Boric dice no sentirse "ofendido" por observaciones de Lula sobre su actitud en la cumbre

París, 19 jul (EFE).- El presidente de Chile, Gabriel Boric, aseguró hoy no sentirse "ofendido" por las observaciones de su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien dijo haber visto a Boric con "un poco más de ansiedad que los demás" mandatarios durante la reciente cumbre entre la Unión Europea (UE) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

Desde la estación ferroviaria parisina de la Gare de Lyon, a la que llegó procedente de Suiza, Boric restó importancia a las críticas de Lula, formuladas a cuenta de la falta de sintonía entre ambos países en el grado de condena a la invasión rusa de Ucrania. El presidente brasileño atribuyó esa ansiedad a la inexperiencia del mandatario chileno (37 años).

"No me siento ofendido, me siento muy tranquilo, las veces que he tenido oportunidad de conversar con él (Lula) he tenido la mejor impresión, somos de la misma familia política y hoy día podemos tener matices en torno a esto, pero la posición de Chile es de principios", agregó, en alusión a la firme condena chilena a la invasión rusa. EFE

