El pueblo mapuche de Chile toma protagonismo en el festival español de música Grec

Barcelona (España), 14 jul (EFE).- La gran exponente de la música de raíz mapuche Elisa Avendaño y la coreógrafa chilena Natalia García-Huidobro pusieron su arte en manos del reconocido artista samoano Lemi Ponifasio en "Love to death" (Amor a la muerte), la obra que se estrena mañana en el Grec Festival de música de Barcelona.

La realidad del pueblo mapuche, la relación de las personas con la naturaleza, el hecho de ser mujer, el poder, la identidad y el destino son algunos de los temas que aborda este montaje multidisciplinar, que ofrecerá dos funciones en esa ciudad española.

"'Love to death' es una continuación de mi trabajo anterior. Necesito dar voz a cosas cuya voz no nos llega", dijo este viernes Ponifasio.

"No me gusta el adjetivo 'político', prefiero hablar de 'transformación espiritual. No creo que este espectáculo pueda cambiar nada, sólo creo que podemos contemplar nuestra propia personalidad y tomar conciencia", añadió.

La cantante Elisa Avendaño, Premio Nacional de Música 2022 en Chile, se mostró orgullosa de poder hacer su aportación contra la discriminación de su pueblo, gracias a sus conocimientos sobre su música y su cultura.

La coreógrafa chilena afincada en Madrid Natalia García-Huidobro explicó que su especialidad es el baile flamenco, pero que en este montaje buscó en sus orígenes para hablar de "un país que está ardiendo, también culturalmente".

"Este trabajo ha sido muy revelador para mí y creo que también es importante para Chile donde, poco a poco, la cultura mapuche va teniendo más visibilidad", afirmó.

El director del Grec Festival, Francesc Casadesús, recordó que este año se cumplen 50 del golpe de Estado que quebró la democracia en Chile, una acontecimiento que el festival ha tenido en cuenta en su programación.

La mirada chilena está presente en el Grec en varios espectáculos, entre ellos "Reminiscencia", una interesante propuesta de Malicho Vaca, en la que el autor utiliza su propia biografía para hablar de su país. EFE

rod/mg/ajs/mah