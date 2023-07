Omar Chaparro lanza un EP versátil que incluye temas pop y de regional mexicano

Los Ángeles, 14 jul (EFE).- El actor y comediante Omar Chaparro lanzó este viernes “Las locuras mías”, un disco EP con el que, según dijo, demuestra su versatilidad en la música al incluir temas pop y del género regional mexicano.

Conocido por su interpretación de Pedro Infante en la película "Como caído del cielo", el actor mexicano presenta seis temas, cada uno con “una base musical muy diferente”, destacó en un comunicado.

El EP tomó el nombre de su éxito “Las locuras mías” junto a Joey Montana, con el que estuvo en los primeros lugares de la radio.

También incluye los temas “Fue difícil”, que describe una historia de amor que culmina en una separación; “La derrota”, un clásico que inmortalizaron Vicente Fernández y Joan Sebastian; “Aliado del tiempo”; “Tú sólo tú”, y “Mentira no es”, del compositor Nathan Galante.

Chaparro dijo que esta faceta como cantante lo tiene "muy entusiasmado y contento”.

El artista se ha convertido en una de las celebridades latinas más importantes del momento y su popularidad ha ido en crecimiento en el ámbito de la conducción con programas como "¡Nailed it! México" y la actuación en filmes como "¿Y cómo es él?".

Pero el actor no siempre ha visto su versatilidad como algo positivo, pues afirma que le ha traído ciertas dudas de identidad difíciles de afrontar, que ahora lo han impulsado a crear "Yo soy Omar Chaparro", un espectáculo en vivo que reúne sus talentos.

"Mi show es la consecuencia de todo esto que he vivido. Dije ‘No soy cantante, no soy actor, no soy comediante, no soy conferencista, no soy locutor de radio. Entonces ¿quién soy?’. Y mi respuesta es este show", contó en marzo pasado a EFE. EFE

