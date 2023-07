La banda española Carolina Durante busca alcanzar en México su madurez musical

Ciudad de México, 15 jul (EFE).- El grupo español de rock, Carolina Durante, busca nuevos caminos por los que dirigir su carrera en su visita a México, donde trabajan con productores locales en la elaboración de un tercer disco, con el que tratan de alcanzar la madurez musical.

"Más que para hacer colaboraciones, venimos a probar de hacer sesiones con productores de composición y preproducción para salir de la zona de confort y de la rutina, ver qué nos propone otra gente. Abrir un poco las miras, cambiar de aires", dijo en entrevista con EFE el bajista de la banda Martín Vallhonrat.

Después de "Carolina Durante" (2019) y "Cuatro Chavales" (2022), la banda ya trabaja en un tercer proyecto con el que experimentar con nuevos registros musicales.

"Llevamos seis años haciendo la música de la misma manera y estamos cambiando el proceso de composición, más por ganas de cambiar de aires que otra cosa. Aún no sabemos por dónde nos está llevando, pero sí se nota que es distinto. Creo que es más tranquilo", adelantó Mario del Valle, guitarrista.

Un álbum, coincidieron, que será musicalmente heterogéneo y en el que abren la puerta a los sintetizadores y las cajas de ritmos, pero que no abandonará el santo y seña de Carolina Durante: ritmos guitarreros y la enérgica voz de Diego Ibáñez.

Además de pasar tiempo en el estudio, los españoles ofrecieron el pasado viernes un concierto gratuito en la House of Vans de Ciudad de México, el segundo que dan en el país después de bautizarse en el Foro Indie Rocks! el pasado año.

El público de Latinoamérica -también han actuado en Colombia, Chile o Argentina-, celebraron, tiene una forma de escuchar su música mucho más desprejuiciada que el español, que les asocia instintivamente a "Cayetano" (2018), el irónico sencillo que disparó su carrera.

"Hay un gran público que nos escucha en España que es más masivo, más normativo, y que todavía no ha llegado a México. Aquí nos escuchan por nuestra parte guitarrera y 'underground'. Nos valoran por el rock y no tanto por esa canción pop", expuso Vallhonrat.

"CUATRO VIEJALES"

Con las nuevas canciones en las que ya trabajan, que en el estado primigenio en el que todavía se encuentran tienen ritmos más pausados y una lírica más pesada, también buscan dejar atrás la imagen que les ha acompañado desde su arranque.

Ya no son los cuatro chavales que decidieron armar una banda a la salida de un bolo de Belako y Perro, aseguran, sino músicos capaces de congregar a más de 8.000 personas en el Palacio de Deportes de Madrid con una propuesta madura y consolidada.

"Ahora somos cuatro viejales", bromeó Ibáñez, provocando la risa desmedida del batería Juan Pedrayes.

"No queremos seguir siendo un grupo adolescente. Somos las mismas personas, pero ya no podemos vender juventud, frescura. Estamos cerca de los treinta y hay que evolucionar y, de una manera honesta, ver qué queremos hacer con la banda", continuó el bajista.

Esa es la dirección que quieren tomar como grupo, reforzó Del Valle, lo que no significa que vayan a dejar de lado la ironía ni el espíritu crítico en sus letras

"Crecer y madurar no implica amargarse", agregó.

CANTANDO A CONTRACORRIENTE

Cuando los músicos empezaron a tocar "La Noche de los Muertos Vivientes" y "Necromántico", allá por 2017, la industria musical ya se movía al son de los ritmos urbanos y latinos.

Una propuesta de batería, bajo, guitarra y vocalista carismático podía sonar incluso anticuado, y más si sus canciones se reían de los clichés que acompañaban a los jóvenes con los que comparten generación.

"Siempre hemos sido muy de sacar la puntilla. Es gracioso y te hace no dar las cosas por sentado, mirar las cosas con otra perspectiva y no tomarlo todo tan en serio", apuntó Vallhonrat.

"Y no lo hacemos con tono aleccionador, porque son cosas que podemos también ver en nosotros", admitió el vocalista y líder del grupo.

Las expresiones moralidad y corrección política no entran en su vocabulario: la música que no incomoda, defienden, no cumple con su finalidad.

"La moralidad es muy cansina, porque te hace escuchar todo aquello que quieres oír y no genera nada, no mueve. Tiene que haber un punto de incomodidad y que violente, que no sepas cómo te hace sentir", sentenció el bajista.