Ucrania rechaza los llamamientos a una "paz abstracta" que permita a Rusia imponerse

Naciones Unidas, 18 jul (EFE).- El ministro ucraniano de Exteriores, Dmitró Kuleba, rechazó este martes en la ONU los llamamientos a una "paz abstracta" que hacen algunos países y comentaristas, asegurando que en realidad lo que se está pidiendo en ese caso es permitir que Rusia se imponga sobre su país.

"Seguimos oyendo algunos llamamientos a una paz abstracta, pero la mayoría realmente no quieren decir paz, sino otra cosa", dijo Kuleba en un discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, reunida para discutir la situación en Ucrania.

Según el ministro, cuando alguien pide a Kiev sentarse a la mesa de negociaciones y poner fin a la guerra, "lo que realmente está diciendo es que se permita a Rusia conservar la tierra que ha robado y seguir matando, torturando, violando e intimidando a la gente en los territorios ocupados".

"Otros dicen cínicamente que Ucrania está alargando la guerra. Lo que en realidad dicen es que Ucrania debe rendirse y dejar que Rusia complete su genocidio cuanto antes", insistió.

"También oímos voces que piden dejar de enviar armas a Ucrania porque no ayuda a la paz. Suena fantástico, pero lo que esta gente realmente quiere decir es que se deje a Ucrania indefensa", añadió.

Kuleba subrayó que, tras haber resistido más de año y medio de guerra, la respuesta de Ucrania a todas estas ideas es "no y otra vez no".

"No a un genocidio bajo el pretexto de la paz. No a un falso pacifismo que justifica al agresor por sus crímenes. No a concesiones territoriales en aras de una ilusión de la paz", insistió.

En su discurso, Kuleba denunció una vez más el sufrimiento de la población civil, usando los testimonios de niños afectados por la guerra y pidió a todos los Gobiernos que aún no lo han hecho que abandonen la neutralidad y consideren sumarse a las garantías de seguridad para el país que han prometido los miembros del G7.

Rusia, que intervino a continuación, culpó de que la guerra continúe al "régimen títere" de Volodímir Zelenski y, sobre todo, a las potencias occidentales.

"Rusia hoy se enfrenta ante todo en Ucrania a Washington y sus aliados de la OTAN, que están luchando una guerra indirecta contra Rusia hasta que caiga el último ucraniano", dijo el embajador adjunto ante la ONU, Dmitry Polianskiy.

El diplomático dijo que Occidente deben entender que no va a ganar la guerra en el campo de batalla y reiteró que Moscú continuará en el país vecino hasta que complete todos los objetivos que se fijó en su intervención. EFE

mvs/fjo/mj

(foto)