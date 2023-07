Wagner comienza a instalarse en Bielorrusia en medio de la incertidumbre sobre su futuro

Moscú/Kiev, 16 jul (EFE).- La llegada de los primeros milicianos de Wagner a Bielorrusia, que ya entrenan a soldados bielorrusos, no disipa las incógnitas sobre el futuro del grupo mercenario y mantiene vigilante a Ucrania.

La Guardia de Fronteras de Ucrania (DPSU) confirmó este sábado la presencia de mercenarios de Wagner en territorio bielorruso sin precisar su número.

El portavoz de Andrí Demchenko, aseguró que la Guardia de Fronteras "sigue vigilando la situación" en la frontera norte.

Este domingo, Demchenko cifró en varios centenares a los wagneritas llegados a Bielorrusia, cantidad insuficiente para crear un grupo de asalto, dijo en declaraciones recogidas por la agencia UNIAN.

"Sin embargo, Bielorrusia les puede emplear para (...) desestabilizar la situación en la frontera con Ucrania y con otros países limítrofes", opinó Demchenko.

A la vez, el número de los wagneritas en Osipóvichi, a unos 230 kilómetros de la frontera ucraniana, puede aumentar en los próximos días.

El proyecto de investigación bielorruso Gayun, que se dedica a monitorear la actividad militar en territorio bielorruso, informó por su parte que este sábado una gran columna de vehículos con matrículas de las repúblicas autoproclamadas de Donetsk y Lugansk entró en territorio bielorruso desde Rusia.

DESTINO INCIERTO DE WAGNER

De acuerdo con el canal progubernamental Belorusski Silovik, en Telegram, las fuerzas de Wagner engrosarán la unidad conjunta de tropas ruso-bielorrusa, creada en el marco de la Unión Estatal entre los dos países, sin que esta información haya sido confirmada por más fuentes.

También la inteligencia británica analiza en su parte diario la situación en torno a los wagneritas tras el fallido motín que protagonizaron contra la cúpula militar rusa el pasado 24 de junio.

"A raíz de los recientes anuncios de funcionarios rusos, el Estado está probablemente preparado para aceptar las aspiraciones del grupo Wagner de mantener su extensa presencia en el continente (africano)", señaló el Ministerio de Defensa británico en su cuenta de Twitter, donde indicó que "algunos grupos en redes sociales asociados a Wagner han retomado su actividad" y se enfocan en destacar las actividades del grupo en África, donde tiene presencia en varios países.

DE ÁFRICA A BIELORRUSIA

Por su parte, el estadounidense Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) escribe que los primeros wagneritas que llegaron a Bielorrusia y comenzaron a entrenar a tropas locales serían instructores del grupo mercenario desplegados hasta hace poco en África.

Así, según una fuente citada por el ISW, "Wagner busca rotar las tropas de su contingente africano y la llegada de algunos instructores a Bielorrusia es parte de un esfuerzo más amplio de rotación de tropas".

El centro analítico opina que es probable que los comandantes de la fuerza paramilitar desplegados en el extranjero "lleguen a Bielorrusia para preparar la infraestructura de entrenamiento y establecer las condiciones para la llegada de las fuerzas regulares de Wagner, que se desplegarán en Bielorrusia a principios de agosto.

FEROCES COMBATES EN EL ESTE DE UCRANIA

En tanto, la viceministra de Defensa de Ucrania, Hanna Maliar, indicó hoy en Telegram que los combates en el este de Ucrania "se han intensificado".

Maliar precisó que las fuerzas rusas llevan atacando en la zona de Kupiansk, en la región de Járkov, dos días consecutivos. "Hay combates encarnizados, las posiciones de ambos bandos cambian dinámicamente varias veces al día", indicó y agregó que en Bajmut las fuerzas ucranianas sí logran avanzar "gradualmente".

En Rusia no obstante niegan los avances de Kiev y aseguran que la contraofensiva, lanzada a principios del mes pasado, no ha tenido éxito y no ha podido romer las líneas defensivas rusas en ninguno de los frentes.EFE

