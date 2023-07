El cómic, el anime y la ciencia ficción reúnen a cientos de fanáticos en Caracas

Caracas, 15 jul (EFE).- El cómic, el anime, los superhéroes y la ciencia ficción, entre otros géneros, reúnen a cientos de artistas y fanáticos del mundo de las viñetas en Caracas, donde se celebra, desde este sábado hasta mañana domingo, la vigésima edición de la Comic-Con, un evento de entretenimiento en Venezuela.

Los tres pisos de un espacio habilitado en un centro comercial de la capital estaban llenos de personas de distintas edades, muchos de ellos los llamados "cosplayers", que caminaban por pasillos con estands a ambos lados, donde vendedores ofrecían muñecos de colección, prendas de vestir, accesorios, llaveros, historietas y un sinfín de mercancías de distintas historias y personajes.

Los mundos de "Mario Bros", "El Hombre Araña", "Harry Potter", "Parque Jurásico", "La guerra de las Galaxias", "Star Trek", "Guardianes de la Noche", "Pokémon" y "Yu-Gi-Oh!", entre otros, estuvieron representados durante el primero de los dos días del evento.

Euris Márquez, una de las participantes, expresó a EFE sentirse emocionada por ser la primera vez que decide superar la "pena" y vestirse como uno de sus personajes favoritos, el Avatar Kyoshi.

"Tengo nueve meses haciendo esto. Yo ya había venido a convenciones y me había alegrado igual que ellos, entonces yo dije que me encantaría hacer lo mismo. No me había atrevido a hacerlo antes porque me daba pena, me daba miedo, pero lo superé y dije, bueno, es ahora o nunca, y aquí ando, disfrutándolo", dijo.

Para ella, el propósito de asistir y participar en un evento como la Comic-Con es "disfrutar" y "conectar" con las personas a quienes les gusta lo mismo que a ella, un espacio donde puede expresar su pasión por este universo de historias y sentirse identificada.

Durante este sábado, también se llevaron a cabo actividades como bailes, cantos, juegos de mesa, videojuegos, concursos, presentaciones en vivo e interpretaciones.