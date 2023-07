Las FAR tachan de "falso" el informe de HRW que las acusa de ejecuciones en Darfur

Jartum, 15 jul (EFE).- El grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) calificó hoy de "falsas" las acusaciones de la organización Human Rights Watch (HRW), que denunció en un informe que la agrupación armada era responsable de llevar a cabo ejecuciones sumarias y de la destrucción de una ciudad en Darfur.

El informe, publicado el pasado día 11, acusaba a las FAR y a milicias árabes aliadas de "ejecutar sumariamente al menos a 28 personas de etnia massalit", matar y herir a decenas de civiles, y de destruir la ciudad de Misterei, en el oeste de Sudán.

Los paramilitares respondieron que la violencia en Darfur Oeste forma parte de "un conflicto tribal de larga duración que no involucra a las FAR", y afirmó que el grupo no tiene milicias aliadas en Darfur "ni en ninguna otra región", y acusó al Ejército sudanés de cooperar con dichas tribus.

"Habíamos emitido advertencias documentadas sobre la posible ocurrencia de tales conflictos al comienzo de la crisis. Desafortunadamente, este conflicto tribal finalmente fue provocado por la inteligencia del Ejército, que armó a ambos bandos", indicaron las FAR en la nota.

HRW entrevistó a 29 supervivientes del ataque de Misterei que habían huido al vecino Chad, así como un análisis de imágenes por satélite y datos de detección de incendios mostraron que otras seis ciudades y pueblos además de Misterei, en Darfur Oeste, incluidos Molle, Murnei y Gokor, también fueron incendiados.

Sin embargo, las FAR alegaron que el informe presentaba "fuentes poco confiables" y errores de datos y localizaciones, mientras que lamentaron que HRW no se comunicara con ellos para contar con su testimonio.

Desde el estallido del conflicto en Sudán el 15 de abril, más de 300.000 personas han huido de sus hogares sólo en Darfur Oeste, según Naciones Unidas, y unas 240.000 han huido a Chad, mientras que alrededor del 98 % de los registrados que han llegado a ese país proceden de la comunidad massalit.

Las fuerzas de seguridad del Gobierno sudanés, responsables de proteger a la población civil desde que las fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU y la Unión Africana se retiraron de Darfur tras la finalización de su mandato a finales de 2020, "han fracasado repetidamente a la hora de proteger a las comunidades afectadas", según HRW. EFE

