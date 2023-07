Víctimas lusas de pederastia esperan que el papa "rompa" agenda de JMJ y hable de abusos

Carlota Ciudad

Lisboa, 12 jul (EFE).- Víctimas de pederastia en la Iglesia católica lusa consideran insuficiente que el papa se reúna en privado en Portugal con un grupo de afectados mientras su agenda oficial no menciona los abusos y confían en que Francisco "rompa" el programa de la Jornada Mundial de la Juventud de Lisboa y hable en público de estos delitos.

Lo defiende António Grosso, uno de los impulsores de la agrupación Corazón Silenciado, la primera asociación oficial en Portugal de víctimas de pederastia en la Iglesia.

"El programa no tiene ninguna mención a los abusos sexuales en la Iglesia católica, un tema que es hablado frecuentemente por el propio papa Francisco, que está a la orden del día en este país", alega Grosso en una entrevista con EFE, que desearía que "él mismo, rompiendo el acta del programa oficial, hable de los abusos sexuales en la Iglesia en Portugal".

La agenda oficial del pontífice prevé actos en Lisboa y Fátima del 2 al 6 de agosto en el marco de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), sin mención a las víctimas de pederastia, aunque la organización asegura que Francisco se reunirá en privado con un grupo de víctimas sin divulgar más detalles.

Grosso, abusado de los 10 a los 12 años en dos instituciones católicas, explicó que inicialmente Corazón Silenciado no fue contactada para el encuentro pero, tras la insistencia de la propia asociación, una portavoz del grupo estará presente.

Un estudio realizado por expertos a petición de la Conferencia Episcopal Portuguesa (CEP) reveló en febrero que en el país hay al menos 4.800 víctimas de pederastia desde 1950 y que todavía hay sacerdotes señalados en activo.

ESPERAN AUTOCRÍTICA Y VALIDACIÓN

Los afectados echan en falta una "autocrítica" de la Iglesia por cómo ha lidiado con abusadores y víctimas y por la "validación" del sufrimiento causado.

"Queremos oír lo que ya hemos oído por parte del papa Francisco de que es necesario seguir combatiendo los delitos y los abusos sexuales en la Iglesia católica y que el asunto no muere en estas jornadas de cinco días en Portugal en las que el asunto no forma parte del programa oficial", continúa Grosso.

Defiende además que este tema debe ser planteado en la JMJ porque "la juventud tiene que ser alertada" cuando son "muchas" las personas abusadas sexualmente en su infancia y adolescencia.

Corazón Silenciado, que no divulga cuántos miembros tiene, decidió registrarse como asociación tras la respuesta "a la defensiva" al informe de febrero por parte de la CEP, que dejó a criterio de cada diócesis la suspensión de los sacerdotes señalados en el documento, entre otras medidas de "resultados absolutamente menores", critican.

NO ES UN COMPLOT

Filipa, que también forma parte de esta iniciativa y que no quiere ser identificada, precisa que a la Iglesia lusa le faltó "empatía, reconocimiento y acción".

"Es imposible que esto fuese un complot", añade ante las dudas expresadas por la CEP sobre la veracidad de las denuncias, que han permitido que sacerdotes señalados mantengan sus funciones por "falta" de pruebas.

"Hay muchas personas que no aceptan que esto es una realidad, que es verdad que curas, laicos, religiosos abusaron y abusan de menores y no sólo de menores y, como era una realidad tan extraña y en la que la gente no quería creer, acabaron pensando que era un complot", alega.

Además, pide que la Iglesia lusa asuma las indemnizaciones para las víctimas que lo reclamen como una forma de pedir perdón, y no solo cuando haya una decisión judicial, dejando un vacío con los casos prescritos.

"¿Cómo lo van a hacer? ¿Es un pedido de perdón a cada uno? No, porque puede que no sea sincero y reconocido, puede ser solo para resolver el asunto. El hecho de ser una reparación, una indemnización, es un acto de la Iglesia que dice 'yo creo que en ti. Lo que dices es verdad. Tú eres una víctima de la Iglesia'", concluye.

La Conferencia Episcopal Portuguesa anunció en marzo que iba a inaugurar un memorial en honor a las víctimas de abusos durante la JMJ, pero recientemente aclaró que el proyecto ha sido aplazado. EFE

cch/mar/ig

(vídeo)