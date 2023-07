Una madre pide justicia y conocer el paradero de su hijo desaparecido en El Salvador

San Salvador, 12 jul (EFE).- La madre de un joven desaparecido en El Salvador desde febrero de 2015 pidió este miércoles justicia y que las instituciones encargadas realicen las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de su hijo.

La solicitud de Silvia Margarita Moltanván es parte de una demanda de amparo presentada por una abogada de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), una entidad no gubernamental, ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

"Vengo aquí (a la Corte Suprema) porque siento que ya es tiempo de que se haga justicia para mi hijo. Yo no estoy culpando a nadie, ni quiero saber quién es el responsable, sino que me devuelvan a mi hijo. Yo sé y siento, como madre, que mi hijo ya no está vivo, pero quiero hallar sus restos para darle cristiana sepultura", dijo la madre a periodistas.

Señaló que "su único hijo", identificado como Rodrigo Montalván, desapareció en febrero de 2015 en la colonia (barrio) Atlacatl, en San Salvador. "A pesar de denunciar mi caso a la Fiscalía, aún no tengo respuesta", agregó

La abogada Kerlin Belloso, de Fespad, explicó a la prensa que "se trata de un tercer amparo por la desaparición de Rodrigo que ha sido presentado ante la Sala de lo Constitucional".

"Estamos solicitándole a la Sala que responsabilice a la Fiscalía por la ausencia de una investigación exhaustiva y concluyente que permita identificar o ubicar el paradero de Rodrigo Moltavan", expresó.

La letrada también señaló que se pide al Supremo que "la Asamblea pueda aprobar una ley nacional de búsqueda de personas desaparecidas. Una ley integral para que no solo se atienda a esta población desde el aspecto punitivo".

Añadió que "es importante que el país cuente con un banco nacional de datos", ya que "el no tenerlo está impidiendo a muchas madres poder ubicar los restos de sus hijos".

Las autoridades de seguridad de El Salvador no han encontrado a casi 2.400 personas desaparecidas entre enero de 2019 y junio de 2022, de acuerdo con un informe presentado recientemente por Fespad.

De acuerdo con la organización, en este lapso se registraron 6.443 denuncias de desapariciones, de las que 2.397 (37,2 %) son "no encontradas". EFE

