Lula dice que en España "todavía hay lealtad en la discusión política"

Bruselas, 19 jul (EFE).- El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, dijo este miércoles que en España "todavía hay lealtad en la discusión política".

Lula señaló que la disputa en las elecciones generales del próximo domingo "no será entre el PSOE y VOX. Será entre el PSOE y el PP, lo que demuestra que todavía hay lealtad en la discusión política".

"Sabemos que en la Unión Europea hay varias corrientes de derechas, pero también hay varios partidos importantes, partidos seculares que son partidos conservadores que hacen política de la forma más sensata posible. Es el caso de España", aseguró Lula en una rueda de prensa en Bruselas, tras concluir ayer la cumbre entre la UE y la Celac.

El presidente brasileño contrapuso el ambiente político en España con el que hubo en su país durante el mandato del expresidente Jair Bolsonaro.

"No estábamos habituados a la derecha fascista como la que gobernó Brasil durante cuatro años. Estábamos habituados a los conservadores, los socialdemócratas, los partidos más a la izquierda, pero se hacía política de forma civilizada", dijo.

"Mostrábamos en lo que no estábamos de acuerdo, se debatían ideas, las elecciones no eran fábricas de mentiras o fábricas de distribución de odio. No se hacía una política de confrontación como se hace hoy", continuó Lula.

Y puso como ejemplo a "dos grandes países", no solo Brasil, sino también a Estados Unidos. EFE

