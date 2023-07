Organización de la JMJ ve "pronto" encuentro de ucranianos y rusos en agosto en Lisboa

Lisboa, 16 jul (EFE).- El presidente de la Fundación JMJ Lisboa 2023, el obispo luso Américo Aguiar, considera que es "pronto" para que haya un acto conjunto de ucranianos y rusos durante la celebración de la Jornada Mundial de la Juventud en la capital lusa en agosto, según medios locales.

Aguiar, que se encuentra en Ucrania para reunirse con varias agrupaciones de jóvenes, afirmó en declaraciones a medios lusos que "es necesario tiempo", aunque avanzó que hay rusos inscritos para este evento, que acogerá Lisboa del 1 al 6 de agosto y que contará con la participación del papa.

"Sería bonito poner a los jóvenes ucranianos y rusos en el mismo encuentro, pero lo que escucho aquí es que todavía es pronto para que eso suceda. Es muy bonito y poético sentar a la mesa al agredido y al agresor, al asesino y la familia del asesinado, pero lleva tiempo. El dolor no prescribe y el dolor no cura y tenemos que abrirnos camino", alegó.

Asimismo, abogó por que la invasión rusa en Ucrania "no genere en el corazón odio y deseo de venganza", sino el deseo de que "nunca más vivan la guerra", según divulgó la radio lusa Renascença.

"Es muy difícil para nosotros convertir estos corazones que ven morir a sus padres, hogares y sueños destruidos, es muy difícil convertirlos a la esperanza, pero la fe es su fuerza", continuó.

En esa línea, explicó que su viaje contempla una petición que le hizo el papa, que es "no olvidar a los que no pueden ir a Lisboa", porque "en el corazón no hay distancias".

La Jornada Mundial de la Juventud tendrá lugar del 1 al 6 de agosto en Lisboa y la vecina Loures con la participación del papa Francisco y de cerca de un millón de fieles.

El pontífice ha anunciado también su intención de visitar Fátima el día 5. EFE

