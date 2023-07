Rodrigo Germade: "El oro en los Juegos de París es un objetivo claro"

Carlos Mateos / Natalia Arriaga

Madrid, 12 jul (EFE).- El piragüista Rodrigo Germade (Cangas del Morrazo, 1990) es uno de los integrantes del K4 que logró la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. No solo aspira a repetir o mejorar ese resultado en París 2024, sino que además quiere tocar también metal en el K2. La primera piedra de ambos sueños deberá ponerla en agosto, en un Mundial de Duisburgo (Alemania), que a la vez hace de clasificatorio para la cita gala. Antes de ello hablo de su preparación en una visita a EFE.

P. A un año de los Juegos de París, ¿cómo se encuentra física y mentalmente?

R. Bastante bien, bastante fuerte. Estamos haciendo un buen trabajo. A nivel psicológico todavía falta un poquillo porque para el objetivo, que es París, siempre hay un plus en la recámara que se guarda para la cita importante. Pero va todo por muy buen camino y yo me encuentro bastante bien.

P. París pasa por el campeonato del mundo de este agosto en Duisburgo, que es clasificatorio para los Juegos. ¿Se afronta el Mundial de manera distinta por ello?

R. En el caso del K4 solo tenemos esta opción de clasificación, o sea, si fallamos aquí se acabaría el sueño del K4. Por lo tanto, sí que es verdad que tiene una presión añadida. Pero no es la primera vez que nos enfrentamos a esto, estamos ya un poco curtidos en ese aspecto. No es que se prepare de manera diferente, pero sí se imprime más intensidad en ese día a día, sobre todo estos últimos meses de cara al Mundial. Como nos lo jugamos a todo o nada tenemos que estar muy preparados. Estas últimas 2-3 semanas marcan diferencia.

P. Antes de ir a los Juegos de Tokio, donde consiguieron la medalla de plata, hubo problemas para formar el K4 por exceso de palistas de calidad. Había dos fijos, Craviotto y Arévalo, y a partir de ahí estaba todo un poco en el aire. Al final lograron la medalla de plata. Tras ese éxito ¿se puede decir que la embarcación ya está cerrada pensando en París?

R. Cerrada como tal no, porque siempre puede haber algo. Es deporte, yo me puedo lesionar, o cualquier otro. Puede pasar cualquier cosa, o incluso venir a alguien que realmente está demostrando que está para elevar el nivel. Pero es difícil, porque ya partimos de un de un nivel muy alto, esta embarcación no baja del cajón. Si quieres mejorar eso es complicado. Pero si hay una opción de mejora no creo que el seleccionador la descarte, seguramente la pruebe. Aun así es verdad que somos un equipo ya muy sólido, muy forjado porque tenemos mucha experiencia cada uno. A la hora de enfrentarse a este tipo de mundiales y de situaciones es un plus. Funcionamos muy bien como equipo, muy bien juntos. Creo que es una de las claves.

P. ¿El objetivo claro para París es el oro?

R. Partiendo de los resultados que estamos obteniendo, sí es un objetivo claro. Obviamente esto es deporte y hay que validar año tras año el nivel, uno tiene que poner los pies en el suelo y saber que esto como se consigue es trabajando. Pero creo que en ese sentido lo llevamos bien, sabemos manejar esas situaciones aunque siempre puede haber algún despiste a lo largo de todo un año. Estamos manteniendo el nivel y estamos haciendo el trabajo que toca bastante bien.

P. Hacer bien las cosas en Duisburgo, aparte de dar el billete para París en el K4, daría también dos billetes para el K2. Usted además vas a competir en el Campeonato del Mundo en K2. ¿Se ve también ahí en el podio en París?

R. Creo que sí, aunque es verdad que este año no ha sido un buen año. No creo que haya sido porque hemos bajado el nivel o ya no estemos como para aspirar a eso, porque venimos de ser campeones del mundo y de sacar muy buenos resultados en esta embarcación. Además creo que tenemos un nivel muy alto. París es algo que de cara al año que viene tenemos que tener muy en cuenta y no perder de vista. Y mimarlo, porque es una oportunidad muy buena que se nos presenta. Creo que merece mucho la pena y que hay que estar pendientes.

P. ¿Se va más tranquilo a unos Juegos habiendo logrado un éxito en los anteriores? ¿Quita presión?

R. No, la verdad es que lo afronto de la misma forma y me hace la misma ilusión o más porque ahora que sé lo que es ganar una medalla olímpica y es una pasada. Al final es la retribución a todo el trabajo y todo el esfuerzo que haces durante toda una carrera deportiva. Muchos deportistas luchan por ir a los Juegos Olímpicos y, una vez conseguido, por la medalla, que es el máximo premio.

Es una pasada porque siempre para estar ahí tienes que pasar por un proceso de trabajo muy largo. Para París sí que me veo con las con la misma ilusión o más. Además, por lo que comentábamos del K2, que es otra posible opción, es más jugoso que pueda haber otra opción de sacar otra medalla y más.

P. En la piragua se les ve tremendamente coordinados. ¿Cómo trabajan ese aspecto?

R. Es todavía más exagerado dentro de lo que se ve fuera, sobre todo a nivel del tren inferior. La gran mayoría piensa que las piernas prácticamente no las usamos y, sin embargo, es un elemento muy importante de nuestra técnica. A la hora de propulsar la embarcación, la coordinación en el movimiento de las caderas tiene que ser muy precisa porque es lo que va a determinar el movimiento de la embarcación. En muchos barcos de equipo la gente solo ve nombres y luego no funcionan tan bien porque no son tan finos, la diferencia es bastante grande.

P. Se ha referido ya a la importancia de estar coordinados pero también hay que estar muy compenetrados, como es su caso. Aún así la impresión desde fuera es que cada miembro dela tripulación del K4 posee una personalidad diferente, ¿no?

R. Tienes toda la razón. Nos conocemos muy bien y hemos hecho muy buen equipo. Creo que esas diferentes personalidades que decías encajan perfectamente. Por ejemplo, yo soy más introvertido, disfruto con el barco en equipo y solo intento sumar, no tengo aspiraciones a grandes cosas. El éxito que consiga el equipo, para mí es mi éxito. Eso no quiere decir que los demás no lo hagan también, pero a lo mejor otro tiene otra personalidad, le gusta un poco más ser el centro de atención. Así pasa en todos los ámbitos, en cualquier equipo, y es bueno porque se complementa. Pero la unión es lo que realmente hace que el equipo funcione tan bien y lleve demostrando tanto tiempo que somos capaces de mantener ese nivel. EFE

