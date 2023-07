Pontevedra recurrirá al Constitucional la sentencia del Supremo favorable a Ence

Pontevedra, 12 jul (EFECOM).- El Ayuntamiento de Pontevedra presentará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para tratar de dejar sin efecto la sentencia del Tribunal Supremo que avaló la continuidad de la fábrica de Ence en terrenos de Costas hasta 2073.

Acompañado del exministro de Justicia Francisco Caamaño, que encabeza el equipo legal contratado por la administración municipal para trazar la estrategia judicial contra Ence, el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, ha señalado que el recurso se presentará en septiembre.

"Hace muchos años que tomamos una decisión política, que fue la de luchar con todas nuestras fuerzas por recuperar la ría de Pontevedra y así lo seguiremos haciendo", ha afirmado Fernández Lores, tras reunirse con el equipo de Caamaño y la asesoría jurídica municipal.

El regidor sostiene que "hay plazo suficiente" para poder presentar este recurso de amparo "con todas las garantías", un proceso ante el que el Ayuntamiento asegura contar "con todos los argumentos jurídicos posibles" para revertir la decisión del Supremo.

Ha insistido en que "no dejaremos de luchar contra una decisión que se tomó en contra de todo sentido común" y que, a su juicio, vulnera la legislación vigente.

Caamaño, por su parte, ha detallado que la estrategia legal que se seguirá con este recurso estará basada "en lo que se entiende como denegación técnica de justicia".

La sentencia de la Audiencia Nacional que anuló la prórroga de la fábrica de Ence, según Caamaño, solo tuvo en cuenta una de las cinco cuestiones judiciales presentadas, que fue también la única que analizó el alto tribunal para anular este fallo.

El Supremo, ha añadido el exministro de Justicia, no ha permitido que la causa volviese a la Audiencia Nacional para analizar los otros cuatro argumentos jurídicos, lo que genera "indefensión" y además "ha ido en contra de la jurisdicción del propio Tribunal Constitucional".

"Yo he pedido unas cosas y como no me contestan no acabo teniendo justicia", ha resumido el letrado de manera coloquial para explicar los motivos de este recurso de amparo.

El abogado confía en que el Constitucional admita a trámite este recurso de amparo porque este litigio "trasciende" los intereses de una administración pública, de la población y del litoral y, por lo tanto, "va más allá de los meros intereses del Ayuntamiento". EFECOM

