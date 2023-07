Serbia impide entrar al país a un residente ruso crítico con la invasión de Ucrania

Belgrado, 13 jul (EFE).- Los servicios de la inteligencia serbios prohibieron hoy la entrada en Serbia a un ruso, residente en ese país balcánico y que había sido crítico con Moscú por la invasión de Ucrania, sin que le dieran explicación alguna, informaron los medios locales.

El activista antibélico ruso Peter Nikitin informó a la prensa local de que en la pasada madrugada, a su regreso de unas vacaciones en el extranjero, la policía fronteriza en el aeropuerto de Belgrado le entregó un documento de los servicios de la inteligencia sobre la prohibición de su entrada en el país.

Aseguró que no hay explicación en el documento sobre los motivos de la medida, y anunció que recurrirá la decisión.

"No me moveré del aeropuerto hasta que no me dejen entrar en el Estado, o me deporten a la fuerza", dijo a Radio Free Europe.

"Es la primera vez que ocurre algo así", indicó Nikitin, quien reside en Serbia desde 2016 y tiene en este país a su familia, dos hijos ciudadanos serbios.

Nikitin ha organizado y participado en varias protestas en Belgrado de las organizaciones antibélicas de la diáspora rusa y serbia contra la agresión de Rusia a Ucrania.

La asociación "Rusos, ucranianos, bielorrusos y serbios juntos contra la guerra" escribió en la red social Facebook que sospechan que su activismo "es el único motivo de su maltrato".

"Es a la vez un precedente peligroso porque a partir de hoy podría ocurrir a cualquier activista (...) que sin explicación se le retiren los derechos humanos garantizados por la Constitución y las leyes", indicó la asociación.

Nikitin, nacido en Rusia, tiene ciudadanía también de los Países Bajos. No ha habido hasta el momento información oficial sobre la prohibición a Nikitin de entrar en Serbia

La prohibición de la entrada en Serbia a Nikitin se produce pocos días después de que Estados Unidos sancionara al jefe de los servicios de la inteligencia serbios, Aleksandar Vulin, entre otros, por el uso de la función política para generar apoyo público para las "actividades malignas" de Rusia en Serbia y la región.

Vulin, conocido por sus posturas prorrusas, es sancionado también por actividades "corruptas y desestabilizadoras" que socavan el Estado de derecho en los Balcanes Occidentales y su implicación en el crimen organizado transnacional.EFE

