Iván Forte se despide entre lágrimas del Eldense tras vivir “un sueño”

Elda (Alicante), 12 jul (EFE).- Iván Forte se despidió entre lágrimas de la afición del Eldense en una emotiva rueda de prensa en la que el ya excapitán azulgrana dijo haber vivido “un sueño” con tres ascensos consecutivos.

Ante ello, un emocionado Iván Forte quiso “dar las gracias a la directiva y, en especial, al director deportivo Manu Guill" por creer en él."También a todos mis compañeros y al cuerpo técnico porque sin ellos todo esto no habría sido posible”, dijo.

El futbolista de 37 años recordó que cuando llegó al Eldense sólo pensaba que iba a jugar en el equipo en el soñó desde niño.

"Desde que mis padres me apuntaron con 6 o 7 años es el único equipo con el que he jugado en todas las categorías inferiores”, recordó.

Iván Forte también desveló, con voz desgarrada por la emoción, una conversación con su hija sobre su salida del club: "Cuando le dije a mi hija que no iba a continuar siendo jugador del Eldense, me respondió llorando que eso no podía ser porque era el capitán y que el equipo me necesitaba”.

"Todo tiene un principio y un final y mi final ha llegado. Me voy sabiendo que el Eldense está en buenas manos”, dijo para cerrar su intervención entre lágrimas y un gran aplauso con un “aúpa Deportivo”.

"El club ha querido en todo momento que siguiera. Creo que todavía puedo seguir jugando y mi primera opción es encontrar un equipo en el que puede aportar y ayudar”, apuntó.

Para Forte, los tres ascensos fueron diferentes.

"En el primero solo valía subir y se vivió un poco menos. El del año pasado a Primera RFEF fue todo. Tuvimos un año complicado y poder dedicar a mi mujer ese ascenso fue mucho para mí”, dijo, antes de referirse al último, a Segunda: "He tenido menos protagonismo, pero ha sido un sueño que tengo desde niño”, concluyó. EFE

