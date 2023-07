¿Qué fue de Anthony Zambrano? La gacela colombiana quiere volver a ser protagonista

Barranquilla (Colombia), 12 jul (EFE).- Con dos preseas doradas en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y la plata en los Olímpicos de Tokio 2020, Anthony Zambrano es la principal carta que tendrá el atletismo de Colombia este año en Santiago de Chile durante las pruebas de 400 metros y relevos de 4X400.

Zambrano fue una de las figuras de los Juegos de Lima 2019. Y hoy, a 100 días del 20 de octubre, fecha inaugural de Santiago 2023, sus vida sigue a pasos raudos.

Luego de las lesiones que el año pasado lo marginaron de la Liga de Diamante y de los Mundiales de Atletismo, el colombiano, nacido en la población de Maicao en la frontera con Venezuela, comenzó a mostrar la recuperación de su nivel habitual.

Las buenas sensaciones volvieron en junio pasado al ganar la final de los 400 metros en el mitin Iberoamericano en el municipio español de Huelva.

"La verdad, me siento feliz y orgulloso por la marca que realicé. Y más cuando vengo de un año con muchas dificultades y lesiones. No he perdido el sueño ni lo perderé y sé que con todos los que siempre me han apoyado volveré a ser el Anthony Zambrano que ustedes conocen", declaró el deportista.

La progresión de Zambrano en este 2023 le permite ser optimista luego de correr los 400 metros en 45 segundos a mediados de junio.

"Es solo mi tercera carrera del año y todo va como lo hemos planificado", expresó para significar que puede superar su propia marca de 44 segundos y 8 centésimas lograda en la final de los Olímpicos de Tokio.

El atleta, quien no participó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador y Santo Domingo, optó por mejorar sus registros en Europa y así llegar en mejor forma a los Panamericanos de Santiago que transcurrirán entre entre el 20 de octubre y el 5 de noviembre.

Zambrano es el único hombre que le ha dado a Colombia una medalla en las pistas de atletismo en unos Juegos Olímpicos. Antes Ximena Restrepo ganó el bronce en los 400 metros femeninos de Barcelona en 1992.

En sus inicios, Zambrano fue finalista en la categoría de 400 metros en el Torneo Mundial Juvenil de 2015 en Cali. Cuatro años después, en 2019, alcanzó el oro en los 400 metros individual en los Panamericanos de 2019 en Lima donde también contribuyó al oro en la categoría de relevos.

Este guajiro, que durante su niñez y adolescencia se ganó la vida como bicitaxista, mototaxista, albañil, pintor y mecánico, ha enfrentado el fantasma de las lesiones en varias oportunidades.

Pero, como el ave Fénix, se recuperó para sumar nuevos triunfos y generar más expectavas en su país. EFE

