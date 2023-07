Sábado, 15 de julio de 2023 (18.00 GMT)

UCRANIA GUERRA SITUACIÓN

Jersón vuelve al punto de mira mientras continúan los combates en otros frentes en Ucrania

Moscú/Kiev (EFE).- Kiev baraja extender la contraofensiva al frente de Jersón (sur del país) para desgastar más a las fuerzas rusas, cuya resistencia hace que los avances sobre el terreno sean más lentos de lo esperado, según admiten fuentes oficiales ucranianas. Este sábado, el presidente surcoreano, Yoon Suk-yeol, ha viajado por sorpresa a Ucrania, donde se ha reunido con el presidente Volodímir Zelenski.

RUSIA REBELIÓN

Bielorrusia y Wagner elaboran una "hoja de ruta" para su cooperación

Moscú (EFE).- El Ministerio de Defensa de Bielorrusia ha elaborado una "hoja de ruta" para su cooperación con el grupo Wagner que ya ha comenzado a entrenar a soldados bielorrusos, según un comunicado castrense. La víspera, el ministerio bielorruso anunció que los mercenarios de Wagner ya habían comenzado a entrenar a las tropas bielorrusas en un campamento cerca de la ciudad de Osipóvichi, a 230 kilómetros de la frontera ucraniana.

UE CELAC DIVERGENCIAS

Acuerdo con el Mercosur, influencia china y guerra en Ucrania, los escollos de la cumbre

Redacción América (EFE).- Las dificultades para cerrar el acuerdo alcanzado con el Mercosur tras dos décadas de negociaciones, la creciente influencia china en la región y la opinión crítica de Brasil, México y Argentina hacia los aliados en la guerra de Ucrania son importantes divergencias que previsiblemente afloren en la próxima reunión UE CELAC. América Latina y el Caribe "tiene que ser una prioridad para Europa", para que siga ayudando a la región frente a problemáticas como la crisis climática, la migración y el combate del hambre, afirmó la directora regional del Programa Mundial de Alimentos (PMA), la española Lola Castro.

LATINOAMÉRICA HAMBRE

Recorte al presupuesto del PMA afecta a 2,5 millones de personas en Latinoamérica y Caribe

Ciudad de Panamá (EFE).- El Programa Mundial de Alimentos (PMA) sufre un recorte de financiación que afectará a unos 2,5 millones de personas que están en inseguridad alimentaria aguda en América Latina y el Caribe, afirmó a EFE la directora regional del organismo, la española Lola Castro.

MALI TERRORISMO

Al Qaeda y el Estado Islámico se enfrentan en Mali antes de la retirada de los cascos azules

Rabat (EFE).- Los dos grupos yihadistas rivales Al Qaeda y el Estado Islámico (EI) libran estos días duros enfrentamientos en el norte de Mali para ganar terreno antes de la retirada de los cascos azules de la ONU del país en los próximos seis meses y en medio de la división entre los movimientos políticos y militares norteños. El pasado 30 de junio, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó por unanimidad el fin de la misión de paz en Mali (Minusma, establecida en 2013 y formada por 13.000 soldados y 4.000 agentes civiles), a petición expresa de la junta militar maliense, aliada de Rusia, que gobierna el país tras dos golpes de Estado.

ISRAEL LÍBANO

EL Ejército de Israel repele a un grupo de libaneses que cruzó la tensa frontera

Jerusalén (EFE).- El Ejército de Israel repelió este sábado a una veintena de libaneses que cruzó momentáneamente la frontera hacia territorio israelí, informó un vocero castrense, en un momento de alta tensión en la zona entre las fuerzas israelíes y el grupo chií Hizbulá. Hoy sábado, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, fue hospitalizado de emergencia tras sufrir una deshidratación por las altas temperaturas del verano, pero poco después difundió un vídeo en el que asegura sentirse "muy bien".

ITALIA PARTIDOS

Forza Italia inicia su transición sin Berlusconi y elige secretario nacional a Tajani

Roma (EFE).- El partido italiano Forza Italia inició hoy su transición tras la muerte de su presidente y fundador, el tres veces mandatario Silvio Berlusconi, con la elección a la unanimidad como "secretario nacional", y no presidente, del hasta ahora coordinador nacional, Antonio Tajani, que se encargará de conducir al partido al próximo Congreso nacional, que aún no tiene fecha. Tajani, actual ministro de Exteriores y vicepresidente del Gobierno, fue elegido secretario nacional temporal y no presidente, ya que el partido decidió eliminar este cargo para honorar a Silvio Berlusconi, fallecido el pasado 12 de junio y líder del partido desde su fundación en 1994.

COREA DEL SUR LLUVIAS

Las persistentes lluvias dejan ya 22 muertos y decenas de desaparecidos en Corea del Sur

Seúl (EFE).- Las copiosas lluvias monzónicas que han golpeado Corea del Sur en los últimos días dejan ya 22 muertos confirmados, decenas de desaparecidos y miles de evacuados, mientras las autoridades temen que pueda haber más víctimas mortales debido a corrimientos de tierra y a un túnel que resultó inundado con varios coches en su interior en el centro del país. En la India, las fuerzas Armadas tratan de contener las inundaciones que han puesto a la capital parcialmente bajo el agua, paralizando varias zonas del norte de la ciudad con personas cruzando a pie caudales de agua en las calles.

FRANCIA SUCESOS

Al menos 96 detenidos y 255 coches quemados en la noche de la fiesta nacional francesa

París (EFE).- Al menos 96 personas fueron detenidas en diversos altercados durante la noche de la fiesta nacional francesa, entre el viernes y el sábado, que registró menos incidentes que el pasado año, como lo muestran los 255 vehículos incendiados, un 40 % menos. El ministro francés del Interior, Gérald Darmanin, quiso subrayar este sábado por la mañana con las cifras todavía provisionales en su cuenta de Twitter esa "baja importante" de los daños materiales, y lo atribuyó "a nuestras fuerzas del orden, a su presencia y a sus cuantiosos controles preventivos efectuados".

ESPAÑA ELECCIONES

Las urnas para votar presencialmente en el exterior de España se abren este sábado

Madrid (EFE).- El voto presencial en urna en las embajadas, consulados y otros centros habilitados en el extranjero pueden hacerlo los españoles residentes en el exterior desde este sábado, 15 de julio, hasta el jueves, día 20, en los horarios tanto de mañana como de tarde propios del país en que se encuentren. Son más de 2,3 millones los españoles que residen habitualmente en el extranjero y que pueden participar en estas elecciones sin necesidad de solicitar con antelación esa opción, ya que son los primeros comicios generales en los que ya no está vigente el voto rogado, que rigió entre 2011 y 2022.

AUSTRALIA CINE

La huelga de Hollywood frena el rodaje de "Apples Never Fall" en Australia

Sídney (Australia) (EFE).- El rodaje de la película "Apples Never Fall", protagonizada por Annette Bening y Sam Neil, se ha paralizado en Australia al verse afectada por la huelga de guionistas y actores en Hollywood. La producción del filme Matchbox Pictures (NBCUniversal), que se estaba rodando en el estado de Queensland desde marzo, fue suspendida el viernes mientras dure la huelga, informó el diario "Sydney Morning Herald".EFE

