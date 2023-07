Nesh, profesora viral en TikTok: La mejor forma de aprender un idioma es vivirlo día a día

David Villodres

Málaga, 12 jul (EFE).- Nesh, la profesora irlandesa establecida en Málaga que se ha hecho viral en TikTok enseñando español a extranjeros, asegura que la mejor forma de aprender un nuevo idioma es vivirlo "día a día" y dice que en España hay un mal nivel de inglés "porque nunca lo han necesitado, pues se ven las series y películas dobladas", y eso tendría que cambiar.

Esta joven de 27 años comparte vídeos en sus redes sociales en los que enseña a los extranjeros divertidas expresiones andaluzas como "pó", "amoavé" o "novea" -su favorita- para que se sientan más "integrados" en Málaga. Varias de sus grabaciones ya superan el millón de reproducciones en TikTok.

Nesh es un entramado de culturas y costumbres: es de Irlanda, pero de origen filipino, ahora reside en la Costa del Sol y habla cinco idiomas: tagalo, inglés, español, francés e italiano. Dice sentirse "un poco de todos lados", aunque reconoce a EFE haber encontrado su "lugar" en Málaga.

"Cuando voy fuera me siento más malagueña que otra cosa porque uso expresiones como 'tener bulla', 'mijilla' o 'pechá', que solo he escuchado aquí", añade entre risas.

La joven irlandesa está convencida de que el español es un idioma mucho más "profundo y sentimental" y que por eso ella escribe su diario en esta lengua, porque le permite expresarse de forma "más precisa".

ENSEÑAR IDIOMAS EN TIKTOK

Esta creadora de contenido abrió su primera cuenta en TikTok en 2021, al darse cuenta de que los niños y adolescentes estaban "todo el día con el móvil" y que la mejor forma de acercarse a ellos para enseñarles idiomas era entrar en sus plataformas.

El año pasado también puso en marcha "The Live and Speak Challenge", un curso digital para aprender de forma "sencilla y alternativa" idiomas: "Lo que le pido a mis alumnos es que vivan y hablen la lengua que estudian, porque esa es la única forma de mejorar".

En las últimas semanas, a raíz de sus vídeos virales, ha recibido muchas más peticiones para su curso digital, aunque reconoce que no puede atenderlas a todas y que se siente "algo abrumada".

De momento no tiene pensado abrir una academia física porque "hay muchas dificultades", aunque sí que le gustaría hacer algún evento en algún local de vez en cuando o hacer colaboraciones con otras escuelas.

ENAMORADA DE LA COSTA DEL SOL

Nesh visitó por primera vez la Costa del Sol en 2016, cuando estudiaba Lenguas Modernas en la Universidad de Dublín. Se alojó como "au pair" con una familia de Benalmádena, con la que se sintió "como en casa" y se enamoró de la cultura malagueña, su gente y su comida: "Si tuviera dinero, ya me hubiera comprado una casa aquí".

Cuando regresó a Irlanda solo tenía en mente volver a Málaga. No lo consiguió, pero sí un Erasmus en Ciudad Real, donde descubrió su afición a la docencia por una divertida anécdota: "No sabía dónde pedir una bombona de butano y fui a una academia de idiomas porque no hablaba bien aún español. Allí me ayudaron y me ofrecieron trabajo como profesora de inglés, porque notaron que era nativa".

"Me encantan los andaluces, cómo se expresan y cómo actúan porque no tienen filtro. Tienen mucho arte y son mucho más sociales", dice sobre la tierra que le ha acogido.

No obstante, reconoce no hacerse a algunos aspectos de la cultura andaluza, como el tono de voz o las expresiones de tiempo: "Decís 'esta noche' cuando os referís a la pasada, o decís 'ahora voy' y no lo hacéis al momento".

CONTACTO CON LA LENGUA Y SU GENTE

Esta profesora recomienda enseñar idiomas enfocándolos en el autoconocimiento del alumno y su relación con la cultura del país, "no solo de la lengua -dice-, sino también con sus gentes, su cultura, su gastronomía. "Aprender es un proceso multidisciplinar", explica.

Dice que en España el inglés no se enseña bien porque la gente "sabe mucha gramática, pero luego no se atreve a hablarlo por miedo a equivocarse". Y esa mentalidad, asegura, hay que cambiarla. EFE

