Temas del día de EFE Internacional del jueves 13 de julio de 2023 (10.00 GMT)

UCRANIA GUERRA

Moscú - Para Rusia la cumbre de la OTAN en Vilna no ha sido una buena noticia: no ha logrado dividir a la Alianza, no ha podido evitar su ampliación en su frontera occidental ni evitar que Ucrania se convierta en miembro de la Organización cuando acabe la guerra. Por ello amenaza con responder con todos los medios a estos desafíos. (texto)(foto)

Kiev - Los ucranianos empiezan a asumir las decisiones de la OTAN en la cumbre de Vilna al tiempo que intentan amortiguar su descontento por la falta de precisión sobre su adhesión a la alianza y se centran en la necesidad de desarrollar sus propias capacidades para poder defenderse a largo plazo por su cuenta. Por Rostyslav Averchuk (Texto)

OTAN FINLANDIA

Helsinki- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hace este jueves una visita de gran contenido simbólico a Finlandia, el último país en unirse a la OTAN y donde tiene previsto celebrar una cumbre con los líderes de los países nórdicos (Finlandia, Suecia, Noruega, Islandia y Dinamarca).

-La cumbre entre EE.UU. y los líderes de los países nórdicos está prevista para las 11.15 GMT

-Los presidentes de EE.UU. y Finlandia darán una rueda de prensa conjunta a las 14.30 GMT

(Texto) (foto) (vídeo) (audio)

GUATEMALA ELECCIONES

Ciudad de Guatemala - La candidatura presidencial del académico socialdemócrata Bernardo Arévalo en Guatemala corre el riesgo de quedar en el aire después de que la Fiscalía anunciara una investigación en su contra, solo 17 días después de pasar por sorpresa a la segunda vuelta electoral en los comicios del pasado 25 de junio. Por José Carlos Móvil (foto) (video) (texto)

COLOMBIA NICARAGUA

La Haya.- La Corte Internacional de Justicia (CIJ) se pronuncia sobre la disputa territorial que enfrenta a Colombia y Nicaragua por la delimitación de la plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas desde la costa nicaragüense. (Texto)

UE CELAC SOCIAL

Bruselas - Alrededor de 250 representantes de la juventud, la sociedad civil y las autoridades locales de la UE y de América Latina y el Caribe se reúnen este jueves y mañana en Bruselas para iniciar los debates previos a la Cumbre UE-CELAC sobre cómo construir un futuro sostenible e integrador para ambas regiones.

(La Comisaria de Asociaciones Internacionales, Jutta Urpilainen, inaugurará el Foro a las 13:30 horas GMT, junto con el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares; y la ministra de Igualdad Racial de Brasil, Anielle Franco). (Texto) (foto) (vídeo)

VENEZUELA ELECCIONES

Miami - Venezuela está "en un escenario pre-Nicaragua" y urgen acciones concretas de la comunidad internacional para blindar las primarias de la oposición, dice a EFE Juan Guaidó, quien en 2019 fue reconocido como presidente interino de ese país por más de 50 gobiernos. Por Ana Mengotti (Entrevista) (Texto) (Foto) (Vídeo)

ASEAN EXTERIORES

Yakarta - Los ministros de Exteriores de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) se reúnen este jueves en Yakarta, donde también acudirán socios externos como el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, y los jefes de la diplomacia china y rusa, Wang Yi y Seguéi Lavrov, respectivamente. (Texto) (foto) (vídeo) (audio)

SUDÁN REBELIÓN

El Cairo - Los refugiados, la inestabilidad y la necesidad de presionar de forma conjunta a la comunidad internacional para obtener ayuda centran la cumbre que comienza hoy en El Cairo de países vecinos de Sudán, donde el conflicto armado no parece encontrar una salida. Por Álvaro Mellizo (foto)(texto)

UE MEDIOAMBIENTE

Bruselas.- Ministros y representantes de alto nivel de más de 30 países, incluidos ministros del G20 y presidentes de grupos de partidos clave en las negociaciones climáticas de la ONU participan en la reunión anual sobre Acción Climática (MoCA), organizada por la UE, Canadá y China y que en 2023 se realiza en Europa. (Texto)

EEUU CINE

Los Ángeles - El sindicato de actores de Hollywood (SAG-AFTRA) anunció la madrugada de este jueves que las negociaciones para la renovación de un convenio colectivo con la Alianza de Productores de Cine y Televisión culminaron sin éxito, lo que abre la puerta a una eventual huelga. (texto) (foto)(video) (ENVIADO)

AGENDA INFORMATIVA

París.- FRANCIA CHILE.- El presidente de Chile, Gabriel Boric, interviene en una conferencia mundial sobre la ética de la neurociencia que se celebra en la Unesco. (Texto) (foto)

Washington.- EEUU AUTOMÓVIL- United Auto Workers (UAW), el sindicato del sector del automóvil en Estados Unidos, inicia este jueves las negociaciones con los principales fabricantes para la firma de un nuevo contrato colectivo con la amenaza de que sus 150.000 afiliados se declaren en huelga si las empresas no atienden sus demandas.

Mérida (México).- MÉXICO INDÍGENAS- El sureño estado mexicano de Yucatán entrega las primeras actas de nacimiento en maya a pobladores indígenas de la zona, un hecho histórico para reconocer el derecho a la identidad de los pueblos originarios del país. (Texto) (Foto)

Santiago de Chile.- CHILE MEDIO AMBIENTE - La Pintana, uno de los barrios más populares del sur de Santiago y caracterizado por su alta tasa de criminalidad, destaca por su gestión medioambiental en materia de reciclaje en un país donde la reutilización de materiales y objetos todavía es una práctica poco habitual y a la que se destinan pocos recursos. Por Elvira Osorio Seco. (texto) (foto)(video)

La Habana.- CUBA DANZA.- El Ballet Nacional de Cuba, bajo la dirección de Viengsay Valdés, presenta su nueva temporada, que incluye dos estrenos del coreógrafo británico Ben Stevenson (O.B.E: Bartók Concerto y Britten pas de deux) y la reposición de dos títulos insignes de la coreografía cubana: Carmen, de Alberto Alonso y Tarde en la siesta, de Alberto Méndez.

París.- TEDH ESPAÑA.- El Tribunal de Estrasburgo se pronuncia sobre la demanda del antiguo miembro de los servicios secretos de Venezuela Hugo Armando Carvajal Barrios, detenido en España en virtud de una demanda de extradición de Estados Unidos, que lo reclama para juzgarlo por tráfico de drogas.

Bruselas - UE JAPÓN - Los presidentes de la Comisión y del Consejo europeos, Ursula von der Leyen y Charles Michel, analizan con el primer ministro japonés, Fumio Kishida, los retos de seguridad en sus respectivas vecindades, incluida la agresión militar de Rusia contra Ucrania y su impacto en la economía mundial, así como la relación bilateral entre ambas partes. (Texto) (foto) (vídeo) (audio)

Yakarta.- ASEAN RUSIA.- El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, viaja a Yakarta, capital de Indonesia, para participar en la reunión de ministros de Exteriores del formato Rusia-ASEAN y promover los intereses de Moscú en la región de Asia y el Pacífico. (Texto) (Foto) (video)

El Cairo.- IRÁN ÁFRICA.- El presidente de Irán, Ibrahim Raisi, realiza una gira por África de tres días de duración, que incluirá visitas oficiales a Kenia, Uganda y Zimbabue.

Moscú.- RUSIA TECNOLOGÍAS.- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, pronuncia un discurso en el Foro de Futuras Tecnologías.

Roma.- ISRAEL ITALIA.- El ministro de Exteriores de Israel, Eli Cohen, visita Italia y el Vaticano, donde se prevé que se reúna con los titulares de Exteriores de la Santa Sede e Italia, y con el viceprimer ministro italiano, Matteo Salvini.

13:30h.- Brasilia.- UE CELAC BRASIL.- Representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil hacen una sesión informativa sobre la participación del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en la cumbre entre la Unión Europea (UE) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), prevista para los días 17 y 18 en Bruselas.

17:00h.- Nueva York.- EEUU ELECCIONES.- Los aspirantes a la nominación demócrata a la presidencia, la escritora Marianne Williamson, el alcalde de Miami Francis Suárez y el abogado Robert F. Kenendy, participan en un foro durante la conferencia anual de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados (NALEO).

18:00h.- Washington.- SEGURIDAD ALIMENTARIA.- El enviado especial de Estados Unidos para la Seguridad Alimentaria Mundial, Cary Fowler, y la científica de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica Sarah Kapnick explican en conferencia de prensa el impacto de El Niño sobre la inseguridad alimentaria mundial, perjudicada ya por la guerra en Ucrania.

12:00h.- Río de Janeiro.- BRASIL AGRICULTURA.- El Gobierno brasileño divulga una nueva proyección para la cosecha agrícola de 2023. (Texto)

14:00h.- Lima.- PERÚ BALLET.- Una colorida mezcla de música, danza y costumbres interpretadas por el el Ballet Folclórico Nacional de Perú llega al Gran Teatro Nacional de Lima para rendir homenaje a la independencia del país. (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:00h.- Nueva York.- CERÁMICA INDÍGENAS.- Inauguran en el Museo Metropolitano de Nueva York una exposición de cerámicas elaboradas por las comunidades indígenas Pueblo de Nuevo México, Texas y Arizona.

Estrasburgo.- UE CORRUPCIÓN.- El Parlamento Europeo vota una resolución sobre sus reformas internas tras el escándalo conocido como Catargate.

Bangkok - TAILANDIA GOBIERNO.- El Parlamento bicameral de Tailandia comenzó este jueves la sesión encaminada a elegir al próximo primer ministro del país, entre la incertidumbre y el acoso judicial contra el partido ganador de las elecciones. (Texto)(foto) (vídeo)

Buenos Aires - ARGENTINA INFLACIÓN - Argentina difunde la inflación de junio, después de que en mayo anotara un nuevo récord tras alcanzar una tasa del 114,2 %, lo que consolida la escalada de precios como el principal problema de la economía del país.(texto) (foto) (video)

Estrasburgo.- UE VENEZUELA.- El Parlamento Europeo vota una resolución sobre la decisión de Venezuela de inhabilitar a la opositora María Corina Machado para cargos públicos, de cara a los comicios presidenciales del año que viene.

14:00h.- Nueva York.- ONU HAITÍ.- El Consejo de Seguridad vota sobre la extensión del mandato de la oficina multidimensional de la ONU en Haití en un momento de grave crisis en el país. (Texto)

12:00h.- Ginebra.- SIDA SITUACIÓN.- El Fondo de Naciones Unidas contra el Sida (ONUSIDA) presenta un informe en el que actualiza los datos sobre la evolución de esta enfermedad en el mundo. (Texto) (infografía)

23:00h.- Nueva York.- EEUU MÚSICA.- El rockero colombiano Juanes ofrece un concierto gratuito en Central Park (Nueva York) junto a la joven banda femenina de género regional mexicano Conexión Divina, como parte de la Latin Alternative Music Conference.

Redacción EFE Internacional

int-jgb

(34)913 46 71 00

Puede escribir a mesacentral@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245