de capitales, una sentencia anunciada este martes que encendió el debate político en el país, dada su aspiración a volver a ser elegido presidente en las elecciones generales de 2024. En el fallo del caso denominado como "New Business" o la compra irregular en 2010 de la Editorial Panamá América S.A. (Epasa), conocido este martes pero con fecha del 17 de julio, la jueza Liquidadora de Causas Penales Baloísa Marquínez sentenció a Martinelli a 128 meses de prisión y le impuso una multa de 19,2 millones de dólares (unos 17,0 millones de euros). El equipo de defensa de Martinelli, de 71 años, anunció que apelará esta sentencia.

UE CELAC

Petro: "Yo no sabría si es preferible apoyar a EEUU o a Rusia. Me parece que es lo mismo"

Bruselas (EFE).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, comparó este martes, en su discurso en la clausura de la llamada Cumbre de los Pueblos, que acogió el Parlamento Europeo en Bruselas, a Rusia y EEUU asegurando que son "lo mismo". "En realidad, yo no sabría decirles si es preferible apoyar a EEUU o a Rusia. Me parece que es lo mismo. Me parece que en el juego de la política mundial realmente no tenemos alternativas sociales", alegó el mandatario de izquierdas. Añadió que el "interés fundamental" ahora mismo para la UE, que le es ajeno a América Latina, es "la guerra de Ucrania".

ONU ALIMENTACIÓN

Aumento de la obesidad en países en desarrollo depende del alto costo de los alimentos sanos

Roma (EFE).- Las marcadas diferencias de precios entre los alimentos saludables y los no saludables, junto con la falta de disponibilidad de una variedad de alimentos sanos, están impulsando el aumento de la obesidad tanto en las áreas urbanas como rurales de los países en desarrollo, según un informe publicado hoy por el Fondo para el Desarrollo Agrícola (FIDA). "Si bien existen diferencias de precios entre los alimentos saludables y no saludables en las naciones de todo el mundo, esa brecha de precios es mucho mayor en los países más pobres. Además, la alta desigualdad de ingresos dentro de un país está asociada con una mayor prevalencia de la obesidad", explicó en un comunicado Joyce Njoro, especialista técnica líder en nutrición del FIDA. EFE

