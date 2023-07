Organizaciones sociales en denuncian "intento" de "golpe electoral" en Guatemala

Ciudad de Guatemala, 12 jul (EFE).- Diversas organizaciones sociales en Guatemala denunciaron este miércoles que actualmente "se consuma" una "intentona" de "golpe electoral", tras la orden penal de suspender al partido Semilla, del candidato presidencial Bernardo Arévalo de León.

Mediante un comunicado de prensa, las entidades señalaron que la decisión de suspender a Semilla es "ilegal" e instaron al Tribunal Supremo Electoral a hacer "caso omiso" a la resolución judicial.

Las entidades firmantes de la nota de prensa son Transparencia Internacional, Acción Ciudadana y La Red Nacional de Comisiones y Colectivos Ciudadanos por la Transparencia y Probidad, entre otras.

El comunicado fue divulgado después de que se suspendiera a Semilla a pedido del Ministerio Público (MP, Fiscalía), al mismo tiempo que se oficializaban los resultados de los comicios del pasado 25 de junio por parte del Tribunal Supremo Electoral.

El órgano electoral confirmó el avance de la ex primera dama Sandra Torres Casanova y el académico Bernardo Arévalo de León al balotaje el 20 de agosto próximo, una decisión que se demoró 17 días por recursos judiciales.

Sin embargo, casi al mismo momento, el Ministerio Público informó que el partido de Arévalo de León, Semilla, quedaba cancelado penalmente por orden de un juez del Organismo Judicial guatemalteco, a su solicitud.

"Nosotros no hemos sido notificados o no lo sabemos. Estábamos en reunión de pleno y no tenemos conocimiento en este momento de los alcances de la resolución", aseguró Irma Palencia, presidenta del tribunal, al respecto de la posible suspensión de Semilla.

La investigación del Ministerio Público, que puede dejar en el aire los comicios, fue dirigida por el fiscal Rafael Curruchiche, sancionado por Estados Unidos en 2022 acusado de crear casos falsos en contra de exautoridades.

De acuerdo con la resolución del juzgado penal, divulgada por medios locales, el Tribunal Supremo Electoral tiene un plazo de 24 horas para obedecer el dictamen en la suspensión de Semilla o de lo contrario podría verse acusado de no cumplir la ley.

Sin embargo, según advierten otras posturas de expertos en materia constitucional y electoral, la normativa electoral guatemalteca también establece que ningún partido puede cancelarse con los comicios en marcha y que el órgano es independiente.

Curruchiche indicó que la decisión obedece a un caso denominado "Corrupción Semilla", por supuestas firmas falsas, en una acusación sin precedentes en bajo el contexto de las elecciones en el país centroamericano.

Arévalo de León había conseguido avanzar al balotaje después de obtener sorpresivamente el segundo lugar en los comicios del pasado 25 de junio, por detrás de la ex primera dama Sandra Torres.

De acuerdo a las diversas entidades sociales, el objetivo de la suspensión de Semilla es "consumar un golpe electoral equivalente a un golpe de Estado". EFE

