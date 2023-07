Mexicanes: el reconocimiento legal de las personas no binarias avanza en México

Pedro Pablo Cortés

Ciudad de México, 14 jul (EFE).- México conmemora este viernes el Día Internacional de la Visibilidad No Binaria con avances legales que lo ponen a la vanguardia internacional, como actas de nacimiento y documentos de identidad que reconocen el género no binario, es decir, de quienes no se asumen como hombre ni mujer.

JJ Fernando se convirtió en julio de 2022 en la primera persona no binaria en rectificar su Clave Única de Registro de Población (CURP), crucial para la identidad en México, y desde entonces también ha corregido su acta de nacimiento y su credencial de elector, la principal identificación del país.

Al percatarse de la falta de reconocimiento oficial, hace un par de años creó la Alianza No Binaria México, una red para que más personas consigan documentos con su identidad de género correcta.

"Es que legalmente nosotres no existimos. O sea, todos los documentos básicos que cualquier persona ya tiene, desde que nace, nosotres de plano (definitivamente) no existimos en ningún lado", expresa JJ a EFE.

LA LUCHA POR LA IDENTIDAD EN MÉXICO

Pese a los avances, JJ lamenta la dificultad de la lucha ante la falta de legislación y la necesidad de recurrir a amparos para obligar a las instituciones a emitir los documentos.

El Instituto Nacional Electoral (INE), organismo autónomo que organiza las elecciones, entrega desde marzo pasado credenciales de elector con la opción de una "X" en el apartado de "sexo", mientras que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) hace lo mismo en los pasaportes desde mayo pasado.

Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un pronunciamiento en junio pasado que pide que las actas de nacimiento reconozcan la identidad de género autopercibida.

Pero en los registros civiles estatales y en organismos federales aún hay resistencia.

Por ello, Ari Muñoz, vicepresidente nacional de LGBT Rights México, quien se identifica con el pronombre "elle", pide una legislación nacional.

"Sí hemos tenido estos avances, sin embargo, todavía falta legislación, falta normativa, falta que esto que está siendo, entre comillas, 'una buena voluntad política' de las personas que están al frente de estos institutos y organismos públicos, que se quede en letra, que sí se nos reconozca", manifiesta en entrevista.

Muñoz, quien desde hace cuatro años se asume como persona no binaria, advierte que "el reconocimiento legal de la identidad es un derecho llave" porque "en cascada" garantiza otros, como cuentas bancarias, títulos universitarios y atención médica.

"Es como si surgiera una nueva persona. O sea, esta nueva figura jurídica, si no existe y no está amparada con un reconocimiento legal de su identidad, no existe. Entonces eso nos pone muy atrás, porque ni siquiera estamos presentes dentro del sistema público", argumenta Muñoz.

ENTRE VISIBILIDAD Y VIOLENCIA

Reconocer a personas no binarias es un hito en México, donde existen cerca de 5 millones de personas LGBTI, como contabilizó por primera vez el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) el año pasado.

Mientras que la encuestadora Ipsos mostró en junio pasado que el 3 % de la población mexicana se asume como trans, o de género no binario o fluido.

Por primera vez, activistas realizarán la "Marcha no binarie" este sábado en Ciudad de México.

A pesar de la creciente visibilidad, Muñoz advierte que "hay un discurso muy fuerte ahorita en contra de las identidades trans" que "ponen muy en riesgo" y "siguen abonando a este ambiente de violencia" en México, que ocupa el segundo lugar en crímenes de odio contra la comunidad LGBTI en Latinoamérica.

En eso coincide Ren Ramírez, anfitrión del pódcast “El Kuir Club”, quien en la pandemia de covid-19 se percató de ser una persona no binaria, que responde a los pronombres "él" y "elle".

“Sí hubo mucho cuestionamiento, sí hubo preguntas, sí hubo mucha duda de qué es eso. Obviamente, si no se hablaba de lo trans, menos de lo no binarie, y también en personas ya más grandes hay menos idea, si apenas nosotres estamos empezando a abrir el panorama”, comenta.

"Si México de por sí es un país muy machista, muy transfóbico, y eso con personas binarias, imagínate con personas no binarias. O sea, todavía no valida nuestras identidades, ni siquiera podemos tener derecho a reconocernos", ahonda.

Ramírez recuerda que este Día Internacional de la Visibilidad No Binaria solo piden "cosas básicas": el "reconocer las identidades, respetar pronombres y no burlarse de las personas".

Y aunque JJ adjudica parte de la discriminación a la desinformación sobre lo no binario, apunta que el no comprender no es una excusa para la violencia ni para la falta de empatía.

"El rechazo conlleva vidas de personas. Entonces sí siento que hace falta mucho respeto en la sociedad, es algo que yo digo que es el valor principal, hasta me lo tatué. Siento que puedes no estar de acuerdo o no entenderlo, pero respetarlo de igual manera", concluye. EFE

ppc/csr/cpy

(foto)(video)