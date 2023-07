Jueves, 13 de julio de 2023 04 (04.00 GMT)

OTAN CUMBRE

Biden y los otros líderes del G7 prometen garantizar la seguridad de Ucrania a largo plazo

Vilna (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y los otros líderes del G7 firmaron este miércoles una declaración con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en la que se comprometen a garantizar la seguridad de Ucrania a largo plazo. El encargado de hacer el anuncio de la declaración fue el primer ministro de Japón, Fumio Kishida, quien compareció en un escenario junto a Zelenski y los líderes del G7, así como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel.

OTAN CUMBRE

España se adhiere a la declaración del G7 que da garantías de seguridad a Ucrania

Vilna (EFE).- España se ha adherido a la declaración del G7 en la cumbre de la OTAN celebrada en Lituania y que da garantías de seguridad a Ucrania. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, informó en rueda de prensa posterior a la cumbre que España se incorporaba a esa declaración, a la que se han sumado varios países más además de los del G7 (Estados Unidos, Japón, Alemania, el Reino Unido, Francia, Italia y Canadá).

OTAN CUMBRE

La OTAN termina la cumbre de Vilna con la primera cita de aliados y Kiev en pie de igualdad

Vilna (EFE).- Los líderes de los países de la OTAN concluyeron este miércoles la cumbre de Vilna con la primera reunión del Consejo OTAN-Ucrania, un nuevo foro en el que Kiev y los aliados podrán realizar consultas y tomar decisiones en igualdad y con el que la Alianza busca reforzar su relación política con la antigua república soviética. "A partir de ahora, la OTAN y Ucrania se reunirán en el Consejo para discutir y decidir de igual a igual. Este es un paso significativo para acercar a Ucrania a la OTAN", declaró el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.

OTAN CUMBRE

Rusia dice que la concesión de garantías del G7 a Ucrania atenta contra su seguridad

Moscú (EFE).- La posible concesión de garantías de seguridad a Ucrania por parte de los miembros del G7 atenta contra la seguridad de Rusia, advirtió hoy el Kremlin, al comentar los debates en el marco de la cumbre de la OTAN en Vilna. "Al proporcionar garantías de seguridad a Ucrania, (el G7) atenta contra la seguridad de Rusia", declaró el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.

OTAN CUMBRE

Zelenski afirma que los resultados de la cumbre de la OTAN son un "éxito" para Ucrania

Vilna (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó hoy que la cumbre de líderes de la OTAN en Vilna ha supuesto un "éxito" para su país y dio la bienvenida a la declaración que firmó con el G7 para garantizar la seguridad de Ucrania en el largo plazo. El presidente ucraniano aseguró que el documento ofrece "garantías de seguridad" a Ucrania, pero el texto sólo menciona "compromisos de seguridad" en varias áreas, como entrega de armamento, entrenamiento a las fuerzas armadas y el intercambio de información de inteligencia.

OTAN AMPLIACIÓN

Erdogan: Turquía no aprobará la entrada de Suecia en la OTAN antes de octubre

Vilna/Ankara (EFE).- Turquía no ratificará la entrada de Suecia en la OTAN antes de octubre, afirmó hoy en Vilna el presidente turco, el islamista conservador Recep Tayyip Erdogan, tras participar en la cumbre de la Alianza Altántica. "No sé cuándo ocurrirá, pero el Parlamento está en receso (pausa estival)", dijo el mandatario en una rueda de prensa transmitida en directo por varias televisiones turcas.

UCRANIA GUERRA

La ONU ofrece facilitar transacciones financieras a Rusia para salvar el acuerdo del grano

Naciones Unidas (EFE).- El secretario general de la ONU, António Guterres, ha ofrecido al presidente de Rusia, Vladimir Putin, un acuerdo para facilitar las transacciones financieras rusas que sirva para salvar el llamado "acuerdo del grano", parte de la Iniciativa del mar Negro y que Moscú ha adelantado que no piensa renovar cuando expire el próximo 17 de julio. Guterres ha enviado una carta a Putin con esta propuesta "que ya ha llegado y (los rusos) están examinándola", dijo en rueda de prensa el portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, pero hasta el momento no han recibido respuesta. Guterres -dijo el portavoz- "está dispuesto a hablar con Putin en cualquier momento".

RUSIA REBELIÓN

Wagner transfiere a Defensa más de 2.000 equipos bélicos y armas tras el fallido motín

Moscú (EFE).- El grupo de mercenarios Wagner ha transferido más de 2.000 equipos bélicos y armas, incluidos tranques y sistemas de lanzamiento múltiple de misiles, al Ministerio de Defensa ruso tras el fallido motín armado que protagonizaron los mercenarios rusos en junio pasado, informó hoy el portavoz castrense, Igor Konashénkov

REPÚBLICA CHECA LITERATURA

Muere el escritor checo Milan Kundera a los 94 años de edad

Viena/Praga (EFE).- El escritor checo Milan Kundera, uno de los más conocidos del siglo XX, falleció este miércoles en Francia a los 94 años de edad, informó hoy la emisora pública Radio Praga. El prosista, dramaturgo y poeta, que desde los años 1980 escribía en idioma francés, alcanzó fama mundial con obras como "La insoportable levedad del ser", "La broma" y "El festín de la insignificancia".

EEUU CIBERATAQUE

El Departamento de Estado de EE.UU. dice haber sufrido un ciberataque

Washington (EFE).- El Departamento de Estado de EE.UU. anunció este miércoles haber sido objeto de un ciberataque, menos de un mes después de que un grupo de jáqueres rusos se infiltrara en varias agencias del gobierno del país norteamericano. Según medios estadounidenses como The Washington Post o la cadena CNN, el ataque actual habría sido cometido por un grupo de ciberespías chinos, afectando a los correos electrónicos de funcionarios de los Departamentos de Estado y de Comercio.

GUATEMALA ELECCIONES

Suspendido el partido que pasó a segunda ronda en comicios de Guatemala a petición fiscal

Ciudad de Guatemala (EFE).- El Ministerio Público (MP, Fiscalía) de Guatemala informó este miércoles de que solicitó la suspensión de la personalidad jurídica del partido Semilla por un supuesto caso de corrupción, y la misma fue avalada por un juez penal del Organismo Judicial del país centroamericano. El fiscal del Ministerio Público de Guatemala, Rafael Curruchiche, sancionado por Estados Unidos en 2022 bajo cargos de crear falsos casos en contra de exautoridades, hizo el anuncio en un mensaje divulgado por la entidad. Curruchiche indicó que la decisión obedece a un caso denominado "Corrupción Semilla", por supuestas firmas falsas, y deja en el aire la candidatura de Bernardo Arévalo de León, quien avanzó a la segunda ronda presidencial en los comicios del pasado 25 de junio. La decisión del Ministerio Público no tiene precedentes históricamente en el contexto de Guatemala, ya que según habían advertido sectores locales e internacionales en las últimas semanas, las cortes y la Justicia no debían inmiscuirse en los resultados de las urnas.

EEUU INFLACIÓN

La inflación de EEUU vuelve a niveles previos a la pandemia y se coloca en el 3 %

Washington (EFE).- La tasa de inflación en Estados Unidos cayó en junio un punto, hasta el 3 %, colocándose en su nivel más bajo desde antes de la pandemia y completando así un año seguido de bajadas, según la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS). En junio de 2022 batió su récord de los últimos cuarenta años al colocarse en el 9,1%.

MARTE INVESTIGACIÓN

Hallan en el cráter de Jezero en Marte evidencias de diversas moléculas orgánicas

Redacción Ciencia (EFE).- El cráter de Jezero en el árido Marte habría sido en el pasado un lago y en él se han detectado evidencias de diversas moléculas orgánicas, lo que sugiere que pudo existir un ciclo geoquímico más complejo de lo pensado. Un estudio que publica hoy Nature coordinado por el Instituto de Tecnológico de California (EE.UU) ha estudiado datos del rover Perseverance de la NASA que desde hace más dos años recorre Jezero.

TELESCOPIO ESPACIAL

El James Webb abre un nuevo ciclo en su misión de acercarnos a las primeras galaxias

Washington (EFE).- El telescopio James Webb, el mayor lanzado al espacio, inicia este miércoles su segundo año de operaciones científicas con el reto de seguir mirando al universo más lejano para detectar las primeras galaxias y estrellas así como planetas similares a la Tierra. El 12 de julio de 2022 facilitó su primera imagen y con la difundida en este primer aniversario, de una pequeña región de formación de estrellas en el complejo de nubes Rho Ophiuchi, cierra un exitoso primer ciclo tras el que, según explica a EFE el astrónomo Néstor Espinoza, del Instituto de Ciencias del Telescopio, se esperan "muchas más sorpresas".

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Elon Musk lanza xAI, una nueva empresa de inteligencia artificial

Nueva York (EFE).- El multimillonario empresario Elon Musk anunció este miércoles la puesta en marcha de xAI, una nueva compañía de inteligencia artificial cuyo propósito, asegura, será "comprender la verdadera naturaleza del universo". Según la web de la firma, el proyecto estará liderado por el propio Musk y cuenta con un equipo de una decena de personas que han trabajado en empresas como DeepMind, OpenAI, Google Research, Microsoft Research o Tesla.

PREMIOS EMMY

HBO acapara las opciones de los Emmy con "Succession" "The Last of Us" y "The White Lotus"

Los Ángeles (EE.UU.) (EFE).- La plataforma televisiva HBO logró hoy acaparar las candidaturas de los Emmy 2023 con tres de sus series "Succession", "The Last of Us" y "The White Lotus", como las más nominadas para esta edición, cuya celebración peligra por los conflictos laborales en Hollywood. "Succession", el drama de la familia Roy que ha llegado ya a su fin, lidera por segundo año consecutivo las candidaturas y ha logrado 27, mientras que "The Last of Us" la ficción protagonizada por Pedro Pascal, suma 24, y "The White Lotus", la sátira de Mike White, tiene 23.

EFE

int-mmg.gcf