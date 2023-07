Agenda informativa multisoporte América para el jueves 13 de julio de 2023

ESTADOS UNIDOS

- United Auto Workers (UAW), el sindicato del sector del automóvil en Estados Unidos, inicia las negociaciones con los principales fabricantes para la firma de un nuevo contrato colectivo con la amenaza de que sus 150.000 afiliados se declaren en huelga si las empresas no atienden sus demandas.

- Entrevista con Juan Guaidó, quien señala que Venezuela está "en un escenario pre-Nicaragua" y urgen acciones concretas de la comunidad internacional para blindar las primarias de la oposición. (foto) (video)

- El Consejo de Seguridad de la ONU vota sobre la extensión del mandato de la oficina multidimensional de la ONU en Haití en un momento de grave crisis en el país.

- El sindicato de actores de Hollywood finaliza sus negociaciones con los productores de cine y televisión para un nuevo convenio colectivo y, de no concretar un acuerdo, los intérpretes se sumarán a la huelga que están llevando a cabo los guionistas desde hace más de dos meses. (video)

- Inauguran en el Museo Metropolitano de Nueva York una exposición de cerámicas elaboradas por las comunidades indígenas Pueblo de Nuevo México, Texas y Arizona.

- El rockero colombiano Juanes ofrece un concierto gratuito en Central Park (Nueva York) junto a la joven banda femenina de género regional mexicano Conexión Divina, como parte de la Latin Alternative Music Conference (LAMC).

- Los aspirantes a la nominación demócrata a la presidencia, la escritora Marianne Williamson, el alcalde de Miami Francis Suárez y el abogado Robert F. Kennedy, participan en un foro durante la conferencia anual de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados (Naleo).

- La aerolínea Delta Air Lines ganó 1.464 millones de dólares en el primer semestre del año, dando la vuelta así al resultado obtenido en 2022, cuando en esos mismo seis meses perdió 205 millones de dólares.

- El grupo de refrescos y productos de alimentación PepsiCo obtuvo en el primer semestre del año un beneficio neto de 4.680 millones de dólares, un 17,7 % menos que los 5.690 millones de dólares de hace un año.

MÉXICO

- El sureño estado mexicano de Yucatán entrega las primeras actas de nacimiento en maya a pobladores indígenas de la zona, un hecho histórico para reconocer el derecho a la identidad de los pueblos originarios del país. (foto)

- Entrevista con el artista asturiano Pablo und Destruktion, quien estará por primera vez compartiendo su música en México, un país al que considera que tenía que venir “para completarse”. (foto)

- El World Justice Project (WJP) y el Instituto Nacional de Transparencia (Inai) de México presentan la primera edición de la Métrica de Justicia Abierta, un reporte sobre el sistema de justicia mexicano, acusado de fomentar la opacidad e impunidad. (foto)

- Feministas mexicanas, empresarias, académicas y políticas presentan el “Frente Nacional de Mujeres” con el objetivo de elegir a Claudia Sheinbaum, aspirante del oficialismo, como la primera presidenta de México. (foto)

-El embajador de la Unión Europea (UE) en México, Gautier Mignot, ofrece una rueda de prensa previa a la Cumbre de la UE y la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe (Celac).

- El Festival Internacional Cervantino, uno de los eventos culturales y artísticos más importantes de México, presenta la programación y celebridades invitadas de su edición 51. (foto)

- El rapero urbano-alternativo puertorriqueño Álvaro Díaz presenta en exclusiva en México algunas canciones de su próximo álbum “Sayonara”. (foto)

- La cantante mexicana Natalia Lafourcade ofrece una rueda de prensa sobre su gira por las ciudades principales del país. (foto) (video)

- La senadora Xóchitl Galvez, favorita para ser la candidata presidencial de la oposición mexicana, busca apoyos en Monterrey, polo industrial del norte de México donde los empresarios han tenido roces con el actual Gobierno. (foto)

GUATEMALA

- La candidatura presidencial del académico socialdemócrata Bernardo Arévalo en Guatemala corre riesgo de quedar en el aire después de que el Ministerio Público (Fiscalía) anunciara una investigación en su contra, solo 17 días después de avanzar sorpresivamente a la segunda vuelta electoral en los comicios del pasado 25 de junio. Por José Carlos Móvil (foto) (video)

ARGENTINA

- Argentina difunde la inflación de junio, después de que en mayo anotara un nuevo récord tras alcanzar una tasa del 114,2 %, lo que consolida la escalada de precios como el principal problema de la economía del país. (foto) (video)

- El circuito de la Garganta del Diablo, el principal atractivo turístico de las Cataratas de Iguazú, estará cerrado "hasta nuevo aviso" debido al fuerte aumento del caudal por las intensas lluvias caídas en los últimos días tanto en Argentina como sur de Brasil.

COLOMBIA

- El Gobierno recibe el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la larga disputa territorial entre Colombia y Nicaragua por la delimitación de la plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas desde la costa nicaragüense. (foto) (video)

- El Ejército de Liberación Nacional (ELN) levanta el paro armado que había declarado en la región de San Juan y Sipí, en el departamento colombiano de Chocó (noroeste), que mantenía confinadas a 8.000 personas.

- El Congreso condecora a la Comisión de la Verdad y al que fue su expresidente, Francisco de Roux, un año después de que presentaran su informe final sobre el conflicto armado. (foto) (video)

- Human Rights Watch documentó el asesinato de 77 líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia en la primera mitad del año.

- La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dará a conocer una importante decisión judicial sobre el Caso 02, que prioriza los crímenes cometidos en el departamento de Nariño (suroeste).

- Detienen al exjefe de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) alias "Don Leo", que deberá cumplir una condena de 60 años de cárcel por el asesinato de dos líderes cacaoteros.

CHILE

- Crónica sobre La Pintana, uno de los barrios más populares del sur de Santiago y caracterizado por su alta tasa de criminalidad que destaca por su gestión medioambiental en materia de reciclaje en un país donde la reutilización de materiales y objetos todavía es una práctica poco habitual y a la que se destinan pocos recursos. (foto) (video)

PANAMÁ

- Entrevista con Axel van Trotsenburg, director gerente sénior del Banco Mundial, quien asegura que la entidad tiene que transformarse para responder más y mejor a la crisis "casi permanente" que vive el mundo, con países que requieren ayuda para enfrentar la crisis climática y la creciente pobreza, entre tantos otros problemas. (foto)

BRASIL

- El presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa en un acto junto con el exmandatario uruguayo José Mujica para discutir el papel de la universidad. (foto) (video)

- El paso de un ciclón causa daños y deja sin luz a miles de personas en el sur de Brasil.

- Representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil realizan una sesión informativa sobre la participación de Lula en la cumbre UE-Celac.

- Brasil aumentará un 17 % su cosecha en 2023, según cálculos del Gobierno.

- La brasileña Petrobras despide a cinco trabajadores denunciados por acoso sexual.

- Un masajista asegura que ayudaba a Ronaldinho a curarse las resacas cuando estaba en el Atlético Mineiro.

ECUADOR

- Ecuador concretó en mayo pasado el canje de deuda por conservación más grande de la historia para proteger las Islas Galápagos, lo que para su ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Gustavo Manrique, demostró que su país es "tan rico como cualquier país rico del mundo, con la diferencia de que la moneda se llama biodiversidad". (foto) (video)

- La campaña electoral para las elecciones presidenciales arranca oficialmente después de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) adelantara casi un mes su comienzo, aunque los candidatos ya realizan actividades proselitistas desde hace varias semanas.

- El presidente Guillermo Lasso parte hacia Madrid, donde hará una visita oficial de pocos días antes de participar el lunes en Bruselas en la cumbre entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

URUGUAY

- El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) desarrolla la actividad "Democracia hoy: las juventudes tomamos la palabra" en la que participan las juventudes de los partidos políticos con representación parlamentaria en el marco de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado en Uruguay. (foto)

PERÚ

- Una colorida mezcla de música, danza y costumbres interpretadas por el Ballet Folclórico Nacional de Perú llega al Gran Teatro Nacional de Lima para rendir homenaje a la independencia del país. (foto) (video)

AMÉRICA

- Resumen de los siete clics tecnológicos de la semana en América. (foto)

- Cuando se piensa en Queen, generalmente vienen a la memoria éxitos como "Bohemian Rhapsody" y "We Are The Champions", pero pocos recuerdan el comienzo de su carrera con "Queen", su álbum debut, lanzado el 13 de julio de 1973. (foto) (infografía)

DEPORTES

Argentina.- Previa de la vigésima quinta jornada de la Liga argentina de fútbol, en la que el River Plate podría proclamarse campeón del torneo este viernes, incluso sin jugar.

Uruguay.- Previa de la sexta fecha del Torneo Intermedio del fútbol uruguayo que se disputa entre este viernes y el próximo lunes.

Francia.- Etapa doce del Tour de France. (solo foto) EFE

