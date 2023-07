Oenegés filipinas celebran que la CPI siga investigando la guerra contra las drogas

Manila, 18 jul (EFE).- Diversos grupos de derechos humanos celebraron este martes en Manila la decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) de seguir la investigación por posibles crímenes de lesa humanidad cometidos durante la guerra contra las drogas de Rodrigo Duterte como alcalde de Davao y durante su presidencia.

"Es un primer paso muy importante para las familias de la víctimas de las matanzas extrajudiciales bajo la presidencia de Duterte (2016-2022) y con los escuadrones de la muerte en Davao (2011-2016)", celebró en declaraciones a EFE el director de Human Rights Watch (HRW) en Filipinas, Carlos Conde.

"Tras la decisión de hoy, esperemos ver resultados tangibles de la investigación. Es un día para la esperanza, sin duda", agregó Conde.

En una audiencia pública este martes en La Haya, la Sala de Apelación de la CPI ha “rechazado por mayoría” los argumentos de Filipinas para que este tribunal internacional deje la investigación por crímenes de lesa humanidad en manos de las autoridades nacionales, según el fallo leído por el juez Marc Perrin de Brichambaut.

En enero pasado, la CPI autorizó al fiscal a reanudar la investigación iniciada en noviembre de 2021, tras “no haber quedado satisfecha” con los argumentos proporcionados por Filipinas para “justificar la remisión” del caso a las autoridades nacionales.

El Gobierno filipino, que ha sostenido desde el inicio del proceso que estaban examinando cientos de muertes a manos de la policía, sicarios y guardias durante operativos contra el narcotráfico, presentó el pasado marzo un recurso para frenar la investigación, que hoy ha sido rechazado por la CPI.

"Es urgente que la CPI intervenga porque todos las investigaciones nacionales presentadas por los regímenes de Duterte y el actual de Marcos en respuesta a las peticiones de justicia son ineficaces y sólo pretenden ocultar la grave situación actual de los derechos humanos aquí", opinó la directora de la oenegé filipina Karapatan, Cristina Palabay.

Por su parte, la asociación Rise Up for the Lights, que aúna a varios familiares de las víctimas de la brutal campaña antinarcóticos de Duterte, declaró que "las familias esperan que la CPI acuse a los "máximos responsables: los autores intelectuales y los administradores de una política gubernamental cruel y criminal que tuvo como objetivo matar a miles de pobres", según recogió el medio digital Rappler.

Hasta ahora, el actual presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., quien gobierna desde junio del año pasado en tándem con la hija de Duterte y actual vicepresidenta, Sara Duterte, ha negado la entrada al país de los investigadores de la CPI y ha reiterado que "no tiene intención" de reincorporar a Filipinas al organismo. EFE

