Mahomes, dos veces campeón con Chiefs, disfruta más los triunfos en campo de sus rivales

Redacción Deportes, 14 jul (EFE).- El mariscal Patrick Mahomes, dos veces campeón con Kansas City Chiefs, declaró este viernes que disfruta vencer a sus rivales en sus propios estadios, una sensación que le hace sentir el rol de "villano".

"Me gusta ser el villano. Sin ofender a ninguno de mis oponentes de división, me gusta más ir a sus estadios y ganar ahí los juegos, es por eso que me gusta el papel de villano", afirmó Mahomes.

El Jugador Más Valioso de la temporada 2022 y del Super Bowl LVII, también destacó las sensaciones que le produjo conquistar en el Arrowhead Stadium los títulos de 2019, 2020, 2022 en la división Oeste de la Conferencia Americana (AFC).

"Es genial en Arrowhead Stadium ser el héroe y ganar los juegos y recibir el trofeo de campeonato de la AFC, pero es igual de divertido cuando vas al lugar de los rivales y ganas esos juegos", declaró.

En temporadas recientes los Chiefs, guiados por Mahomes, dominan a sus tres rivales de la división Oeste.

Con el mariscal de campo campeón en los controles en los Super Bowls LIV y LVII, Kansas City tiene marca de 6-0 ante los Denver Broncos, 5-0 con Los Angeles Chargers y 5-1 ante Las Vegas Raiders, sus tres oponentes divisionales.

Un éxito que el pasador nacido hace 37 años en Tyler (Texas) atribuye a la guía de Andy Reid, entrenador en jefe del equipo desde 2013.

"Es el mejor entrenador que pueda tener, me ha ayudado a desarrollar mi mejor fútbol. Definitivamente él es uno de los mejores entrenadores de todos los tiempos y la mejor persona", destacó.

Ese desarrollo personal es lo que más ha valorado de su entrenador el cinco veces seleccionado al Pro Bowl.

"Supo sacar de mí lo mejor cada día, no sólo como 'quarterback', sino como líder. Me deja ser y desarrollarme para mejorar", concluyó.

Kansas City ha ganado tres de la recientes cinco finales de la AFC y dos ediciones del Super Bowl de las tres que ha jugado desde 2020. EFE

as/rcg/hbr/gcf