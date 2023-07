La Latinoamérica más sufrida se muestra en el sexto festival de fotografía de Nueva York

Nueva York, 13 jul (EFE).- La Latinoamérica más sufrida se expone desde este jueves en el Sexto Festival de Fotografía Latinoamérica de Nueva York, que ha tomado salas y calles del barrio del Bronx para mostrar los trabajos de fotógrafos emergentes y consagrados del continente.

El Bronx Documentary Center, un espacio de exposiciones al tiempo que taller de formación fotográfica de jóvenes y adultos, acoge en sus salas y en los espacios aledaños -un jardín comunitario, muros de iglesias y de calles- las imágenes con las que una veintena de fotógrafos latinoamericanos han elegido para retratar los dramas, humanos o también climáticos, que afligen a la región.

Los fotógrafos de Chile, Cuba, Venezuela, Perú o México han elegido distintos temas, pero entre las temáticas abundan la experiencia migratoria, retratada desde el vacío que dejan en su Cuba natal aquellos que se van o desde las distintas etapas de la temible ruta del Darién, el nombre de la selva donde Sudamérica se convierte en un istmo y donde tarde o temprano casi todos los emigrantes tienen que pasar.

Desgracias que parecen casi estructurales de todo el continente, como las desapariciones -antes de cariz político, ahora simplemente delictivo- también ocupan algunos de los muros de la sala principal, con su rosario de ejemplos de familias rotas en México y en Perú que esperan tozudamente a una hija que se desvaneció.

"No hay un perfil específico de desaparecidas -explica la fotógrafa peruana Natalia Favre, autora de una de las series, pero sí de sus familias: son siempre familias humildes, que sienten que la policía no se toma en serio sus casos y las despachan con un ´Ya aparecerá, mamita, no se preocupe´".

Los feminicidios en México, la existencia clandestina de las transexuales en una comunidad colombiana, la vida y costumbres de la comunidad afroboliviana, casi desconocida..., son los protagonistas de algunas de las series elegidas por los fotógrafos, entre los que cabe también una mirada poética a los estragos del calentamiento climático en las regiones andinas de Perú y cómo eso afecta a sus habitantes.

Y como homenaje a la ciudad donde se juntaron y mezclaron todas las culturas latinas, la serie "Nuevayorquinos, ¿y si no fuera por el Bronx?" reconoce el aporte de los latinos en toda la cultura del hip hop que precisamente este año, y precisamente en el Bronx, celebra sus 50 años de existencia. EFE

