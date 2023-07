Megan Maxwell, reina de la novela erótica: "Muchos hombres me leen y felicitan en privado"

Javier Romualdo

Venecia (Italia), 12 jul (EFE).- Con más de 50 libros publicados y 5 millones de ejemplares vendidos, la española Megan Maxwell es la indiscutible reina de la novela romántica y erótica, un fenómeno literario de masas asociado al público femenino aunque ella es consciente de que sus libros los leen "muchísimos hombres".

"A algunos les da vergüenza y me lo escriben por privado. Muchas veces me dicen 'me ha encantado tu libro' y les respondo 'pónmelo en el perfil como hacen las chicas', pero me contestan que les da vergüenza que sus amigos sepan lo que leen", afirma la escritora en una entrevista con EFE.

A sus 58 años, Maxwell (pseudónimo de María del Carmen Rodríguez del Álamo Lázaro) cuenta con una legión de seguidores, sus "guerreras" y "guerreros", que han llegado a colapsar sus firmas de libros en ferias de España y Latinoamérica.

Nada que esta madrileña del barrio de Aluche pudiera imaginar hace una década cuando aún trabajaba en una asesoría jurídica y compartía sus relatos con amigas y familiares.

"Yo no escribo un tipo de cultura para que te hagas un enredo en la cabeza. Yo lo que escribo es para que tú desconectes y el rato que estés con el libro lo pases bien. No pretendo otra cosa", defiende alegremente de espaldas al Canal Grande durante una calurosa tarde en Venecia.

Las calles de la ciudad italiana sirven de escenario para su nueva novela "¿Y a ti qué te pica?" (Esencia), que se publica este miércoles y condensa la fórmula Maxwell: un estilo directo, personajes femeninos con carácter y enredos amorosos salpimentados con pasajes eróticos.

Presentada como una comedia romántica, "¿Y a ti qué te pica?" cuenta con la narración de dos personajes, Nacho Duarte, un director de cine mexicano que tras enviudar "cierra las puertas de su corazón"; y Andy, una militar estadounidense obsesionada con su independencia que debuta como doble de acción.

Precisamente, la gira promocional del lanzamiento ha llevado a la escritora a pisar Venecia por primera vez. No le hizo falta conocerla antes como tampoco ha estado en Hawái o Los Ángeles, escenarios de algunas de sus historias ("Los príncipes azules también destiñen", "¿Y a ti qué te pasa?") .

"Los sitios donde siempre he querido ir, suelo ponerlos en los libros -reconoce-. Por ejemplo, he escrito varios sobre Escocia y a los años la visité y me pasó lo mismo con Nueva York. La verdad que estoy contenta porque cuando llego digo 'ah, pues no lo hice mal'".

Internet, y en concreto Google, se ha convertido en la herramienta fundamental de Maxwell, que publica al menos tres libros al año y admite recurrir a la pornografía para "innovar" en los relatos sexuales.

"Yo cuando quiero escribir un libro pienso que no estoy haciendo nada malo. Hable de sexo o de lo que sea", explica con rotundidad.

Tríos, orgías, intercambios de pareja... Al igual que con los viajes, la pluma de Maxwell no deja límites a una imaginación que entusiasma a lectores de todo el mundo, con los que mantiene una relación de "complicidad" y contacta directamente en redes sociales.

En sus encuentros ha llegado a escuchar historias de reconciliaciones de pareja o divorcios propiciados por sus novelas, e incluso algunos se tatúan su logotipo -un corazón laureado y atravesado por una espada- como "un amuleto de fuerza".

Un fervor que tiene visos de aumentar con la adaptación a la televisión que Atresmedia prepara, basada en las novelas "¿A qué estás esperando?" y "Tampoco pido tanto".

Maxwell no se detiene en dar vueltas al secreto de ese éxito pero atribuye al crecer en un barrio humilde junto a una madre soltera el haber entendido muy pronto que "solo uno mismo puede ponerse sus límites", lo que le ha ayudado a enfrentarse al temor de la página en blanco y las críticas más feroces.

"La primera vez que publiqué una novela, "Te lo dije", la primera crítica que leí fue tan mala que me puse a llorar y mi pareja en ese momento me dijo: '¿de verdad, con lo que tú eres, vas a dejar que alguien rompa el sueño de esto, que tanto te ha costado escribir?", recuerda.

Aunque ahora, gracias a la literatura viaja por el mundo y ha podido mudarse a las afueras de Madrid, Maxwell evita presentarse como una persona "inalcanzable" por haber publicado libros.

"Soy normal y corriente, escribo libros como antes trabajaba en una asesoría jurídica. Es que no hay otra", zanja mientras última su próximo lanzamiento y se prepara para sus dos adaptaciones televisivas. EFE

