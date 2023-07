Efemérides del 13 de julio

Madrid, 12 jul (EFE).- Efemérides para el jueves 13 de julio de 2023.

Día Mundial del Rock, Día Internacional del Sarcoma

1558.- Batalla de las Gravelinas, cerca de Calais (Francia). Las fuerzas españolas acorralan y aniquilan a las francesas.

1713.- Firma del Tratado de Utrecht. Gran Bretaña consigue el peñón de Gibraltar y Menorca.

1744.- Aprobada por Felipe V la Junta Preparatoria para la creación de la Real Academia de Nobles Artes de San Fernando, fue fundada 1752.

1760.- Entrada en Madrid de Carlos III como rey de España. Sucede a Fernando VI.

1793.- El revolucionario francés Jean Paul Marat muere apuñalado en la bañera.

1841.- Convención de los Estrechos: Austria, Inglaterra, Prusia, Rusia, Francia y Turquía firman el cierre del Bósforo en tiempos de paz a buques de guerra.

1874.- Herido leve en atentado el canciller alemán, Otto von Bismarck.

1878.- Finaliza el Congreso de Berlín, que acuerda la división del Imperio otomano y reordena los Balcanes.

1910.- El dirigible alemán "Erbslöh" estalla en el aire sobre Pattscheid, hoy Leverkusen, y perecen sus cinco tripulantes.

1915.- I Guerra Mundial: los imperios centrales europeos pasan a la ofensiva en Polonia, mientras los rusos se retiran.

1923.- Inauguran el gran letrero con la leyenda "Hollywoodland" en una colina de Los Ángeles, luego recompuesto a "Hollywood".

1936.- Asesinado en Madrid el diputado monárquico José Calvo Sotelo cuando era trasladado a la Dirección General de Seguridad. Preludio de la Guerra Civil.

1939.- Frank Sinatra debuta en los estudios Brunswick con la grabación de "From the Bottom of My Heart" y "Melancholy Mood".

1941.- Parte desde Madrid el primer grupo de voluntarios de la División Azul para incorporarse al Ejército alemán en la II Guerra Mundial y luchan contra los soviéticos.

1942.- Los nazis ejecutan a cinco mil judíos del gueto de Rovno (Ucrania), en el fin del pogromo en la ciudad.

1943.- II Guerra Mundial: fracasa la ofensiva alemana con carros de combate en el frente oriental ruso de Kursk. Hitler cancela la operación "Ciudadela".

1944.- Inauguración del Museo de América en Madrid en una de las alas del Museo Arqueológico Nacional.

1945.- Las Cortes sancionan el Fuero de los Españoles, ley franquista con los derechos y deberes de los españoles.

1960.- Los demócratas elige a John F. Kennedy su candidato presidencial.

1974.- El coronel Vasco Gonçalves es nombrado primer ministro del segundo Gobierno portugués tras el triunfo de la Revolución de los Claves, que depuso a Marcelo Caetano.

1977.- Una avería eléctrica deja durante 25 horas a 10 millones de habitantes de Nueva York sumidos en la oscuridad, con disturbios, incendios y saqueos.

1985.- El estadio de Wembley londinense y el J. F. Kennedy de Filadelfia acogen los mayores conciertos de música "pop" de la historia, los "Live Aid", contra el hambre en Etiopía.

1987.- El presidente de Corea del Sur, Kim Chung Yul, sustituye a Lee Han Key como primer ministro, colocando en su lugar al general Kim Chung Yul, y a ocho ministros del Gobierno.

1990.- Fallecen 39 escaladores, entre ellos un español, en un alud en un campamento en el pico Lenin, en la cordillera Pamir (Kirguizia y Tayikistán).

1997.- Muere asesinado el concejal del PP en Ermua Miguel Ángel Blanco, que un día antes había sido encontrado gravemente herido con dos disparos en la cabeza, tras ser secuestrado por ETA.

2001.- Pekín consigue la elección como sede de los Juegos Olímpicos de 2008.

2003.- Se constituye el Consejo de Gobierno iraquí para gobernar transitoriamente con apoyo estadounidense.

2006.- El Gobierno español, sindicatos y la patronal firman la reforma del sistema de pensiones. La primera de protección social tripartita en 20 años.

2008.- La Cumbre de París acuerda crear la Unión por el Mediterráneo (UPM), para cooperación entre la UE y sus socios del sur.

2012.- El Gobierno español aprueba un ajuste presupuestario de 65.000 millones de euros en dos años y medio, subida del IVA, reducción de prestación por desempleo y suprime paga navideña a funcionarios.

2014.- Pedro Sánchez es elegido secretario general del PSOE en la consulta a la militancia. Sucedió a Alfredo Pérez Rubalcaba.

2014.- La selección alemana de fútbol logra su cuarto Mundial al derrotar a Argentina (1-0), en Río de Janeiro.

2015.- El presidente del Eurogrupo, el holandés Jeroen Dijsselbloem, es reelegido para el puesto, al que optaba Luis de Guindos.

2016.- Theresa May releva a David Cameron como primera ministra británica y líder del Partido Conservador.

NACIMIENTOS

---------------------

1808.- Patrice de Mac-Mahon, militar y expresidente francés.

1838.- Camilo García de Polavieja, militar español.

1925.- Gustavo Torner, pintor y escultor español.

1927.- Simone Veil, exministra francesa y expresidenta del Parlamento Europeo.

1934.- Wole Soyinka, escritor nigeriano y Nobel 1986.

1940.- Patrick Stewart, actor británico.

1942.- Harrison Ford, actor estadounidense.

1944.- Erno Rubik, artista húngaro creador del cubo mágico.

1962.- Andoni Ortuzar, político nacionalista vasco.

1969.- "José Andrés" Puerta, cocinero español.

1973.- Roberto Martínez Montoliú, entrenador de fútbol español y seleccionador de Portugal.

DEFUNCIONES

----------------------

1793.- Jean-Paul Marat, político de la Revolución francesa.

1931.- José Francos Rodríguez, periodista y político español.

1954.- Frida Kahlo, pintora mexicana.

1997.- Miguel Ángel Blanco, político español.

2001.- Miguel Gila, humorista español.

2003.- Juan José Barcia, pionero de la neurología en España.

2006.- Ángel Suquía, arzobispo emérito de Madrid.

2014.- Nadine Gordimer, escritora sudafricana.

2014.- Lorin Maazel, director de orquesta estadounidense.

2016.- Juan Peña "El Lebrijano", cantaor flamenco.

2017.- Liu Xiaobo, intelectual chino y Nobel de la Paz.

2017.- Américo Amorim, empresario portugués.

EFE

